El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

El regreso de Tyson Fury confirma una constante en la elite del boxeo: los retiros pueden ser efímeros y el mito siempre vuelve a escena. A menos de un año de haber abandonado la actividad tras dos derrotas ante el ucraniano Oleksandr Usyk, el púgil británico, uno de los pesos pesados más emblemáticos de la era contemporánea, anunció su retorno al ring para 2026.

La noticia, difundida en sus redes sociales, reactiva inmediatamente la expectativa de un histórico combate con Anthony Joshua, posibilidad que parecía lejana tras el trágico accidente de tráfico sufrido por Joshua en Nigeria, donde fallecieron dos miembros de su equipo.

El último ciclo de Fury estuvo marcado por derrotas históricas. Primero, cayó en mayo de 2024 ante Usyk, quien logró unificar los cuatro títulos mundiales de la categoría, algo inédito en más de dos décadas. En diciembre de ese mismo año, volvió a perder contra el mismo rival en Riad, lo que motivó su retiro a los 36 años. El propio Fury resumió su determinación en una publicación vía Instagram: “37 años y todavía estoy golpeando. No hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”. Esa frase cristalizó el tono desafiante que atraviesa su carrera.

El peculiar anuncio de Tyson Fury con el que confirmó que volverá del retiro en 2026

A lo largo de su recorrido, el Gypsy King ha convertido los regresos tras el retiro en una característica propia. Ya en 2022, luego de vencer a Dillian Whyte, aseguró que no tenía más que demostrar, pero volvió a la competición unos meses después. Su foja resume la envergadura de su figura: 34 victorias, 24 por nocaut, dos derrotas y un empate. Detrás de los números destacan hitos como el triunfo sobre Wladimir Klitschko en 2015 para conquistar los cinturones de la Super WBA, la IBF y la WBO, y la trilogía memorable ante Deontay Wilder que lo llevó a reinar en el WBC.

El anuncio de Fury reaviva el interés por una pelea largamente esperada con Anthony Joshua. Ambos han dominado la división pesada durante más de diez años, pero jamás compartieron un cuadrilátero. Sin embargo, el accidente de Joshua en Nigeria añade incertidumbre al futuro inmediato de este cruce: el inglés fue dado de alta tras sufrir heridas leves, mientras la justicia local investiga el siniestro en el que dos allegados fallecieron.

Tyson Fury está de vuelta y los fanáticos se ilusionan con grandes combates para el 2026 (Reuters/Andrew Couldridge/File Photo)

La incertidumbre sobre Joshua abre espacio a otras opciones para el retorno de Fury: la posible trilogía con Usyk, actual monarca indiscutido, o enfrentamientos con otros británicos de primer nivel como el campeón de la WBO, Fabio Wardley, y Daniel Dubois, quien venció a Joshua en septiembre de 2024 para obtener de modo temporal el cinturón de la IBF.

La trayectoria de Tyson Fury alterna épica deportiva y notorios momentos de crisis personal. Sus constantes idas y vueltas han mantenido la atención del mundo del boxeo en torno a su figura. Ahora, con el regreso confirmado y el futuro de Joshua en suspenso, el británico vuelve a situarse en el centro de la conversación global sobre el peso pesado, dispuesto a que el drama y la expectación acompañen, una vez más, su ascenso al cuadrilátero.