La figura de Alemania que dejó afuera a la Argentina entre los candidatos a ganar el Mundial 2026: su crítica a la organización

El alemán no incluyó a Argentina

La perspectiva de Toni Kroos sobre el próximo Mundial 2026 ha causado sorpresa al dejar fuera de su lista de favoritas a la selección argentina. En una entrevista con el brasileño Romário, el ex mediocampista alemán no incluyó a la Albiceleste ni tampoco a su propio país.

Además, Kroos se mostró en contra de la cantidad de participantes que tendrá la cita mundialista, que será la primera con 48 selecciones. “Estoy en contra. Está bien que muchas naciones puedan participar, pero creo que tenemos que cuidar un poco más a los jugadores y la calidad del torneo. Con tantos equipos, en la fase de grupos vamos a ver muchos partidos muy claros, de 4-0, 5-0, 5-1... y no son partidos que la afición quiere ver. Me interesan partidos buenos, de calidad, que disfrutamos viendo, pero no disfruto un 5-0, un 6-0”, sostuvo.

Al ser interrogado sobre sus candidatas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, Kroos sorprendió al ubicar a España, Portugal y Francia como sus principales favoritas, y mencionó además como posible “sorpresa” a Marruecos, argumentando que “técnicamente ha mejorado mucho en los últimos años”.

Toni Kroos fue parte del plantel de Alemania que se consagró en el Mundial de Brasil 2014 (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Estas selecciones desplazaron en su listado a varias históricas, como Alemania, Brasil y Argentina, al punto que el propio Kroos matizó: “Perdón por no decir Brasil, pero si gana, me vale también”. Sobre la selección alemana, aseguró que no la considera entre las cinco principales candidatas.

Vale recordar que Kroos fue una de las figuras del elenco teutón que se consagró campeón en el Mundial de Brasil 2014, venciendo en la final a Argentina por 1-0. El rendimiento del ex Real Madrid resultó sobresaliente en aquella cita ecuménica, basado tanto en su presencia constante como titular durante el certamen como en su eficacia en diversas facetas del juego.

El mediocampista germano marcó dos goles y brindó cuatro asistencias, mantuvo una precisión en los pases del 84,8 % y no recibió ninguna amonestación ni expulsión. Completó 16 disparos al arco, recuperó 20 balones y recorrió 82,6 kilómetros durante los siete partidos disputados.

Por otro lado, Kroos también dedicó parte de la conversación con Romário a analizar el actual panorama del Real Madrid y el trabajo de su antiguo compañero, Xabi Alonso, a quien describió como “un entrenador muy bueno y que tiene la calidad para entrenar en Madrid”. Insistió, no obstante, en que el desafío de dirigir al conjunto blanco requiere resultados inmediatos y supone una exigencia particular: “Lo más difícil como entrenador es entrenar en el Madrid. Es una presión diferente. Aquí puedes ganar partidos y que nadie esté contento. Hay pocos clubes así”.

El alemán explicó que ningún técnico dispone de suficiente tiempo para implementar sus ideas y recordó que incluso Xabi Alonso era plenamente consciente de ese entorno al asumir el cargo.

Cuando se le pidió identificar al mejor entrenador bajo cuyas órdenes jugó, Kroos mencionó al italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y también exentrenador del Real Madrid. Subrayó que el experimentado estratega “ha entendido mejor que todos cómo manejar un equipo grande, que es importante, y no es solo el fútbol”.

Al abordar la situación de Neymar, quien recientemente se sometió a una cirugía por una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, Kroos manifestó dudas sobre la capacidad del brasileño para llegar en plenitud física al Mundial. Según sus palabras: “Está otra vez lesionado, no se sabe cuándo volverá y quedan solo seis meses mundial. ¿Está bien físicamente o no? Porque si no está bien, es muy difícil que pueda ayudar”.