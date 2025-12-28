El romance entre una figura que jugará el Mundial y una famosa actriz de Hollywood que sorprende a toda Europa

El futbolista y la actriz estarían comenzando una relación

El último mes del año trajo no solo celebraciones y buenos deseos, sino también la propagación de rumores sobre una posible relación entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney. La noticia, difundida inicialmente en Italia, ha provocado reacciones tanto en ese país como en Estados Unidos. Según La Gazzetta dello Sport, el rumor cobró fuerza tras una publicación en la cuenta de Instagram DNA Bomber, que rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios y memes en redes sociales.

La información sobre un supuesto vínculo sentimental entre el futbolista del AC Milan y la actriz estadounidense se ha instalado con fuerza en el entorno digital italiano, aunque todavía ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido la versión. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, la historia se ha expandido al extranjero y ha sido tema de conversación en diferentes medios, pero no existen pruebas fotográficas ni audiovisuales que respalden la existencia de una relación hasta el momento.

La viralización del rumor ha tenido un impacto diferenciado en ambos países. Mientras que en Italia la posible pareja ha generado entusiasmo y expectativa, en Estados Unidos el foco mediático se ha centrado en los recientes episodios de la vida pública de Sweeney, así como en su trabajo profesional. SunSport reveló que la actriz ha recibido múltiples propuestas de jugadores de la Premier League, las cuales ha rechazado de manera cortés. Un amigo de Sweeney citado por el medio británico describió: “Ella no es el tipo de persona que acepta invitaciones de celebridades o deportistas solo por su fama”.

La actriz estaría conociendo al futbolista estadonuidense

Christian Pulisic, de 26 años, se ha consolidado como una de las figuras principales del AC Milan y de la selección nacional de Estados Unidos del entrenador Mauricio Pochettino, donde es conocido como Captain America.

El futbolista nacido en Hershey, Pensilvania, comenzó su carrera profesional en el Borussia Dortmund y luego fichó por el Chelsea FC, equipo con el que obtuvo la UEFA Champions League en 2021. Desde 2023, juega en el club italiano, donde ha mantenido un alto rendimiento y visibilidad internacional. Sobre su vida privada, distintas fuentes, incluido The Sun, han informado que el extremo estadounidense fue vinculado sentimentalmente con la golfista Alexa Melton en 2024, con quien compartió imágenes en Instagram hasta junio pasado.

Por su parte, Sydney Sweeney ha ganado notoriedad en la industria del entretenimiento por su participación en series como “Euphoria” y “The White Lotus”. A pesar de su éxito internacional, la actriz ha enfrentado recientemente controversias en Estados Unidos relacionadas con campañas publicitarias y su representación en los medios. De acuerdo con The Sun, Sweeney, de 27 años, terminó su compromiso con el productor Jonathan Davino a principios de este año.

Posteriormente, fue vista en distintos eventos junto al empresario musical Scooter Braun, aunque tampoco se ha confirmado formalmente una relación. Además, medios estadounidenses han señalado que Sweeney mantiene un perfil reservado respecto a su vida sentimental y suele rechazar propuestas, como relató un allegado a The Sun: “Su correo de Instagram está llenos de mensajes de hombres famosos que intentan ponerse en contacto con ella”.

Medios europeos se hicieron eco de la posible relación entre ambos protagonistas (Reuters)

Desde la publicación original de DNA Bomber, la noticia se ha replicado en diferentes plataformas y ha dado lugar a especulaciones y debates, aunque ninguna de las partes involucradas ha hecho declaraciones públicas al respecto. La falta de confirmación o desmentido por parte de Pulisic y Sweeney ha contribuido a mantener la atención mediática, mientras los seguidores de ambos continúan a la espera de novedades.

El perfil de Christian Pulisic como uno de los futbolistas más destacados de la historia estadounidense y la creciente carrera internacional de Sydney Sweeney han servido de contexto para que el rumor se mantenga vigente. Desde su inicio en la Bundesliga con el Borussia Dortmund hasta su consolidación en el AC Milan, Pulisic ha recibido el reconocimiento de la prensa deportiva, mientras que Sweeney ha sido señalada como “la mujer más deseada en Estados Unidos desde Madonna”, según amigos consultados por The Sun.