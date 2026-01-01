Los 20 jugadores más cotizados del fútbol argentino que quedaron libres y buscan equipo

Terminó el 2025 y varios jugadores del fútbol argentino concluyeron los respectivos vínculos con sus clubes. En la mayoría de los casos, se sabía que iban a quedar con el pase en su poder, mientras que en otros todavía existe la posibilidad de renovar. Mientras algunos tienen sondeos desde el medio local y el exterior, otros todavía no definieron su continuidad. Lo cierto es que hay nombres potables y codiciados por instituciones que pueden ir a la carga por ellos.

Arqueros:

Gabriel Arias: 38 años, venció su contrato en Racing, donde fue referente, capitán y figura. Fue sondeado por Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, pero está en negociaciones con Newell’s. La Lepra lo presentaría la próxima semana.

Chiquito Romero: 38 años, expiró su vínculo con Argentinos Juniors. Había rescindido con Boca y firmado en el Bicho de La Paternal por la lesión del Ruso Rodríguez, pero tuvo una mala actuación en la final de la Copa Argentina y no continuará. El equipo de Nico Diez ficharía al chileno Brayan Cortés.

Defensores:

Cristian Lema: defensor central derecho de 35 años. No juega oficialmente desde octubre de 2024. Quedó libre de Boca, donde no sumó minutos en todo el año pasado y fue separado del plantel tras el arribo de Miguel Ángel Russo.

Víctor Cuesta: defensor central zurdo de 37 años. Terminó su vínculo con Newell’s, que intentó renovarle pero no llegó a un acuerdo. Tiene chances de volver al fútbol brasileño, donde ya militó con las camisetas de Inter, Botafogo y Bahía.

Fabra quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo en Boca

Frank Fabra: lateral izquierdo colombiano de 34 años. Quedó libre de Boca, donde jugó durante una década. No tuvo protagonismo en el último tiempo y posiblemente emigre a su país natal, donde recibió sondeos en los últimos mercados.

Rodrigo Insúa: lateral izquierdo de 28 años. Rindió en el Barracas Central dirigido por su padre, Ruben Dario. Hasta el momento no se anunció su continuidad, pero es una posibilidad. El entrenador tampoco confirmó la extensión de su vínculo en el Guapo.

Mediocampistas:

Ignacio Malcorra: mediocampista zurdo de 38 años. Quedó libre de Rosario Central, que todavía puja por mantenerlo en el equipo bajo la conducción de Jorge Almirón para disputar la Copa Libertadores. Hasta el momento no hubo acuerdo económico y el referente canalla ya fue ofrecido a otros equipos como Independiente y San Lorenzo. Final abierto.

Pol Fernández: volante derecho de 34 años. Descendió con Godoy Cruz, donde había vuelto a mitad de año tras un semestre en Fortaleza de Brasil, que también bajó de categoría hace algunas semanas. El futuro del ex Boca es una incógnita: se rumoreó una oferta de Nueva Chicago (Primera Nacional) y desde su entorno no descartaron que se retire.

Éver Banega: mediocampista derecho de 37 años. Luego de dos años como capitán de Newell’s, quedó con el pase en su poder. Se lo mencionó como posible refuerzo de Chacarita, pero el que tomó la iniciativa para contar con sus servicios en la última semana fue Defensa y Justicia. Mariano Soso, su DT, ya lo dirigió en la Lepra.

Éver Banega, libre de Newell's (Fotobaires)

Enzo Pérez: mediocampista de 39 años (cumplirá 40 en febrero). Se fue de River y todavía no definió si se retirará y seguirá jugando profesionalmente. Sonó en Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Deportivo Maipú de Mendoza, su provincia natal.

Pity Martínez: volante ofensivo de 32 años, libre de River. Algunas lesiones lo alejaron de la continuidad y su mejor nivel. Por el momento no hubo novedades sobre su futuro profesional, que estaría en el exterior.

Emiliano Rigoni: extremo de 32 años que terminó contrato con San Pablo. Surgido en Belgrano de Córdoba, en el país también vistió la camiseta de Independiente antes de hacer carrera afuera (Rusia, Italia, España, Estados Unidos, México y Brasil). Figura en carpeta de varios clubes.

Bautista Merlini: volante ofensivo de 30 años. Jugó su última temporada en Gimnasia La Plata, de donde ya se despidió públicamente. Figura en el radar de Platense para jugar Copa Libertadores.

Iván Tapia: mediocampista de 27 años. Capitán de Barracas Central. A priori, se quedaría a jugar la Copa Sudamericana. Todavía no se anunció formalmente su continuidad.

Facundo Quignón: volante de 32 años. Libre de Belgrano de Córdoba. Fue ofrecido a varios conjuntos de Primera División. Pasó por River, San Lorenzo, Newell’s, Lanús y la MLS antes del Pirata.

Delanteros:

Luciano Vietto blanqueó diferencias con Gustavo Costas y se fue de Racing (REUTERS/Cristina Sille)

Luciano Vietto: delantero de 32 años. Se fue de Racing y expuso públicamente sus diferencias futbolísticas con Gustavo Costas, quien lo declaró prescindible. Con destino incierto.

Cristian Espinoza: extremo de 30 años. Surgido en Huracán, de último paso por la MLS (fue capitán y figura de San José Earthquakes). No descarta volver al fútbol argentino, pero aún no inició gestiones que ningún club.

Abiel Osorio: centrodelantero de 23 años. Terminó su contrato con Defensa y Justicia, que negocia su continuidad. Acaba de ser sobreseído en una causa que arrastraba junto a otros futbolistas durante su paso como jugador de Vélez Sársfield.

Darío Benedetto: delantero de 35 años. Rescindió su vínculo con Newell’s antes de que finalizara el Clausura luego de la salida de Cristian Fabbiani y la asunción del interino Lucas Bernardi, que lo mandó a entrenar con la Reserva. Sonó en Defensa y Justicia, Quilmes y equipos sudamericanos del exterior.

Wanchope Ábila: delantero de 36 años. Quedó libre de Huracán. Todavía no está claro donde firmará, pero permanecería en el fútbol argentino. Los rumores en Córdoba lo ligan a Racing, que milita en la Primera Nacional.