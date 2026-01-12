El gigante de Brasil que rompería el récord de la compra más cara del fútbol sudamericano: la impactante oferta

Una figura brasileña podría romper el récord de la compra más cara del fútbol sudamericano (AP Foto/Manu Fernández)

El mercado de pases en Brasil maneja cifras impresionantes. De hecho, el Cruzeiro viene de concretar la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano al adquirir a Gerson por 35 millones de dólares desde el Zenit de Rusia. Sin embargo, un club de ese país podría volver a romper ese récord y establecer una nueva marca.

Esta transacción superó todos los antecedentes previos en el mercado regional y la compra de Gerson quedó por delante de figuras como Wendel y Thiago Almada, ambos traspasados a Botafogo por 23 millones de dólares, y la de Vitor Roque, que fue adquirido por USD 30.000.000. Aunque existe la posibilidad de que un gigante deje muy atrás esos números para hacerse con los servicios de una figura que supo brillar en la selección de Brasil.

La posible salida de Lucas Paquetá del West Ham hacia Flamengo ha tomado fuerza después de que el centrocampista solicitara no participar en la victoria del club londinense sobre el QPR por la FA Cup, en un contexto marcado por el interés de varios equipos y la resistencia de los dirigentes ingleses a negociar cualquier transferencia durante el mercado invernal.

Lucas Paquetá está en la mira de Flamengo (REUTERS/Tony O Brien)

Fue el medio inglés Daily Mail el que informó acerca de una posible oferta que el Fla estaría preparando. La misma podría alcanzar la estrafalaria cifra de 35 millones de libras (más de USD 47 millones). De todos modos, el diario británico sostiene que los Hammers no tienen intenciones de aceptar ningún ofrecimiento.

Desde la junta directiva del club se mantiene la postura de no desprenderse de Paquetá en enero, aunque su salida en verano aparece en escenarios futuros. El mediocampista de 26 años, con 18 meses de contrato restantes en el conjunto de Londres, ha expresado un claro deseo de regresar a su país natal, lo que ha despertado el interés tanto de Flamengo como de otro club brasileño aún no confirmado. A pesar de la especulación creciente, no se ha recibido ninguna oferta formal por parte del Mengao ni de ninguna otra entidad.

En la última semana, la situación del futbolista se ha visto condicionada por cuestiones físicas: Paquetá sufrió problemas de espalda que ya lo habían marginado en la derrota por 3-0 ante Wolves y forzaron su cambio en la caída en casa frente al Nottingham Forest.

Este escenario se suma a una reciente petición del jugador de ausentarse en el duelo de FA Cup, episodio que, según el rotativo británico, ha causado decepción entre los dirigentes del West Ham, especialmente por el respaldo que la institución le brindó al futbolista durante la investigación por supuestas infracciones a la normativa de apuestas deportivas en Inglaterra.

En el verano pasado, equipos de la Premier League como Tottenham y Aston Villa ya habían mostrado interés en el fichaje del internacional brasileño, quien cerró la puerta a esas ofertas por su anhelo de retornar a Brasil. En agosto del año pasado, el propio Paquetá fue absuelto de los cargos de amaño de puntos tras una investigación de la FA que se extendió por casi dos años.

La dirección del West Ham sostiene que Paquetá sigue considerado pieza esencial de la plantilla en una temporada compleja, lo que refuerza su negativa a autorizar una salida prematura pese a las circunstancias personales y contractuales del futbolista.