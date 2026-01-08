Deportes

Confirmaron las wild cards para los primeros torneos internacionales del año en la Argentina

El AAT Challenger y el W50 Buenos Aires, que se disputarán desde el 19 de enero en el Tenis Club Argentino, ya tienen definidos a los jugadores y jugadoras invitados al cuadro principal

Dante Pagani, una de las
Los primeros torneos profesionales internacionales de la temporada en la Argentina ya comienzan a tomar forma. Este lunes se pondrán en marcha los cuadros principales del AAT Challenger edición TCA y del W50 Buenos Aires, ambos con sede en el Tenis Club Argentino de Palermo, y la organización confirmó las wild cards para cada competencia.

En el certamen masculino, las invitaciones fueron otorgadas a Luciano Ambrogi, Máximo Zeitune y Dante Pagani, tres jóvenes talentos nacionales que mostraron una evolución sostenida y resultados destacados durante la temporada 2025.

Ambrogi (434° del ranking ATP), rosarino de 22 años, alcanzó el año pasado el mejor puesto de su carrera al ubicarse 342° en julio. Dueño de un juego agresivo, potenciado por su estatura cercana a los 1,90 metros, el campeón de dos torneos ITF M15 en Antalya 2023 logró afirmarse en el circuito Challenger.

En 2025, un año récord para el país con siete torneos de esta categoría, disputó todas las competencias en la Argentina, ya sea superando la clasificación o ingresando directamente al cuadro principal.

Zeitune (836°), tucumano de 19 años, dio en 2025 el salto definitivo al profesionalismo. Compitió mayormente en el ITF World Tennis Tour y alcanzó su primera final en noviembre, en el M15 de Santiago de Chile.

Con un revés a una mano y un saque que empieza a marcar diferencias, Machi buscará aprovechar la primera semana del año en el país para continuar el ascenso en el ranking, luego de haber comenzado la temporada pasada en el puesto 1764°.

El tercer invitado es Dante Pagani, de apenas 17 años. Nacido en 2008 en San Lorenzo, Santa Fe, combina su participación en el circuito profesional con el ITF Junior, donde se ubica 16° del ranking mundial.

En 2025 tuvo experiencias positivas frente a jugadores mayores, destacándose su consagración en el M15 de Olavarría, uno de los 12 torneos ITF organizados en el país, que le permitió sumar 15 puntos ATP y meterse en el top 1000.

Con un físico desarrollado y golpes ofensivos, Pagani es una de las irrupciones más fuertes del tenis sudamericano juvenil.

Los torneos se jugarán en
Las invitadas en el W50 Buenos Aires

En el torneo femenino, que abrirá el calendario internacional en el país, las wild cards serán para Josefina Estévez, Luciana Moyano, Candela Vázquez y Marina Bulbarella.

Estévez (1113°), oriunda de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, tiene 18 años y supo ubicarse 885° del ranking WTA en 2023, con apenas 16.

Las lesiones la alejaron de las canchas durante buena parte de 2025, pero cerró el año recuperando ritmo en las clasificaciones de torneos ITF y superando varias rondas en la gira sudamericana de W15 y W35.

Moyano (780°), cordobesa de 20 años, fue 12° del ranking junior en 2022 y medallista panamericana juvenil. Está a solo tres puestos de su mejor ranking, logrado ese mismo año cuando conquistó su único título profesional en el W15 de Eldorado, Misiones.

Cerró 2025 con una gira positiva, con tres cuartos de final y una semifinal en el último mes. Además, se destaca en dobles, disciplina en la que es 430° del mundo y acumula 10 títulos ITF, seis de ellos obtenidos en la última temporada.

Vázquez (885°), nacida en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en 2008, alterna competencias juveniles —es 52° del ranking ITF Junior— con el circuito profesional. En julio pasado alcanzó su mejor ubicación en la WTA: 635°.

Candela Vázquez, una de las
Zurda y con un juego de múltiples variantes, ganó dos títulos W15 consecutivos en Paraguay a fines de 2024 y, pese a priorizar su calendario junior en 2025, llegó a instancias decisivas como las semifinales del W35 de Río Claro, en Brasil.

La última invitada es Marina Bulbarella, bonaerense de 20 años y actual 1212° del ranking WTA. Profesional desde 2021, tuvo como mejor resultado del año los cuartos de final del W15 de Neuquén, disputado en noviembre.

