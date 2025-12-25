El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

La pareja viajó con su único hijo a Disney

La llegada de la Navidad ha frenado la gran mayoría de las competiciones en el mundo del fútbol y muchos jugadores aprovechan este tiempo libre para disfrutar un periodo de vacaciones con su familia. Como ocurrió con Valentín Barco junto a su esposa Yaz Jaureguy y Gemma, la hija de ambos, quienes realizaron un viaje especial a Disney durante la Nochebuena.

El lateral del Racing de Estrasburgo fue la gran figura en el último partido disputado el domingo pasado, ya que brindó las dos asistencias en el 2-1 sobre Dunkerque por la quinta ronda de la Copa de Francia. La actividad se reiniciará a partir del 3 de enero y utilizó estos días para recorrer el parque de diversiones con su círculo íntimo.

De hecho, los tres se mostraron en redes sociales bajo un tierno mensaje de Jaureguy: “Mi mejor regalo. Cualquier lugar es mi hogar con ustedes. Feliz Navidad, los amo”. Ella exhibió el paso a paso de la recorrida, que incluyó una fotografía de la mujer junto al personaje de Goofy. “A lo que yo vine fue a esto”, escribió en un claro guiño al personaje animado.

La chicana de Jaureguy a Valentín Barco por haber visto solo una película de Disney (captura de Instagram)

A continuación, habilitó la función de Instagram para recibir preguntas de sus seguidores sobre cuál era la película favorita de Disney de cada usuario. Eso le permitió publicar postales relacionadas a La bella y la bestia y Rapunzel. Además, le hizo una chicana a su pareja cuando le mencionaron Toy Story: “La única que viste Valentín. No mereces estar acá”. Y lo acompañó de un emoticón de una carita riéndose.

La pareja oficializó el noviazgo a fines de noviembre de 2023 y la relación habría iniciado poco antes de la final de la Copa Libertadores ganada por Fluminense ante Boca Juniors, que se jugó el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. En ese encuentro, Barco no tuvo una buena actuación y fue reemplazado a los 77 minutos por Luca Langoni.

En ese entonces, el futbolista de 19 años (hoy tiene 21) y la modelo, que tenía 26 años cuando se conocieron, posaron en una imagen publicada a través de una historia de Instagram. “Te amo, mi amor”, escribió la mujer con un emoji de un corazón y el lateral izquierdo reposteó la historia en la misma red social con el siguiente texto: “Te amo, amor”.

La publicación de Yaz Jaureguy y Valentín Barco que confirmó el noviazgo

A principios de 2024, el Colo fue vendido al Brighton de Inglaterra por 10 millones de euros (USD 11,7 millones). A mitad de ese calendario, se marchó cedido al Sevilla y, a pesar de no tener continuidad en el cuadro de España, siempre tuvo la compañía de Jaureguy en un vínculo que nunca paró de crecer.

A un año de confirmar la unión, en noviembre de 2024, el joven le propuso casamiento en un especial momento que fue grabado y compartido en sus redes. “Sí, quiero. Te amo infinito”, escribió la influencer en su perfil oficial.

A 15 días de este gran paso, los comprometidos anunciaron que serían padres de su primer hijo. “¡Estamos muy felices de contarles que se agranda nuestra familia! Te deseamos tanto que no vemos el momento de tenerte con nosotros, gracias por elegirnos. Te vamos a recibir con mucho amor. Mamá, papá, Milo y Konan”, publicó ella en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía que mostraba la ecografía del bebé.

El Colo Barco le pidió matrimonio a su novia

El 28 de marzo de 2025, Yaz Jaureguy dio a luz a una niña llamada Gemma. Ambas miraron desde el hospital el partido de Valentín Barco con el Racing de Estrasburgo de Francia: “Siguiendo a papito”. El defensor, reconvertido en volante central dentro de su nuevo club, metió una asistencia en el 4-2 al Olympique de Lyon y habló de su paternidad al término del encuentro: “Fue el día más feliz de toda mi vida. Nuestra primera hija... Me emociono al hablar. Le mando un saludo muy grande a mi mujer, que es muy fuerte, y un saludo a mi hija. Las amo con toda mi alma”.

La pareja pasó por el registro civil a fines de junio de 2025. De esta manera, Barco y Jaureguy continúan demostrando la seriedad de su compromiso a través de gestos significativos. Y eso quedó a las claras cuando tomaron la decisión de tatuarse la fecha en que se conocieron, un paso más en el armado de su nueva familia.

MÁS FOTOS DEL VIAJE DE BARCO Y SU FAMILIA A DISNEY

Yaz Jaureguy y Valentín Barco posaron con su hija en Disney (captura de Instagram)

La foto de Jaureguy con Goofy (captura de Instagram)

La visita a los personajes de La bella y la bestia (captura de Instagram)