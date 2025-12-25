Conmoción en Brasil por la muerte de una joven gimnasta, considerada una de las figuras emergentes del deporte

Isabelle Marciniak, la joven promesa de la gimnasia brasileña que falleció a sus 18 años (@fprginastica)

El fallecimiento de la gimnasta Isabelle Marciniak a los 18 años, víctima de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer, conmovió profundamente a la comunidad deportiva en Brasil.

La Federación Paranaense de Gimnasia (Federação Paranaense Ginástica) informó que la deportista interrumpió su carrera en la élite tras conquistar el campeonato de trío adulto estatal en 2023, con el objetivo de dedicarse completamente a su tratamiento médico. La noticia fue recibida con pesar por entrenadores, instituciones deportivas y colegas, quienes subrayaron que el legado de la joven permanece como ejemplo de perseverancia y pasión por la gimnasia.

El deceso de Marciniak ocurrió el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba, según detalló la Federación Paranaense de Gimnasia. El portal brasileño Ge Globo, informó que su velatorio se realiza en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde nació y desarrolló su carrera, y donde también tendrá lugar el sepelio.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, expresó la entidad en la que se desenvolvía mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

A lo largo de su breve pero notable recorrido, Marciniak cosechó títulos de relevancia nacional e internacional. En el año 2021, obtuvo la medalla de oro en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica y subió al podio en categorías de aparato: consiguió el primer puesto en la prueba con pelota y la presea de plata en la disciplina de cinta. Su desempeño le valió el reconocimiento como una de las principales promesas del deporte en Brasil, especialmente representando a su estado natal de Paraná y al equipo Clube Agir de Curitiba.

En 2023, antes de retirarse de las competencias oficiales, logró un nuevo campeonato junto a su trío en el estatal paranaense de gimnasia, consolidando su posición entre las figuras emergentes del deporte. La interrupción abrupta de su carrera respondió estrictamente a la necesidad de enfocarse en el tratamiento de la enfermedad, que finalmente provocó su fallecimiento pocos días antes de la Nochebuena.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta directamente al sistema linfático y a las células responsables de la defensa corporal, según explicó la Federación Paranaense de Gimnasia y el portal local Lance!. “Nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores y toda la comunidad gimnástica. Descanse en paz.”, concluyó la federación en su nota de condolencias.

El comunicado oficial de la Federación Paranaense de Gimnasia

Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la ex gimnasta Isabelle Marciniak.

Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo.

En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas.

Nuestros sentimientos. Descansa en paz.