Se acerca el Abierto de Australia: calendario completo, premios y todo lo que hay que saber sobre el primer Grand Slam de 2026

Jannik Sinner posa con el trofeo de campeón de la edición 2025 en el cuadro individual masculino (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

El Abierto de Australia 2026 empieza a calentar motores y ya tiene definido su calendario completo, además de una bolsa de premios histórica que vuelve a posicionarlo entre los torneos más fuertes del circuito.

El primer Grand Slam de la temporada se disputará, como es tradición, en Melbourne Park, y combinará una semana previa de actividades con dos semanas de competencia oficial.

Todas las fechas

El evento comenzará formalmente el 12 de enero, cuando se ponga en marcha la denominada Opening Week, que se extenderá hasta el 17 de enero. Durante esos días se jugarán los partidos de clasificación, en los que los tenistas buscarán los últimos boletos al cuadro principal.

Además, el público podrá acceder a entrenamientos abiertos, exhibiciones y distintos eventos promocionales dentro del complejo.

El cuadro principal arrancará el domingo 18 de enero, con el comienzo de la primera ronda tanto del torneo masculino como del femenino. Los partidos se repartirán entre las pistas principales y secundarias, desde la mañana hasta la noche.

La primera ronda se extenderá hasta el martes 20 de enero, con la participación de los 128 jugadores y jugadoras de cada cuadro individual.

La segunda ronda se disputará entre el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que la tercera ronda tendrá lugar el viernes 23 y el sábado 24, cuando el torneo ya quede reducido a los 32 mejores de cada rama.

Los octavos de final comenzarán el domingo 25 de enero y se completarán el lunes 26, jornada en la que quedarán definidos todos los cruces de cuartos.

Los cuartos de final se jugarán el martes 27 y el miércoles 28 de enero, con partidos repartidos entre hombres y mujeres. El jueves 29 estará reservado para las semifinales femeninas, mientras que el viernes 30 se disputarán las semifinales masculinas.

La final femenina se jugará el sábado 31 de enero, y el domingo 1 de febrero se llevará a cabo la final masculina, que cerrará oficialmente el Australian Open 2026.

Madison Keys se consagró en la edición 2025 del individual femenino (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Premios récord en Melbourne

El Abierto de Australia repartirá en la presente edición una cifra récord en premios monetarios, lo cual le permitirá sostener una política de igualdad y respaldo económico a jugadores y jugadoras de todas las categorías.

Según informó el torneo a través de su sitio oficial, la edición 2026 contará con una bolsa total cercana a los 75 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16% respecto a 2025. De esta manera, el certamen se consolida como uno de los mejor remunerados del circuito internacional.

Tanto la campeona como el campeón del cuadro individual recibirán alrededor de 2,7 millones de dólares. Incluso los tenistas que pierdan en la primera ronda cobrarán una cifra superior a los 97.000 dólares.

Con este esquema, el Australian Open no solo abrirá la temporada de Grand Slams, sino que lo hará con la mayor asignación económica individual en la historia del torneo, lo cual refuerza su estatus como una de las grandes citas del calendario mundial.

Abierto de Australia: todos los premios, ronda por ronda

Campeones USD 2.697.500

Subcampeones USD 1.397.500

Semifinalistas USD 812.500

Cuartos de final USD 487.500

Octavos de final USD 312.000

Tercera ronda USD 213.037

Segunda ronda USD 146.250

Primera ronda USD 97.500

Qualy 3 USD 54.275

Qualy 2 USD 37.050

Qualy 1 USD 26.325