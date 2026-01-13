El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Matías Cóccaro firmó contrato hasta diciembre del 2028

Newell’s concretó el arribo de su sexto refuerzo con la firma de Matías Cóccaro. El Zorro, que estará vinculado al club de Rosario hasta diciembre del 2028, era uno de los delanteros más buscados del mercado de pases argentinos y optó por desembarcar a la Lepra, donde le puso el gancho a un particular modelo de contrato.

Desde la entidad confirmaron que el delantero de 28 años llegó en condición de libre y cerró su acuerdo “bajo la modalidad de meritocracia deportiva implementada por el club”. En ese contexto, detallaron que este esquema se basa en “datos físicos y de rendimiento con el fin de proteger el bienestar económico y sustentabilidad de la institución”.

Este formato se impuso a partir del inicio de la gestión de Ignacio Boero, quien ganó las elecciones presidenciales en diciembre del 2025 con el 5.459 de los votos sobre los 7.477 socios que fueron a votar.

La Lepra renovó los contratos de las promesas Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar hasta diciembre del 2027, pero en estos casos no especificó que estén bajo el régimen de la “meritocracia deportiva” como sí lo hicieron en el anuncio de la extensión del vínculo de Martín Luciano. El lateral izquierdo de 22 años, que también se formó en las inferiores de Newell’s, está bajo la esfera del nuevo esquema contractual: “La renovación se concretó de acuerdo a condiciones ligadas a una nueva modalidad que el club llevará adelante, basándose en un sistema de meritocracia deportiva en los contratos de los jugadores, con el objetivo de lograr una disciplina financiera férrea”, detallaron en el comunicado.

Cóccaro y Luciano son parte de un grupo más grande que deberá responder a este formato de vínculo. Tanto con Michael Hoyos (firmó libre por un año), como con Walter Nuñez (a préstamo desde Montevideo City Torque), Franco García (libre de San Martín de Tucumán) y Nicolás Goitea (cedido desde Mitre de Santiago del Estero) se especificó que deberán cumplir con el formato de la “meritocracia”.

En el caso de Goitea aclararon que hay opción de compra por el 50% de su pase y que su contrato “establece ciertas condiciones regidas por la modalidad de meritocracia deportiva, nuevo modus operandi dispuesto por el club para llevar adelante sus contrataciones, teniendo en consideración tres filtros: impacto de juego, datos físicos y bienestar financiero del club”.

Algo en la misma línea aclararon cuando llegó Núñez desde Uruguay a préstamo hasta fin de año y con opción de adquirir el 70% de la ficha: “El contrato con el futbolista se estableció continuando el lineamiento establecido por el club, bajo un formato de meritocracia deportiva que tiene como objetivo satisfacer las necesidades futbolísticas del equipo preservando los intereses económicos de la institución”.

Hoyos, de 34 años, firmó en condición de libre por una temporada con la posibilidad de extender el acuerdo un año más, pero estará alcanzado por la “meritocracia deportiva que viene aplicando la institución durante el presente mercado de pases, con la intención de priorizar el armado del plantel y el bienestar económico del club”.

García, extremo de 28 años, firmó por un año con el pase en su poder pero puede ampliar el vínculo por tres temporadas más aunque deberá su contrato estará “bajo condiciones establecidas dentro de un sistema de meritocracia deportiva, basado en datos físicos y de rendimiento, que el club ha adoptado con el fin de proteger su bienestar económico”, tal cual se aclaró en las otras incorporaciones. Aunque por el momento no se explicó cuáles son los parámetros de esta “meritocracia deportiva” que estarán vigentes.

Como contrapartida, en el comunicado de presentación del arquero Gabriel Arias, quien llegó con el pase en su poder tras su salida de Racing y firmó hasta diciembre de este año, no se especificó si también estará bajo la órbita de la “meritocracia deportiva”. El futbolista de 38 años fue el primer refuerzo oficial de la entidad. Una situación similar ocurrió en la oficialización de la continuidad de Luciano Herrera, quien ya estaba en el plantel: el club compró el 80% de su pase y se le hizo un contrato hasta diciembre del 2028 aunque se desconoce si estará alcanzado por el flamante régimen.

El club de Rosario inició una nueva era en este 2026 que tendrá también un cambio en el banco de suplentes con el desembarco de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores en reemplazo de Cristian Ogro Fabbiani, quien había sido sustituido interinamente por Lucas Bernardi en el cierre del 2025.

Hay que tener en cuenta que Argentinos Juniors desde hace un tiempo está aplicando también el formato de “esquema de productividad” como lo firmaron recientemente Enzo Pérez, Brayan Cortés o Gino Infantino.