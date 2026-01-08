Deportes

Úbeda pateó el tablero en la primera práctica de fútbol de Boca: cambio de esquema y dos sorpresas en el once titular

El entrenador dispuso de un ensayo formal frente a un combinado de la Reserva. El próximo miércoles disputará un amistoso ante Millonarios en La Bombonera

Claudio Úbeda sorprendió con el primer equipo de 2026 que probó en un ensayo ante la Reserva

El entrenador Claudio Úbeda sacudió la pretemporada de Boca Juniors al ensayar un esquema renovado en el primer equipo del año, apostando por la inclusión de Kevin Zenón en una ofensiva con tres delanteros y relegando la histórica fórmula del doble 9. Este movimiento, realizado días después de renovar su contrato tras una temporada sin incorporaciones de peso, anticipa una transformación táctica cuyo objetivo principal es la Copa Libertadores.

Después de la eliminación ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025 en La Bombonera, Boca mantuvo la base del plantel y no sumó nombres destacados ni sufrió bajas relevadas, salvo casos como Luis Advíncula que dejó el club tras rescindir su contrato. Con el regreso a los entrenamientos en el predio de Ezeiza bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Úbeda, se configuró un ensayo formal en el que la mayor novedad fue el abandono del tradicional 4-4-2, esquema que había caracterizado al equipo en etapas recientes.

Ander Herrera y Leandro Paredes formaron parte de la mitad de cancha (@BocaJrsOficial)

El nuevo esquema presentado por Úbeda se basó en un 4-3-3, con Miguel Merentiel como única referencia central en ataque, flanqueado por Exequiel Zeballos y el propio Zenón, quien recuperó protagonismo tras un 2025 con escasa participación..

En el sector defensivo, el DT mantuvo la formación empleada desde la llegada de Miguel Ángel Russo con Agustín Marchesín en el arco, escoltado por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Úbeda reforzó la presencia de Leandro Paredes y Milton Delgado incorporando a Ander Herrera, quien, viene desarrollando una gran pretemporada desde lo físico y lucha por un lugar entre los titulares para este 2026, luego de un 2025 plagado de lesiones.

Kevin Zenón sorprendió al ingresar en el equipo titular (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

De esta manera, la alineación titular dispuesta en la práctica del jueves fue la siguiente: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Herrera; Zenón, Merentiel y Zeballos. Así, se produjo la salida del once inicial de los habituales como Carlos Palacios y Milton Giménez para dar ingreso a Herrera y Zenón en los volantes y extremos, respectivamente. En tanto, Edinson Cavani continúa con la puesta a punto desde lo físico, mismo panorama para Rodrigo Battaglia, quien realizó tareas en kinesiología, y el chileno Palacios.

Este primer test dirigido por Úbeda se realizó frente a la reserva que conduce Mariano Herrón, lo que permitió al entrenador observar en acción las variantes tácticas que podrían definir el rumbo del club en la nueva temporada. El segundo equipo conformados por los suplentes que probó Úbeda formó con: Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.

El plantel se prepara, además, para el debut de 2026, cuando reciba a Millonarios el miércoles 14 de enero en La Bombonera, desde las 19h, por la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al extécnico fallecido que dirigió a ambas instituciones.

El próximo compromiso después de este amistoso como local será el encuentro en San Nicolás el 18 de enero, donde Olimpia será el rival tras la desestimación de Nacional de Montevideo.

