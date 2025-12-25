Deportes

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

El lateral izquierdo pasó Nochebuena junto a su familia en el emblemático parque de diversiones

Guardar
La pareja viajó con su único hijo a Disney

La llegada de la Navidad ha frenado la gran mayoría de las competiciones en el mundo del fútbol y muchos jugadores aprovechan este tiempo libre para disfrutar un periodo de vacaciones con su familia. Como ocurrió con Valentín Barco junto a su esposa Yaz Jaureguy y Gemma, la hija de ambos, quienes realizaron un viaje especial a Disney durante la Nochebuena.

El lateral del Racing de Estrasburgo fue la gran figura en el último partido disputado el domingo pasado, ya que brindó las dos asistencias en el 2-1 sobre Dunkerque por la quinta ronda de la Copa de Francia. La actividad se reiniciará a partir del 3 de enero y utilizó estos días para recorrer el parque de diversiones con su círculo íntimo.

De hecho, los tres se mostraron en redes sociales bajo un tierno mensaje de Jaureguy: “Mi mejor regalo. Cualquier lugar es mi hogar con ustedes. Feliz Navidad, los amo”. Ella exhibió el paso a paso de la recorrida, que incluyó una fotografía de la mujer junto al personaje de Goofy. “A lo que yo vine fue a esto”, escribió en un claro guiño al personaje animado.

La chicana de Jaureguy a
La chicana de Jaureguy a Valentín Barco por haber visto solo una película de Disney (captura de Instagram)

A continuación, habilitó la función de Instagram para recibir preguntas de sus seguidores sobre cuál era la película favorita de Disney de cada usuario. Eso le permitió publicar postales relacionadas a La bella y la bestia y Rapunzel. Además, le hizo una chicana a su pareja cuando le mencionaron Toy Story: “La única que viste Valentín. No mereces estar acá”. Y lo acompañó de un emoticón de una carita riéndose.

La pareja oficializó el noviazgo a fines de noviembre de 2023 y la relación habría iniciado poco antes de la final de la Copa Libertadores ganada por Fluminense ante Boca Juniors, que se jugó el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. En ese encuentro, Barco no tuvo una buena actuación y fue reemplazado a los 77 minutos por Luca Langoni.

En ese entonces, el futbolista de 19 años (hoy tiene 21) y la modelo, que tenía 26 años cuando se conocieron, posaron en una imagen publicada a través de una historia de Instagram. “Te amo, mi amor”, escribió la mujer con un emoji de un corazón y el lateral izquierdo reposteó la historia en la misma red social con el siguiente texto: “Te amo, amor”.

La publicación de Yaz Jaureguy
La publicación de Yaz Jaureguy y Valentín Barco que confirmó el noviazgo

A principios de 2024, el Colo fue vendido al Brighton de Inglaterra por 10 millones de euros (USD 11,7 millones). A mitad de ese calendario, se marchó cedido al Sevilla y, a pesar de no tener continuidad en el cuadro de España, siempre tuvo la compañía de Jaureguy en un vínculo que nunca paró de crecer.

A un año de confirmar la unión, en noviembre de 2024, el joven le propuso casamiento en un especial momento que fue grabado y compartido en sus redes. “Sí, quiero. Te amo infinito”, escribió la influencer en su perfil oficial.

A 15 días de este gran paso, los comprometidos anunciaron que serían padres de su primer hijo. “¡Estamos muy felices de contarles que se agranda nuestra familia! Te deseamos tanto que no vemos el momento de tenerte con nosotros, gracias por elegirnos. Te vamos a recibir con mucho amor. Mamá, papá, Milo y Konan”, publicó ella en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía que mostraba la ecografía del bebé.

El Colo Barco le pidió matrimonio a su novia

El 28 de marzo de 2025, Yaz Jaureguy dio a luz a una niña llamada Gemma. Ambas miraron desde el hospital el partido de Valentín Barco con el Racing de Estrasburgo de Francia: “Siguiendo a papito”. El defensor, reconvertido en volante central dentro de su nuevo club, metió una asistencia en el 4-2 al Olympique de Lyon y habló de su paternidad al término del encuentro: “Fue el día más feliz de toda mi vida. Nuestra primera hija... Me emociono al hablar. Le mando un saludo muy grande a mi mujer, que es muy fuerte, y un saludo a mi hija. Las amo con toda mi alma”.

La pareja pasó por el registro civil a fines de junio de 2025. De esta manera, Barco y Jaureguy continúan demostrando la seriedad de su compromiso a través de gestos significativos. Y eso quedó a las claras cuando tomaron la decisión de tatuarse la fecha en que se conocieron, un paso más en el armado de su nueva familia.

MÁS FOTOS DEL VIAJE DE BARCO Y SU FAMILIA A DISNEY

Yaz Jaureguy y Valentín Barco
Yaz Jaureguy y Valentín Barco posaron con su hija en Disney (captura de Instagram)
La foto de Jaureguy con
La foto de Jaureguy con Goofy (captura de Instagram)
La visita a los personajes
La visita a los personajes de La bella y la bestia (captura de Instagram)

Temas Relacionados

Valentín BarcoYaz JaureguySelección ArgentinaNavidaddeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Isabelle Marciniak, ganadora de varias medallas en el Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, falleció a los 18 años tras una dura enfermedad

Conmoción en Brasil por la

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

Algunos de los máximos referentes del deporte compartieron sus postales de las fiestas

Los festejos navideños de las

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

Nemanja Gudelj es el primer jugador en utilizarla dentro de la liga local y también la ha mostrado en partidos de la selección de Serbia

La “cinta protectora” que utilizó

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

El británico mantiene una generosa tradición con Nico Rosberg y tuvo un detalle con los más de 1000 trabajadores de la escudería italiana en Maranello

El gesto que Hamilton tiene

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

El ente organizador del tenis reveló las cifras económicas de los competidores que lograron más ingresos por sus resultados en la cancha

ATP publicó la lista de
DEPORTES
Conmoción en Brasil por la

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

TELESHOW
Los dos looks de la

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

INFOBAE AMÉRICA

Turquía arrestó a más de

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El régimen de Nicaragua acusó de terrorista y “malhechor” al pastor evangélico cuya libertad exige Estados Unidos

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos