Deportes

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

El trabajo es realizado en conjunto con Red Solidaria: el objetivo es canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas

Guardar
La campaña que impulsa River
La campaña que impulsa River con Red Solidaria

Los incendios en la Patagonia conmueven a todo el pueblo argentino. Las operaciones cuentan con 659 personas desplegadas en los sectores donde el fuego, identificado el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, Chubut, presenta mayor actividad. El último informe del Servicio Provincial del Manejo del Fuego estimó casi 12.000 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo afectado. “La causa del siniestro aún se encuentra bajo investigación“, agregó el organismo. Las primeras pericias detectaron la presencia de gases combustibles en el lugar y no descartan que existieran dos focos simultáneos.

Ante la coyuntura, por segundo año consecutivo, Fundación River Plate anunció que, junto a Red Solidaria, vuelve a activar una campaña solidaria para acompañar a las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia, con el objetivo de canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas.

Durante 2025, la Fundación ya había trabajado en la región junto a familias y escuelas rurales de Chubut y Río Negro, con la entrega de kits solares con instalación y mochilas con útiles escolares, fortaleciendo el acceso a energía y educación en comunidades aisladas.

Además, el año pasado impulsó un amplio operativo solidario en Bahía Blanca tras el temporal que afectó a la ciudad: la fundación envió 13 camiones con donaciones, más de 59.200 litros de agua, 380 colchones, toneladas de ropa y artículos de limpieza, y avanzó luego en la reconstrucción post contingencia de cuatro clubes de barrio, junto con la entrega de 420 pelotas a 42 clubes municipales.

“Los clubes cumplen un rol social fundamental: son espacios de contención, organización comunitaria y reconstrucción del tejido social, especialmente después de una emergencia. Por eso creemos que es clave que el deporte y sus instituciones se involucren activamente en este tipo de acciones”, señaló la Fundación River.

La nueva campaña busca volver a movilizar a la comunidad riverplatense y al ecosistema deportivo en general, para sumar apoyo económico que permita asistir a las comunidades afectadas por los incendios.

Ayer se registró la reactivación de uno de los focos de fuego en una de las laderas cercanas al Lago Epuyén, al oeste de la provincia de Chubut, luego de que ráfagas de viento reavivaran un foco activo desde el día anterior y provocaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región.

La propagación de las llamas se complicó por vientos del oeste con velocidades máximas de 40 km/h, que favorecieron la dispersión de las llamas y desplazaron el humo hacia Epuyén y zonas aledañas.

Las autoridades chubutenses subrayaron la necesidad de mantener el compromiso y la coordinación entre brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, recursos aéreos y voluntarios para combatir el incendio. Y el mundo del fútbol, con la Fundación River Plate como punta de lanza, busca tender su mano.

Temas Relacionados

River PlateFundación RiverIncendios en la Patagoniadeportes-argentinaRed solidaria

Últimas Noticias

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

Micah Richards, ex integrante del Manchester City y la selección de Inglaterra, sorprendió al contar que una cantante de la banda fue su niñera

Una estrella del fútbol inglés

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron el daño en el radiador de su auto y ahora buscarán llegar al podio. El llamativo agujero en el elemento

La desazón del matrimonio tras

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

El entrenador argentino participó de la habitual rueda de prensa posterior a un partido de Chivas, pero una consulta en particular se viralizó

“No entendí”: la pregunta de

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Enzo Hoyos, flamante jugador de Ferro, se convirtió en el centro de una polémica en las redes, que incluyó a los influencers La Cobra y DJ Mariio

La figura de un futbolista

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La franquicia brasileña incorpora a una de las figuras más destacadas del rugby sudafricano con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman
DEPORTES
La desazón del matrimonio tras

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

TELESHOW
Yanina Latorre apuntó contra Martín

Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: “Lindo tipo, ¿no?”

Zaira Nara pasó una tarde de relax y familia en Punta del Este: la estrategia para no cruzarse a su ex

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

INFOBAE AMÉRICA

Ya hay actor confirmado para

Ya hay actor confirmado para interpretar a Ozzy Osbourne en su biopic

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto