Francisco Cerúndolo iniciará su temporada 2026 en el ATP 250 de Adelaida: cómo ver su debut

Francisco Cerúndolo inicia la temporada 2026 en Adelaida, en la antesala del Australian Open y con la mira puesta en sumar ritmo sobre canchas rápidas (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con el inicio oficial de la temporada 2026, Francisco Cerúndolo vuelve a escena en el circuito ATP Tour. El tenista argentino debutará en el ATP 250 de Adelaida, donde enfrentará en los octavos de final al español Jaume Munar, en un cruce que marcará su estreno y su primer examen rumbo al Australian Open, el primer Grand Slam del año. La jornada completa se podrá ver por Disney Plus.

El porteño, actual número 20 del ranking mundial, optó por el torneo australiano como parte de su puesta a punto en canchas rápidas, una superficie en la que ha mostrado una evolución constante en las últimos años.

La mejor raqueta nacional atravesó una temporada marcada por la irregularidad y sin títulos en sus vitrinas. El 2025 comenzó con una llegada a la ronda de 32 en Melbourne y una final en el Argentina Open, donde cayó ante la joven promesa del tenis brasileño Joao Fonseca (30°).

Luego encadenó buenas actuaciones en semanas consecutivas, con presencias en los cuartos de final de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, además de semifinales en Santiago, Múnich, Madrid y Bastad. La temporada se cerró con una actuación destacada en los octavos de final en el Masters de París y los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, instancia en la que fue superado en sets corridos por Alexander Zverev (3°).

El debut en el torneo australiano será con el mallorquín Munar (38°), quien llega tras representar a España en la United Cup. En ese certamen disputó dos encuentros y cayó frente al argentino Sebastián Báez (39°) y al estadounidense Taylor Fritz (9°).

Francisco Cerúndolo pone primera en la temporada 2026 con su debut en Adelaida frente al español Jaume Munar, en la antesala del Australian Open (Crédito: REUTERS/Alessandro Garofalo)

El encuentro está previsto para esta martes, ya miércoles en Australia, en el primer turno de la cancha número 1, no antes de las 23:00 (hora Argentina).

Cabe señalar que los dos máximos preclasificados del certamen australiano son el español Alejandro Davidovich Fokina (15°), entrenado por el argentino Mariano Puerta, y el estadounidense Tommy Paul (21°).

Derrotas argentinas en Auckland

Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone quedaron eliminados en el ATP 250 de Auckland y ya enfocan su preparación en el Australian Open (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

Los tenistas argentinos no lograron afirmarse en el ATP 250 de Auckland, disputado sobre canchas rápidas. Tomás Etcheverry (61°), que continúa en la búsqueda de su primer título en el ATP Tour tras haber sido finalista en Santiago y Houston en 2023 y en Lyon en 2024, cayó en un duelo muy parejo ante el portugués Nuno Borges (46°) por 7-5, 3-6 y 7-6(2), luego de dos horas y 29 minutos de juego.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (47°), protagonista de una de las imágenes más curiosas del inicio de la temporada al cortarse el flequillo con una tijera durante un cambio de lado, fue eliminado por el chileno Alejandro Tabilo (81°). El trasandino, que accedió al cuadro principal gracias a una invitación y fue campeón del certamen neozelandés en 2024, se impuso en sets corridos por 6-4 y 6-2.

Por último, Mariano Navone (74°) también se despidió rápidamente al caer ante el estadounidense Alex Michelsen (37°) por 2-6, 6-2 y 7-5.

La próxima parada para los tenistas albicelestes será el Australian Open, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne.