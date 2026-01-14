Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

El Gigante de Arroyito, en etapa de transformación

El Club Atlético Rosario Central puso en marcha la venta de sus luminarias históricas del estadio Gigante de Arroyito, luego de renovar el sistema de iluminación con tecnología LED. La iniciativa permite a hinchas y socios adquirir estos objetos emblemáticos junto con un certificado de autenticidad.

Las luminarias, retiradas como parte de las obras de modernización, estarán disponibles desde este miércoles 14 de enero de 2026 en la tienda oficial del Gigante de Arroyito. Como medida para favorecer el acceso equitativo, solo se podrán comprar hasta dos unidades por persona, con un precio de $100.000 cada una. Ambas fuentes detallaron que la venta se realizará únicamente de manera presencial en la tienda del estadio.

Desde el club destacaron el valor simbólico de estas luminarias. En un comunicado, la entidad recordó su papel en momentos históricos: “Hubo una época en la que estas luces encendieron noches eternas. Iluminaron goles, abrazos, lágrimas e historias. Fueron testigos del Mundial 1978, de gestas imposibles y de miles de canallas alentando incansablemente”.

La modernización del Gigante de Arroyito incluye la implementación de la tecnología LED y una ampliación de las instalaciones generales del estadio. El proyecto contempla la construcción de una nueva bandeja que sumará 3.600 butacas, nuevas escaleras y un lobby, junto con un estacionamiento para 400 vehículos y la creación de espacios de ocio. Además, se planean cincuenta palcos con capacidad para grupos de entre diez y quince personas, cuyos derechos serán concesionados por cinco años.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, resaltó que estas obras responden a la creciente demanda de los socios y a la necesidad de ofrecer mejores servicios: “A veces hay cosas que empujan a hacer obras. Como en este caso la permanente demanda que tenemos de nuestros socios por ocupar lugares en la cancha, por tener mejores servicios y también las oportunidades. Nosotros creemos que Central está en una época total de crecimiento”.

Respecto a la financiación, Belloso afirmó que el club mantiene su autosuficiencia: “Central se sostiene por sus socios, por sus hinchas, y así seguirá”. Negó la existencia de aportes externos o de empresas, rechazando las especulaciones sobre apoyo económico de terceros: “No hay ninguna empresa que nos vaya a aportar dinero, ni nombre. Los que inventaron eso le dieron una gratuita publicidad a terceros, que no tienen nada que ver con nosotros. Ni una rueda nos dieron”.

Los fondos obtenidos por la venta de luminarias y otras iniciativas serán destinados a la construcción de la nueva bandeja y a distintas mejoras en el estadio.

Vale recordar que el Gigante de Arroyito viene de tener varias reformas en los últimos años. A finales de 2024, Rosario Central aumentó la capacidad de su casa a 46.955 espectadores. Durante las modificaciones, bajaron el nivel del campo de juego aproximadamente unos 80 centímetros y taparon el foso perimetral.

De esta manera, agregaron nueve escalones más a la tribuna que ya estaba construida y agrandaron el aforo. Por su parte, remodelaron los bancos de suplentes -los cuales pasaron de estar sobre la platea Cordiviola a la platea Río-, al igual que la salida a la cancha desde los vestuarios de los jugadores. Ahora, saltan al terreno de juego por la mitad de la cancha, cuando históricamente lo hacían desde una de las esquinas.