La historia de amor de Pierre Gasly y la modelo Francisca Gomes: el “factor Messi” que los unió

Pierre Gasly y Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes confirmaron su relación en los primeros días de 2023

Cada fin de semana de carrera, la Fórmula 1 desembarca en un nuevo país para llevar la pasión del automovilismo a cada rincón del planeta con 20 autos sobre una pista. Alrededor, los mecánicos, los ingenieros, todas las personas encargadas de cada escudería ponen en juego el trabajo de meses en pocas jornadas, mientras los familiares también sobrellevan la ansiedad de que todo salga bien en un deporte que no deja de ser de absoluto riesgo con monoplazas que alcanzan velocidades superiores a los 300 km/h. Allí, una de las que sufre en carne propia esta sensación es Francisca Cerqueira Gomes, la novia de Pierre Gasly.

El compañero de Franco Colapinto en Alpine tiene las espaldas bien cuidadas por una mujer que lo sigue a sol y sombra en cada ocasión que su trabajo como modelo se lo permite. La joven es una figura destacada dentro de la industria, luego de aparecer en las portadas de las revistas portuguesas LuxWOMAN y CRISTINA, sumado a integrar campañas con marcas reconocidas a nivel mundial.

Según precisó la revista People, Kika, como es apodada, nació el 20 de enero de 2003 y es una auténtica sensación en redes sociales con más de 1.800.000 seguidores entre sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok. En esas plataformas promociona todo su contenido realizado con marcas de lujo, presencias en eventos y viajes por el mundo. Además, su vínculo con Gasly les permite retroalimentarse de su propio público y les da la posibilidad de ser una de las parejas más carismáticas al interior del paddock.

La cercanía de Cerqueira Gomes con la estelaridad de los flashes y el ruido de los motores viene de familia porque es hija de la presentadora de televisión Maria Cerqueira Gomes y de Gonçalo Gomes, que fue cinco veces campeón de Portugal bajo la disciplina del automovilismo, salió 21° en su única participación en las 24 horas de Le Mans en 1998 y, actualmente, se desenvuelve como entrenador de pilotos y piloto de pruebas para los principales fabricantes de automóviles, según consta en su perfil oficial de LinkedIn.

Cerqueira Gomes está instalada en París y acompaña a Gasly cuando su trabajo se lo permite

Esa vinculación entre ambos mundos los conectó a partir de 2022. La publicación Cosmopolitan aseguró que había rumores desde ese calendario sobre una posible relación entre Gasly y Kika, luego de que ambos se hayan dejado ver juntos en un club de Porto, Portugal. Esa misma publicación aseguró que tuvieron su primera aparición pública el 16 de octubre de ese año, cuando fueron a ver el clásico entre París Saint-Germain (PSG) y Olympique de Marsella. La Messimania los llevó al Parque de los Príncipes para ver el triunfo del equipo de Leo por 1-0 con gol de Neymar y asistencia de Kylian Mbappé. Incluso, ella lo acompañó al Gran Premio de Abu Dhabi, pero ninguno confirmó el amor que los unía.

Sin embargo, el 2 de enero de 2023 quedaron los trascendidos a un lado para dar paso a las confirmaciones porque Gasly realizó un posteo junto a su novia a propósito del Año Nuevo celebrado en Dubai, donde está radicado el padre de la mujer. “Querido 2023, esperemos un año con buena salud, lleno de amor, dopamina, adrenalina y muchos trofeos! Les deseo a todos un año increíble para ustedes y con sus seres queridos. Hagamos que sea uno para recordar”, escribió el francés de 29 años en redes sociales.

Esa no fue una temporada más para el conductor europeo. Días antes se había despedido del universo Red Bull. Hizo su estreno en la F1 con el equipo satélite Toro Rosso (actualmente renombrado a Racing Bulls). Fue ascendido al team principal en 2019 para ser compañero del futuro tetracampeón Max Verstappen, pero sus malos resultados lo desplazaron al cabo de 12 carreras y regresó a Toro Rosso. Allí logró la única victoria de su carrera en la Máxima (Monza 2020 - el equipo había cambiado de nombre a Alpha Tauri). Alpine le abrió sus puertas a partir de 2023, y así comenzó su unión contractual, que acaba de prolongarse hasta 2028 inclusive.

