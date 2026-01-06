Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

El ex futbolista de River Plate es una de las apuestas fuertes del equipo de La Paternal de cara a la Copa Libertadores 2026

Argentinos Juniors oficializó el desembarco de uno de los futbolistas de mayor experiencia del fútbol argentino: Enzo Pérez. El mediocampista y ex capitán de River Plate se transformó en la apuesta fuerte del conjunto de La Paternal de cara a la Copa Libertadores 2026.

El futbolista mendocino, que en febrero cumplirá 40 años, fue anunciado por el club de La Paternal a través de un video institucional en el que, con una única palabra, definieron el impacto de su arribo: “Jerarquía”. El acuerdo extiende el vínculo entre Pérez y el club hasta diciembre de 2026 bajo un esquema de productividad, fórmula que el propio jugador aprobó tras un proceso de negociación no exento de contratiempo.

La confirmación oficial llegó después de varias reuniones en las que Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, ejerció un papel decisivo. La insistencia del técnico fue clave para persuadir al volante central de sumarse a un proyecto deportivo ajustado a la realidad financiera del club. Antes de sellar el acuerdo hubo encuentros cara a cara en los que Diez expuso a Pérez el panorama y las aspiraciones de una institución que acaba de alcanzar la final de la Copa Argentina, consolidando un plantel competitivo para afrontar la Libertadores 2026.

Enzo Pérez fue presentado como refuerzo de Argentinos Juniors

El fichaje de Enzo Pérez se formalizó luego de que el jugador rechazara la primera propuesta recibida por razones económicas. Tras la revisión médica de rigor, las partes acordaron un contrato en el que la productividad determinará el rendimiento económico del mendocino. Esta incorporación representa el cuarto paso de Pérez por el fútbol argentino, tras sus etapas en Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y River Plate.

En su carrera con el club de Núñez, Enzo Pérez disputó 279 partidos, anotó seis goles y entregó 10 asistencias, obteniendo nueve títulos: destacan la Copa Libertadores 2018 y los campeonatos de liga de 2021 y 2023. El cierre de su ciclo en River, que incluyó una última etapa interrumpida por lesiones y el irregular desempeño colectivo, impulsó su decisión de continuar en actividad a pesar de estar próximo a cumplir 40 años.

Brayan Cortés, arquero chileno refuerzo de Argentinos Juniors

La presentación del mediocampista se realizó oficialmente en las redes sociales oficiales de Argentinos Juniors, en un video de casi 20 segundos en el que el futbolista señala el escudo del club y es recibido como refuerzo de cara a la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador. La institución, en su mensaje, subrayó la cualidad que motivó el acuerdo: “Jerarquía”, una noción que sintetiza la intención de potenciar el mediocampo y alimentar la ambición internacional del Bicho.

En las últimas horas, el elenco de La Paternal también confirmó las llegadas de otros dos refuerzos de jerarquía. El primero se trata del arquero Brayan Cortés, procedente de Colo Colo, quien se suma al equipo bajo la modalidad de cesión por productividad tras su último paso a préstamo en Peñarol. Durante su estadía en el fútbol uruguayo, el arquero disputó 21 partidos, recibió 18 goles y mantuvo su portería invicta en 10 ocasiones.

Gino Infantino, uno de los refuerzos de Argentinos Juniors

En tanto, el segundo es Gino Infantino, un mediocampista con experiencia en Europa, de último paso por la Fiorentina de Italia. El futbolista surgió de Rosario Central y fue considerado una de las revelaciones jóvenes antes de su partida a la Serie A. El acuerdo contempla un préstamo con opción de compra, y un contrato por productividad que se extiende hasta diciembre.