Deportes

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

El ex capitán de River Plate se sumó al equipo de Nicolás Diez, que tiene como gran objetivo asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental

Guardar
El ex futbolista de River Plate es una de las apuestas fuertes del equipo de La Paternal de cara a la Copa Libertadores 2026

Argentinos Juniors oficializó el desembarco de uno de los futbolistas de mayor experiencia del fútbol argentino: Enzo Pérez. El mediocampista y ex capitán de River Plate se transformó en la apuesta fuerte del conjunto de La Paternal de cara a la Copa Libertadores 2026.

El futbolista mendocino, que en febrero cumplirá 40 años, fue anunciado por el club de La Paternal a través de un video institucional en el que, con una única palabra, definieron el impacto de su arribo: “Jerarquía”. El acuerdo extiende el vínculo entre Pérez y el club hasta diciembre de 2026 bajo un esquema de productividad, fórmula que el propio jugador aprobó tras un proceso de negociación no exento de contratiempo.

La confirmación oficial llegó después de varias reuniones en las que Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, ejerció un papel decisivo. La insistencia del técnico fue clave para persuadir al volante central de sumarse a un proyecto deportivo ajustado a la realidad financiera del club. Antes de sellar el acuerdo hubo encuentros cara a cara en los que Diez expuso a Pérez el panorama y las aspiraciones de una institución que acaba de alcanzar la final de la Copa Argentina, consolidando un plantel competitivo para afrontar la Libertadores 2026.

Enzo Pérez fue presentado como
Enzo Pérez fue presentado como refuerzo de Argentinos Juniors

El fichaje de Enzo Pérez se formalizó luego de que el jugador rechazara la primera propuesta recibida por razones económicas. Tras la revisión médica de rigor, las partes acordaron un contrato en el que la productividad determinará el rendimiento económico del mendocino. Esta incorporación representa el cuarto paso de Pérez por el fútbol argentino, tras sus etapas en Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y River Plate.

En su carrera con el club de Núñez, Enzo Pérez disputó 279 partidos, anotó seis goles y entregó 10 asistencias, obteniendo nueve títulos: destacan la Copa Libertadores 2018 y los campeonatos de liga de 2021 y 2023. El cierre de su ciclo en River, que incluyó una última etapa interrumpida por lesiones y el irregular desempeño colectivo, impulsó su decisión de continuar en actividad a pesar de estar próximo a cumplir 40 años.

Brayan Cortés, arquero chileno refuerzo
Brayan Cortés, arquero chileno refuerzo de Argentinos Juniors

La presentación del mediocampista se realizó oficialmente en las redes sociales oficiales de Argentinos Juniors, en un video de casi 20 segundos en el que el futbolista señala el escudo del club y es recibido como refuerzo de cara a la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador. La institución, en su mensaje, subrayó la cualidad que motivó el acuerdo: “Jerarquía”, una noción que sintetiza la intención de potenciar el mediocampo y alimentar la ambición internacional del Bicho.

En las últimas horas, el elenco de La Paternal también confirmó las llegadas de otros dos refuerzos de jerarquía. El primero se trata del arquero Brayan Cortés, procedente de Colo Colo, quien se suma al equipo bajo la modalidad de cesión por productividad tras su último paso a préstamo en Peñarol. Durante su estadía en el fútbol uruguayo, el arquero disputó 21 partidos, recibió 18 goles y mantuvo su portería invicta en 10 ocasiones.

Gino Infantino, uno de los
Gino Infantino, uno de los refuerzos de Argentinos Juniors

En tanto, el segundo es Gino Infantino, un mediocampista con experiencia en Europa, de último paso por la Fiorentina de Italia. El futbolista surgió de Rosario Central y fue considerado una de las revelaciones jóvenes antes de su partida a la Serie A. El acuerdo contempla un préstamo con opción de compra, y un contrato por productividad que se extiende hasta diciembre.

Temas Relacionados

Enzo PérezArgentinos JuniorsRiver PlateGino InfantinoBrayan Cortés

Últimas Noticias

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El importante equipo de La Liga Profesional, que disputará competencia internacional en este 2026, mostró interés por el lateral colombiano de 35 años

Un club de Primera se

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

El volante del Nottingham Forest inició la remontada en el 2-1 en Londres y su equipo le sacó siete puntos de ventaja al primero que estaría bajando a Segunda División

El gol de Nico Domínguez

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

El ex futbolista y ayudante de campo en la selección argentina volvió a pregonar que los juveniles tengan libertad de creación durante su formación

La lección de Pablo Aimar

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

Pablo Copetti corre con una escudería gala y afirmó que sólo atendieron a los competidores de ese país. De sus insultos en las redes a la falta de autocrítica del team. “Quiero creer que fue un error”, disparó

La fuerte denuncia de un

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich declaró en una charla privada su intención de jugar en el Merengue y un campeón del mundo con Alemania salió a defenderlo frente a las críticas de los hinchas

No sabía que lo estaban
DEPORTES
Un club de Primera se

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
Mario Massaccesi en Copenhague: canales,

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Las fotos de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

La tajante respuesta de Marta Fort a su primo John por el legado de la empresa familiar: “Basta, chicos”

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Un sendero roto, un campamento

Un sendero roto, un campamento abandonado y una búsqueda interminable: el enigma de la desaparición de Sandra Hughes en el corazón del bosque en California

Cómo es el principal laboratorio de innovación científica en Francia que busca transformar la vida cotidiana

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico