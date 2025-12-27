“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

River Plate celebró ser el club más convocante del mundo por tercer año consecutivo

Con el estadio Mâs Monumental lleno en cada encuentro, River Plate se posicionó nuevamente en la cima de la convocatoria futbolística mundial. Según publicó el sitio especializado en estadísticas Transfermarkt, el club argentino logró la mayor asistencia promedio de espectadores del planeta por tercer año consecutivo, estableciendo un registro de 85.018 personas por partido durante la temporada 2025.

Este informe ubicó al Millonario no solo en el primer lugar del ranking global de asistencia media, sino también en el acumulado total de público en partidos locales. A lo largo del año, 1.360.288 espectadores ocuparon todas las localidades disponibles en el estadio Monumental, cifra que refleja la magnitud del respaldo que recibió el equipo de parte de su hinchada pese a cerrar el 2025 sin ningún título. El prestigioso medio detalló que todas las ubicaciones se agotaron en cada presentación oficial de River Plate en su estadio, consolidando la fidelidad de su afición.

El club alcanzó este hito tras la finalización de una obra de ampliación histórica en el estadio Monumental, que elevó su capacidad a 85.018 espectadores y lo consolidó como el estadio con mayor aforo de Sudamérica. A partir de esta reforma, la institución pudo sostener la venta total de entradas en cada partido, un fenómeno que viene repitiéndose de manera ininterrumpida desde 2023, según informó el club.

El Monumental, con su capacidad colmada

“𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫, 𝐞𝐥 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”, celebró el club en sus redes sociales.

La presencia del público millonario resultó determinante para que River Plate encabezara nuevamente el listado, superando a clubes de Europa y otras regiones donde el fútbol también convoca multitudes. El informe destaca que “el club argentino lideró la asistencia mundial gracias a la pasión y el acompañamiento ininterrumpido de sus hinchas”, según señala la publicación.

De esta manera, el conjunto de Núñez quedó por delante de instituciones gigantes del Viejo Continente como Borussia Dortmund de Alemania (Signal Iduna Park - 81.365 espectadores), Bayern Munich de Alemania (Allianz Arena - 75.000), Manchester United de Inglaterra (Old Trafford - 73.987) y Real Madrid de España (Santiago Bernabéu -73.658). Luego aparecen conjuntos como Milan, Inter, Olympique Marsella, Roma y Flamengo. Cerca de ingresar a este selecto grupo quedaron West Ham, Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool y Arsenal.

Cabe destacar que el Millonario es el único club argentino y uno de los únicos dos sudamericanos, junto a Flamengo (10°), que forma parte del top ten. Para volver a ver a otro equipo perteneciente a la región de la Conmebol hay que bajar hasta el puesto 37, donde se encuentra Cruzeiro.

“De esta manera, River Plate cierra el año nuevamente en lo más alto a nivel mundial en términos de convocatoria, alcanzando este logro por tercer año consecutivo y reafirmando el vínculo único que une al Club con su gente”, destacó el comunicado difundido por el club de Núñez.

EL TOP 10 DE CLUBES MÁS CONVOCANTES DEL MUNDO:

1- River Plate de Argentina (Estadio Monumental - 85.018 espectadores)

2- Borussia Dortmund de Alemania (Signal Iduna Park - 81.365)

3- Bayern Munich de Alemania (Allianz Arena - 75.000)

4-Manchester United de Inglaterra (Old Trafford - 73.987)

5- Real Madrid de España (Santiago Bernabéu -73.658)

6- AC Milan de Italia (Giuseppe Meazza - 73.012).

7-Inter de Italia (San Siro - 71.934)

8- Olympique Marsella de Francia (Orange Vélodrome - 64.973)

9- Roma de Italia (Olímpico de Roma - 62.671)

10- Flamengo de Brasil (Estadio Maracaná - 62.548)