Fue clave en los títulos de Max Verstappen, podría dejar Red Bull y lo buscan otros dos equipos de F1

Max Verstappen y Gianpiero Lambiase conforman una sociedad exitosa en Red Bull (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El futuro de Gianpiero Lambiase, figura clave en el equipo campeón de Red Bull y pieza esencial en los éxitos recientes de Max Verstappen, se convirtió en uno de los focos principales del mercado de la Fórmula 1 de cara a 2026. Se trata del ingeniero que estuvo directamente involucrado en la obtención de cuatro títulos mundiales de pilotos y dos de constructores entre 2021 y 2024.

La posible salida del técnico británico abrió un escenario incierto no solo para la escudería de Milton Keynes, sino también para el propio Verstappen y las estructuras que aspiran a sumar a Lambiase a sus filas. Se trata del ingeniero de carrera del deportista neerlandés de 28 años.

Mientras el final de la temporada 2025 dejó a Verstappen en el segundo puesto, detrás de Lando Norris de McLaren, los rumores sobre el futuro de Lambiase ganaron terreno entre la prensa especializada. Medios como The Race lo ubicaban cerca de Aston Martin, aunque Motorsport informó que Williams, bajo la dirección de James Vowles, sigue negociando activamente su fichaje.

James Vowles, jefe del equipo Williams, busca contratar a Lambiese como elemento vital para volver a los primeros puestos (REUTERS/Mathieu Belanger)

El atractivo del proyecto Williams reside en el deseo de devolver a la histórica escudería de Grove a la cima de la F1, mientras que el equipo de Silverstone presentó a Lambiase una oferta significativa para un rol directivo, con la ventaja de no asistir obligatoriamente a las 24 carreras del calendario.

A lo largo de la última temporada, motivos personales afectaron la disponibilidad de Lambiase, quien solicitó a los directivos de Red Bull reducir su carga de viajes, situación que lo llevó a ausentarse de los Grandes Premios de Austria y Bélgica, siendo reemplazado en ambas ocasiones por Simon Rennie.

Según el programa Radio Box, el ingeniero ya estaba en contacto avanzado con Williams antes de la Navidad pasada, aunque la falta de una resolución inmediata mantiene abierta también la posibilidad de que recale en Aston Martin.

El jefe de equipo de Aston Martin F1, Adrian Newey, trabajó con Lambiese en Red Bull y su estrategia sería ofrecerle el cargo de CEO del equipo inglés (REUTERS/Jakub Porzycki)

Dentro del entorno de la F1, algunos analistas apuntan a que Adrian Newey -quien ocupa de manera provisional el puesto de team principal en Aston Martin tras la reubicación de Andy Cowell- no tiene la intención de asumir a largo plazo esa responsabilidad, enfocándose exclusivamente en el desarrollo técnico. De hecho, la prensa británica especula con que Lambiase podría ocupar una posición como CEO o team principal de Aston Martin, una oferta reforzada por la estima que Newey mantiene hacia él y por el interés de reconstruir la relación profesional que se disolvió tras la salida de Newey de Milton Keynes debido a desencuentros con Christian Horner, el ex jefe del equipo de la escudería austriaca.

En términos de mercado a futuro, algunos ven en esta maniobra la estrategia de establecer un puente con Max Verstappen con vistas al mercado 2027, lo que aumentaría el interés de otras escuderías en el neerlandés en un contexto de transformación interna de Red Bull. Oliver Mintzlaff, máximo responsable del área deportiva de la escudería, ha insistido en que Verstappen aún evalúa la posibilidad de seguir en Milton Keynes para buscar el quinto título mundial, en medio de especulaciones sobre posibles cambios de equipo. Su contrato vencerá en 2028, pero el cuádruple campeón mundial tendría cláusulas resolutorias para extinguir el vínculo con anticipación.

Si finalmente Gianpiero Lambiase acepta el desafío en Williams, se confirmaría que la negociación giró exclusivamente en torno al ingeniero británico, sin ningún tipo de influencia directa de Max Verstappen. La histórica escudería inglesa, que otrora dominó a la F1, subrayó el interés particular en sumar al ingeniero como una pieza estratégica para volver a la cima de la Máxima.