Tienen una mascota llamada Simba

Al igual que su amado, Francisca Cerqueira Gomes anunció el inicio de su noviazgo en ese mismo mes de enero con una serie de fotografías con ambos abrazados mirando hacia la inmensidad del desierto ubicado en los Emiratos Árabes Unidos. Él le dejó un comentario con varios emoticones de corazones rojos: “Eres un encanto”.

2023 se transformó en el año de la consolidación, donde dejaron de ocultarse para mostrarse más juntos que nunca. Una muestra de ello fueron sus apariciones en el quinto capítulo de la sexta temporada de la serie Drive to Survive, que se centraba en la competencia con su compañero Esteban Ocon. La pareja se mostró de gala para asistir al Festival de Cannes y el piloto analizó los caminos que le abre su profesión: “Conducir para Alpine te lleva a lugares que parecen un sueño, todo parece surrealista. Y cuando vas a Cannes, ves a todas esas personas con vestidos increíbles, con relojes de lujo...”. Dijo tener la “mejor novia” y la mujer de 22 años le devolvió el halago entre risas: “Te conozco perfecto”.

Su debut como pareja en la alfombra roja fue para asistir al estreno de La Passion de Dodin Bouffant (El sabor de la vida en hispanoamérica) el 24 de mayo. Según recogió People, Cerqueira Gomes lució un vestido negro reciclado de Kevin Germanier, tacones negros de tiras de Christian Louboutin y joyas de Tiffany & Co. Por otra parte, Pierre Gasly se mostró con un elegante traje negro de Louis Vuitton. “Hermosa velada”, escribió el europeo en su cuenta de Instagram, y la modelo también dejó constancia del evento en su perfil: “Qué noche tan especial”.

Kika tiene dos hermanastros por relaciones posteriores de sus padres: Joao y Pizinha, que nacieron en 2017 y 2022, respectivamente

También dijeron presentes en la Cancha central del All England Club para observar desde una posición privilegiada la victoria de Carlos Alcaraz sobre Mateo Berretini por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3 para pasar a los cuartos de final del Grand Slam ganado por el español en una apasionante final contra Novak Djokovic.

Los dueños de un perro llamado Simba se mantienen muy enamorados y muestran su cariño en diversas publicaciones con mensajes cruzados en cada uno de los posteos. De hecho, la influencer le dedicó un mensaje especial a su novio en febrero de 2024 con motivo del cumpleaños de Pierre Gasly: “Quien me enseñó lo que es el verdadero amor. Mi compañero de vida y mejor amigo. Feliz cumpleaños, te amaré siempre, siempre, siempre”.

Y su compañero contó con su presencia en una carrera muy especial para él. Los dos se estrecharon en un emotivo abrazo después de que el piloto logró el quinto podio de su trayectoria (el segundo con Alpine) tras cerrar en el tercer lugar del Gran Premio de San Pablo en 2024. ¡Es exactamente en momentos como este cuando recuerdas a todos el increíble talento que tienes! Como siempre te digo, tu tiempo está llegando y ayer fue un hermoso paso hacia él. Más que merecido después de una temporada tan desafiante...“, escribió su novia en redes sociales.

Hoy, París cobija a Cerqueira Gomes, quien se instaló en la capital de Francia para llevar a cabo sus trabajos como modelo, mientras Gasly afronta la temporada lejos de su país natal, pero con la certeza de que ha forjado un vínculo duradero que se afianza cada día más allá de los siete años que los separan entre sí.

MÁS FOTOS DE PIERRE GASLY Y FRANCISCA CERQUEIRA GOMES

Ella tiene 22 años

Pierre Gasly cumplió 29 años en febrero pasado

Ambos se intercambian mensajes cariñosos en redes sociales

Kika se desempeña como modelo y ha sido la cara visible de grandes marcas a nivel mundial

Pierre Gasly acaba de renovar su contrato con Alpine hasta 2028

Una de las tantas apariciones de ambos al interior del paddock

En medio de un Gran Premio, también hay lugar para el amor

Gasly disfruta de un momento de relax y lo hace junto a su novia

La primera aparición pública de ambos fue en un partido del PSG de Lionel Messi

La foto elegida por Pierre Gasly para oficializar el inicio de su noviazgo

Esta es Simba, la mascota de la pareja

Lejos de las pistas: Pierre Gasly y Kika aprovechan su tiempo libre fuera de sus trabajos

El día que Gasly salió tercero en Interlagos 2024

El look de ambos cuando fueron a Wimbledon 2023

La madre de Kika es presentadora de televisión y su padre tiene un pasado como piloto de carreras

¿Cuál será la próxima aparición pública de ambos?