Triunfo argentino en una complicada jornada en el Rally Dakar y con un cambio al estilo F1: “Pasamos por millones de piedras”

David Zille habla del su triunfo en la etapa 1 del Rally Dakar 2026

(Enviado especial a Arabia Saudita) Se disputó la primera etapa del Rally Dakar que se desarrolló en Yanbu, donde el parque de asistencia se quedará hasta mañana y se reactivará para las últimas dos etapas. La rampa en la que este sábado se llevó a cabo la largada simbólica se mantendrá hasta el final. Este domingo, los argentinos volvieron a ser protagonistas en un tramo cronometrado de 305 kilómetros marcado por las piedras y con un cambio revolucionario para las carreras de Rally Raid.

La novedad que se aplicó es un pit stop de cuatro minutos para los autos, algo que se usó por primera vez en las 48 horas de la edición de 2005. Esta modificación les permitió a los competidores tener la opción de efectuar el cambio de sus neumáticos. ¿Por qué la medida? Primero, por la dureza del terreno lleno de piedras. Segundo, por los nuevos neumáticos BF Goodrich desarrollados para poder soportar mejor y que están siendo probados en medio de la competencia. La organización dispuso que en el kilómetro 32 del tramo cronometrado todos debieron detenerse, hicieran o no el reemplazo de las gomas, para evitar especulaciones o alguna estrategia. La experiencia se repetirá este lunes y en la undécima etapa.

En la divisional Challenger, la de los prototipos de los vehículos areneros, los argentinos lograron dos puestos del podio: venció el pampeano David Zille (Taurus) junto a Sebastián Cesana. “Hemos venido bien con Seba, encontramos un ritmo bueno. Pero esto no dice nada. La carrera recién empieza y es muy larga y difícil”, contó David al llegar a su box. “Tuvimos un ritmo contundente y cuidamos el auto. La verdad que no hemos roto una goma y fuimos prolijos todo el tiempo. Ese es el secreto: montar un buen ritmo de carrera y lograr mantenerlo sin romper nada”. Sobre la novedad del cambio de neumáticos, le indicó a Infobae que “es muy bueno. Es muy importante porque, el primer día, uno por una cuestión de cubierta o por una rotura termina fuera del Dakar. Esto le da la alternativa por ahí al piloto de resolver cosas que suelen pasar en el campo. Esto es una lotería todos los días. Hoy pasamos por millones de piedras”.

Cambios de neumáticos de Carlos Sainz en el Rally Dakar

En la misma categoría, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini fue tercero. Ambos se refirieron también a la novedad del pit stop: “Es emocionante y te da una chance si venís con una goma rota. En nuestro caso estábamos todo bien, pasamos rápido y al momento de largar te mezclás con todas las camionetas”. Su pareja sostuvo que “los mecánicos estaban todos preparados con un gato adelante y otros atrás. Antes de llegar tuvimos que hacer dos kilómetros por un sector indicado, que es una especie de ‘entrada a boxes’”. Ambos buscan validar el triunfo conseguido en 2025 y son los flamantes campeones mundiales de la especialidad. En tanto que el salteño Kevin Benavides (Taurus) junto a Lisandro Sisterna fueron séptimos. El mendocino Bruno Jacomy, que es navegante del chileno Lucas Del Río (Taurus), entró noveno. Pablo Copetti, nacido en nuestro país, pero radicado en los Estados Unidos, fue 13º. Y el bonaerense Augusto Sanz, que se ubica a la derecha de la sudafricana Puck Klaasen (GRally Team), resultó 17º.

En motos, el salteño Luciano Benavides fue quinto con su KTM oficial. “Es un Dakar diferente para mí, un desafío distinto en lo personal y estoy trabajando mucho para solamente enfocarme en mí y hacer mi Dakar, que eso es lo más importante y lo que más tenía que aprender. Voy en buen camino y esa es la clave. Va a ser un Dakar muy largo y se va a definir en la segunda semana, así que hay que ser inteligente”, le dijo a este medio el piloto de 30 años. El neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 52º es 51º en la general. Mientras que el cordobés Leonardo Cola culminó 67º y se ubica 66º en el global.

El triunfador del día fue el compañero de equipo de Benavides, el español Edgar Canet, quien con 20 años es el ganador más joven en la historia de las dos ruedas en el Rally Dakar. Segundo fue otro piloto de la casa austriaca, el campeón defensor, el australiano Daniel Sanders y tercero resultó el estadunidense Ricky Bravec (Honda). Cabe aclarar que el botsuano Ross Branch (Hero) fue el más rápido de la jornada, pero recibió una penalización de 6 minutos por un exceso de velocidad en el kilómetro 305, en el final del tramo cronometrado.

El salteño Luciano Benavides da pelea en motos (Prensa ASO)

En la Side by Side, el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue séptimo y el bonaerense Manuel Andújar llegó noveno. En esta divisional triunfó el francés Xavier De Soultrait (Polaris). El podio del parcial lo completaron el portugués Alexandre Pinto (Polaris) y el estadounidense Brock Heger (Polaris).

En autos venció el belga Gillaume de Mevius (Mini). Segundo fue el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) y tercero el checo Martin Procop (Ford).

En tanto que en camiones ganó el Ales Loprais y fue escoltado por el neerlandés Mitchel Van Brink y su compatriota Martin Macik. Los tres corren con sendos Iveco.

En la Classic, reservada para vehículos de 1979 a 2005, el navegante argentino Gastón Mattarucco y el piloto colombiano Javier Vélez llegaron 71º con su Toyota Land Cruiser.

Mañana se disputará el tramo que unirá Yanbu con Alula que se anuncia como muy duro, con 400 kilómetros (104 de enlace) cronometrados en un terreno sinuoso y pedregoso.