Deportes

Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

El catamarqueño venció a Juan Bautista Torres en el debut del torneo organizado por la AAT en el Tenis Club Argentino, en Palermo

Guardar
Juan Manuel La Serna arrancó
Juan Manuel La Serna arrancó la temporada a paso firme (Fuente: Prensa AAT)

Este lunes se puso en marcha el cuadro principal del Challenger TCA, el primer torneo de la temporada 2026 en el país, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El protagonista destacado del día fue Juan Manuel La Serna, quien se convirtió en el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del certamen que se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, en Palermo.

En el partido que mayor expectativa había generado en la previa, la cancha central fue escenario del cruce entre Juan Manuel La Serna y Juan Bautista Torres. El catamarqueño se impuso por 6-3, 2-6 y 6-4 en un trámite intenso y cambiante.

Bauti es un rival durísimo. Lo conozco desde hace años porque entrenamos juntos mucho tiempo y sabía que iba a ser un rival duro”, expresó La Serna, de 21 años, luego del encuentro.

Tras un primer set de alto nivel, el vencedor dijo haber sufrido una molestia física. “Hace dos semanas vengo con una carga en la espalda y lo sentí un poco. Llamé al fisio y me ayudó bastante. El tercero era ver quién se la bancaba más mentalmente”, analizó.

Juan Manuel La Serna debutó
Juan Manuel La Serna debutó con un triunfo y lo festejó con todo (Fuente: Prensa AAT)

La Serna es, junto a Lautaro Midón, uno de los ganadores de la Beca Galperin al Mérito 2025, destinada a jugadores de hasta 22 años que más puntos suman en torneos disputados en la Argentina. “Es un alivio grande tener ese respaldo. Preparamos el año de otra forma, con un equipo más armado”, explicó sobre los 40.000 dólares obtenidos gracias a su rendimiento.

Más temprano, la jornada había comenzado con buenas noticias para el tenis nacional. Valerio Aboian, Juan Estévez y Lucio Ratti superaron la segunda y última ronda de la clasificación y se metieron en el cuadro principal. En uno de los partidos más exigentes, Ratti venció al rumano Sebastian Gima por 4-6, 7-6 (6) y 6-1.

“Estoy muy contento por cómo terminé el año, con bastante confianza. Pude sumar bastante y cerrar la temporada con un buen ranking, comparado a cómo la había arrancado”, señaló el argentino tras su victoria.

Lucio Ratti sigue en ascenso
Lucio Ratti sigue en ascenso (Fuente: Prensa AAT)

Además de los jugadores locales, también se sumaron al main draw Stefan Palosi (Rumania), Wilson Leite (Brasil) y Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay).

Otro momento destacado de la jornada fue el regreso de Renzo Olivo a las canchas tras seis meses de inactividad. Sin embargo, el rosarino no pudo completar su partido ante el brasileño Pedro Sakamoto, quien se imponía por 6-4 y 1-0 cuando Olivo debió retirarse por un fuerte dolor en la espalda.

Luego del encuentro, el experimentado tenista reconoció que su futuro es incierto. “Tengo ganas de competir, pero tal vez no de realizar todo el esfuerzo necesario para hacerlo como se debe. Padecí toda mi vida el tema de los viajes”, dijo.

Challenger TCA: todos los partidos del martes

La actividad continuará este martes desde las 10:00, con una cancha central repleta de cruces nacionales:

  • Luciano Ambrogi vs. Andrea Collarini
  • Dante Pagani vs. Lucio Ratti
  • Alexis Gurmendi vs. Máximo Zeitune

El cierre de la jornada estará a cargo de Lautaro Midón (Argentina) frente a Wilson Leite (Brasil), en otra jornada intensa del Challenger que marca el inicio del calendario profesional en el país.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisChallengerAATJuan Manuel La SernaTenis Club ArgentinoDeporte-argentino

Últimas Noticias

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

El tenista sorprendió al público al recortar su flequillo durante una pausa en su debut frente a Alejandro Tabilo, en el inicio del torneo neozelandés

El inesperado accionar del argentino

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

David Gowans, de 32 años, se declaró culpable y su defensa afirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol

Un fanático fue condenado a

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

El piloto australiano, que fue sustituido por el argentino desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, firmó su desvinculación con la escudería francesa

Continúan los cambios en Alpine:

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Supo destacarse en el pugilismo ruso, pero su verdadera pasión está en la repostería. Su historia

Fue campeón de boxeo, se

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Norberto Benavides acompañó a sus hijos desde la primera hora. La educación dentro y fuera de la pista. Las decisiones claves para el éxito de los hermanos salteños, que hicieron historia y van por más en la carrera más dura del mundo

Las revelaciones del padre de
DEPORTES
Un fanático fue condenado a

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

TELESHOW
Nico Occhiato habló del video

Nico Occhiato habló del video viral que despertó rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán procesará

El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO |El régimen iraní reconoció alrededor de 2.000 muertos en la represión de las protestas