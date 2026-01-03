Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

Los pilotos de la F1 disfrutan de sus días de descanso (Instagram)

Las figuras más reconocidas de la Fórmula 1 aprovecharon el receso para disfrutar de unas vacaciones en destinos variados, justo antes de encarar una temporada 2026 marcada por un cambio radical en el reglamento técnico. Los pilotos eligieron desde ciudades cosmopolitas hasta rincones naturales alejados, en busca de desconexión y recarga energética para afrontar un calendario que promete ser uno de los más exigentes de la historia reciente de la máxima categoría.

El británico Lewis Hamilton, quien disputará su segundo año con Ferrari, optó por pasar parte de sus vacaciones en Nueva York. El séptuple campeón mundial compartió en sus redes sociales imágenes de su recorrido por galerías de arte y restaurantes emblemáticos de la ciudad. “Es mi ciudad favorita. Es un lugar tan inspirador y perspicaz. Estoy muy agradecido de pasar tiempo aquí cada año, donde es tan fácil reflexionar y aprovechar nuestra creatividad y humanidad compartidas. El mundo avanza rápido y no podemos olvidar lo importante que es moverse con paz e intención y rodearse de personas que lideran con curiosidad y cuidado. Amo esta ciudad”, publicó Hamilton en sus redes sociales.

Mientras tanto, su compatriota George Russell, piloto de Mercedes, se inclinó por unas jornadas en la nieve, acompañado de su pareja. Las postales, difundidas en sus cuentas oficiales, muestran al corredor en una estación invernal europea, practicando esquí y disfrutando del paisaje montañoso. “En las laderas”, escribió Russell junto a una imagen en la que aparece en el entorno alpino.

Lewis Hamilton paseó por Nueva York (Instagram)

El tailandés Alex Albon, representante de Williams, eligió un destino tropical en compañía de su pareja: viajó a Tailandia para explorar playas y selvas, practicar surf y visitar reservas naturales. “Cambié el campamento de entrenamiento por el de descanso. Los datos parecen buenos”, comentó Albon en una de sus publicaciones. No obstante, su itinerario incluyó un segundo destino antes de terminar el año: Bután, al sur de Asia, donde compartió: “Terminamos nuestro año en Bután, un país de belleza intacta y gente de lo más amable y acogedora. Un recordatorio de lo que realmente importa al comenzar un nuevo año”.

En Francia, el piloto Esteban Ocon sorprendió al participar en un evento benéfico infantil en París. El corredor de Haas se presentó caracterizado como Iron Man y repartió juguetes entre los niños, gesto que generó reacciones positivas en redes sociales y fue replicado por diversos seguidores.

Liam Lawson disfruta con su familia en Nueva Zelanda (Instagram)

Por su parte, el neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, compartió una imagen poco habitual para los estándares de la Fórmula 1: agradeció la presencia de un chef profesional durante su descanso en Nueva Zelanda, mostrando una faceta doméstica que suele permanecer fuera del foco mediático.

El brasileño Bortoletto, integrante de Sauber, también viajó a su país natal para celebrar las fiestas junto a su familia. En sus redes sociales, publicó fotos rodeado de seres queridos durante su estadía en Brasil.

Russell optó por la nieve para sus días de descanso (Instagram)

El monegasco Charles Leclerc tampoco dejó pasar la oportunidad de compartir parte de su receso. Durante una visita a Dubái, subió imágenes conduciendo un buggy por el desierto, reflejando una preferencia por las actividades al aire libre en climas cálidos.

Colapinto descansa en Argentina. Entre otras actividades, jugó al pádel con Carlitos Tevez

A este panorama se suman las actividades del argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien decidió descansar en Pilar, la localidad bonaerense de la que es oriundo. Colapinto fue visto jugando al pádel con el ex futbolista Carlos Tévez y también mantuvo su rutina de entrenamiento en el gimnasio de un club local.

Albon viajó a dos destinos (Instagram)

Las vacaciones de los pilotos no solo reflejan la diversidad de preferencias personales, sino también la necesidad de recargar energías antes de un año clave para la categoría. El nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026 obligará a las once escuderías, entre ellas la recién incorporada Cadillac, a destinar largas jornadas al desarrollo de los autos y la adaptación de estrategias. El objetivo de estos cambios apunta a elevar la competitividad en pista y transformar de manera significativa el diseño de los monoplazas.

El cronograma de actividades previas al torneo ya está definido. Entre el 26 y el 30 de enero tendrán lugar los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. Los test oficiales de la Fórmula 1 se celebrarán en Baréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La temporada dará inicio el 8 de marzo en Melbourne, Australia.

