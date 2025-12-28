Deportes

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

El ex jugador de River Plate se encuentra en Colombia y disfrutó de una comida callejera antes de comenzar su rutina física

Mientras define su futuro, el ex delantero de River salió a correr en la montaña y no se privó de darse algunos gustos

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja sorprendió en redes sociales al aparecer en un video entrenando y extenuado por el esfuerzo físico, mientras transita sus vacaciones en su país natal, en medio de las negociaciones para incorporarse al club mexicano Cruz Azul. En las imágenes, el Colibrí, que hasta el 31 de diciembre permanece bajo contrato con River Plate, se mostró corriendo por la montaña después de haber comido cuatro empanadas fritas, expresando casi ahogado: “No puedo ni hablar”.

En el tramo final de las grabaciones, se escucha a Borja, notablemente fatigado, señalar que su entrenamiento representa un verdadero desafío físico: “Esto es para machos”. El video refleja la complicidad del entorno del delantero de 32 años, ya que la persona que lo acompañaba alentó al futbolista, asegurando que el colombiano tendría presencia en el próximo Mundial con su selección, una prueba de la confianza que sigue generando en el ámbito internacional.

El material visual se viralizó días antes de la firma oficial de Borja con Cruz Azul, equipo con el que acordó un contrato por dos años tras finalizar su vínculo con el conjunto riverplatense. Durante este periodo de transición, y mientras disfruta de sus días libres en Colombia, el atacante optó por entrenar con un short de Olimpo, un club donde también jugó. Precisamente, el primer video difundido lo muestra disfrutando unas empanadas en la calle, antes de enfrentar la exigente jornada a campo traviesa. “Comiendo frito aquí en el centro de Tierralta. Es un hombre humilde, come empanadas desde que nació”, se escucha decir a un hombre que grabó la secuencia, mientras el jugador le adosa una buena cantidad de aderezo a su bocadillo.

Miguel Borja se encuentra en Colombia a la espera de definir su futuro futbolístico

El ciclo de Borja en River tuvo momentos de brillo y otros de frustración. Incorporado en 2022 por una cifra de USD 8,6 millones, el atacante marcó 62 goles en 159 partidos, destacando durante el primer semestre de 2024. No obstante, el bajo rendimiento durante el último año minó su relación con la hinchada, que esperaba un rol protagónico del delantero. Hace unas semanas, el delantero reconoció en conversación con ESPN que la relación con Marcelo Gallardo, pese a las circunstancias, se mantuvo respetuosa.

“Yo fui muy respetuoso siempre con Marcelo. Un día le fui a hablar para pedirle que quería jugar o que me dejara. Sí, teníamos diálogo en los que me hablaba de cosas futbolísticas, de movimientos. Pero después él toma las decisiones. Yo soy el primero en decir: ‘No estoy pasando un buen momento’. Si de pronto me toca hacerme a un lado para que llegue otro compañero, lo hago. En ningún momento le dije algo. Sí, obviamente, quería terminar bien. No se pudo”, sostuvo el cafetero.

