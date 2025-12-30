Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”

Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor

Durante el receso de la MLS y en pleno regreso a Argentina para celebrar las fiestas navideñas con su familia en Rosario, Lionel Messi protagonizó un hecho que rápidamente generó impacto en el mundo del fútbol argentino: el astro apareció en una fotografía sosteniendo la camiseta de Tristán Suárez, club que milita en la Primera Nacional.

La imagen, divulgada por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se viralizó en las redes sociales y fue recibida con asombro y orgullo entre los aficionados del ascenso, en especial tras la reciente campaña destacada del club bonaerense que llegó hasta los cuartos de final del Reducido de la categoría.

El tuit de Gastón Granados con la imagen de Messi y la camiseta de Tristán Suárez

El revuelo se desató cuando Gastón Granados, reconocido seguidor de Tristán Suárez y máximo responsable político del municipio donde se ubica el club, compartió la fotografía en sus perfiles de Instagram y X. Junto a la imagen de Messi sonriente con la camiseta del “Lechero”, Granados escribió: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez”.

La repercusión de la imagen no solo se sintió en Ezeiza, sino también en todo el entorno del fútbol de ascenso, tradicionalmente menos expuesto a figuras internacionales. Tristán Suárez venía de concretar una campaña significativa al alcanzar los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional, donde fue eliminado por Estudiantes de Buenos Aires.

Messi posó con la camiseta de Chacarita

No es la primera vez que un club del ascenso argentino consigue que Messi, capitán de la selección argentina y figura del Inter Miami, pose con su indumentaria. En una Navidad anterior, Chacarita Juniors logró una imagen similar, luego de que miembros de la banda musical “Un Poco de Ruido”—simpatizantes del club—coincidieran con el jugador y le entregasen la camiseta del “Funebrero”. También Atlanta, clásico rival de Chacarita, pudo fotografiar al ídolo con su casaca, luego de un encuentro con hinchas del “Bohemio” en las instalaciones del Inter Miami.

Messi posó con la camiseta de Atlanta

Además, el caso de Agustín Orión, ex arquero de Boca Juniors y actual presidente de Midland, quien durante el Mundial de Brasil 2014 le obsequió a Messi la camiseta de ese club en el marco del centenario de su fundación.

Messi posó con la camiseta de Midland

En cuanto al presente, Messi aprovecha el receso de la liga estadounidense para disfrutar tiempo de descanso junto a sus allegados. Pasó la Navidad en su ciudad natal y posteriormente viajó a Uruguay para asistir a los 15 años de Delfina, hija de su amigo y ex compañero en el Barcelona y actual colega en el Inter Miami, Luis Suárez. Los medios destacan también la proximidad de un año clave, en el que Messi afrontará una nueva temporada con el club estadounidense y la expectativa de una posible sexta participación en la Copa del Mundo durante el Mundial 2026.

La publicación de la fotografía consolidó un sentimiento de identificación entre los hinchas del ascenso y la figura del astro. Ver a Messi con la camiseta de un club con menor exposición mediática, como Tristán Suárez, se tradujo en un símbolo de orgullo para los simpatizantes del equipo y para las instituciones del fútbol de ascenso argentino en general.