Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

Juan Manuel La Serna arrancó la temporada a paso firme (Fuente: Prensa AAT)

Este lunes se puso en marcha el cuadro principal del Challenger TCA, el primer torneo de la temporada 2026 en el país, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El protagonista destacado del día fue Juan Manuel La Serna, quien se convirtió en el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del certamen que se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, en Palermo.

En el partido que mayor expectativa había generado en la previa, la cancha central fue escenario del cruce entre Juan Manuel La Serna y Juan Bautista Torres. El catamarqueño se impuso por 6-3, 2-6 y 6-4 en un trámite intenso y cambiante.

“Bauti es un rival durísimo. Lo conozco desde hace años porque entrenamos juntos mucho tiempo y sabía que iba a ser un rival duro”, expresó La Serna, de 21 años, luego del encuentro.

Tras un primer set de alto nivel, el vencedor dijo haber sufrido una molestia física. “Hace dos semanas vengo con una carga en la espalda y lo sentí un poco. Llamé al fisio y me ayudó bastante. El tercero era ver quién se la bancaba más mentalmente”, analizó.

Juan Manuel La Serna debutó con un triunfo y lo festejó con todo (Fuente: Prensa AAT)

La Serna es, junto a Lautaro Midón, uno de los ganadores de la Beca Galperin al Mérito 2025, destinada a jugadores de hasta 22 años que más puntos suman en torneos disputados en la Argentina. “Es un alivio grande tener ese respaldo. Preparamos el año de otra forma, con un equipo más armado”, explicó sobre los 40.000 dólares obtenidos gracias a su rendimiento.

Más temprano, la jornada había comenzado con buenas noticias para el tenis nacional. Valerio Aboian, Juan Estévez y Lucio Ratti superaron la segunda y última ronda de la clasificación y se metieron en el cuadro principal. En uno de los partidos más exigentes, Ratti venció al rumano Sebastian Gima por 4-6, 7-6 (6) y 6-1.

“Estoy muy contento por cómo terminé el año, con bastante confianza. Pude sumar bastante y cerrar la temporada con un buen ranking, comparado a cómo la había arrancado”, señaló el argentino tras su victoria.

Lucio Ratti sigue en ascenso (Fuente: Prensa AAT)

Además de los jugadores locales, también se sumaron al main draw Stefan Palosi (Rumania), Wilson Leite (Brasil) y Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay).

Otro momento destacado de la jornada fue el regreso de Renzo Olivo a las canchas tras seis meses de inactividad. Sin embargo, el rosarino no pudo completar su partido ante el brasileño Pedro Sakamoto, quien se imponía por 6-4 y 1-0 cuando Olivo debió retirarse por un fuerte dolor en la espalda.

Luego del encuentro, el experimentado tenista reconoció que su futuro es incierto. “Tengo ganas de competir, pero tal vez no de realizar todo el esfuerzo necesario para hacerlo como se debe. Padecí toda mi vida el tema de los viajes”, dijo.

Challenger TCA: todos los partidos del martes

La actividad continuará este martes desde las 10:00, con una cancha central repleta de cruces nacionales:

Luciano Ambrogi vs. Andrea Collarini

Dante Pagani vs. Lucio Ratti

Alexis Gurmendi vs. Máximo Zeitune

El cierre de la jornada estará a cargo de Lautaro Midón (Argentina) frente a Wilson Leite (Brasil), en otra jornada intensa del Challenger que marca el inicio del calendario profesional en el país.