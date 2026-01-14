La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

La campaña que impulsa River con Red Solidaria

Los incendios en la Patagonia conmueven a todo el pueblo argentino. Las operaciones cuentan con 659 personas desplegadas en los sectores donde el fuego, identificado el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, Chubut, presenta mayor actividad. El último informe del Servicio Provincial del Manejo del Fuego estimó casi 12.000 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo afectado. “La causa del siniestro aún se encuentra bajo investigación“, agregó el organismo. Las primeras pericias detectaron la presencia de gases combustibles en el lugar y no descartan que existieran dos focos simultáneos.

Ante la coyuntura, por segundo año consecutivo, Fundación River Plate anunció que, junto a Red Solidaria, vuelve a activar una campaña solidaria para acompañar a las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia, con el objetivo de canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas.

Durante 2025, la Fundación ya había trabajado en la región junto a familias y escuelas rurales de Chubut y Río Negro, con la entrega de kits solares con instalación y mochilas con útiles escolares, fortaleciendo el acceso a energía y educación en comunidades aisladas.

Además, el año pasado impulsó un amplio operativo solidario en Bahía Blanca tras el temporal que afectó a la ciudad: la fundación envió 13 camiones con donaciones, más de 59.200 litros de agua, 380 colchones, toneladas de ropa y artículos de limpieza, y avanzó luego en la reconstrucción post contingencia de cuatro clubes de barrio, junto con la entrega de 420 pelotas a 42 clubes municipales.

“Los clubes cumplen un rol social fundamental: son espacios de contención, organización comunitaria y reconstrucción del tejido social, especialmente después de una emergencia. Por eso creemos que es clave que el deporte y sus instituciones se involucren activamente en este tipo de acciones”, señaló la Fundación River.

La nueva campaña busca volver a movilizar a la comunidad riverplatense y al ecosistema deportivo en general, para sumar apoyo económico que permita asistir a las comunidades afectadas por los incendios.

Ayer se registró la reactivación de uno de los focos de fuego en una de las laderas cercanas al Lago Epuyén, al oeste de la provincia de Chubut, luego de que ráfagas de viento reavivaran un foco activo desde el día anterior y provocaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región.

La propagación de las llamas se complicó por vientos del oeste con velocidades máximas de 40 km/h, que favorecieron la dispersión de las llamas y desplazaron el humo hacia Epuyén y zonas aledañas.

Las autoridades chubutenses subrayaron la necesidad de mantener el compromiso y la coordinación entre brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, recursos aéreos y voluntarios para combatir el incendio. Y el mundo del fútbol, con la Fundación River Plate como punta de lanza, busca tender su mano.