Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

De izquierda a derecha, arriba, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli. De izquierda a derecha, abajo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone (Fuente: Reuters)

La temporada 2026 espera a la vuelta de la esquina y los tenistas argentinos comienzan a girar por el mundo con distintos objetivos: defender posiciones en el ranking, validar cambios de preparación, sumar puntos clave o ganar rodaje para un año que demandará grandes desafíos.

Como cada comienzo de temporada, la mayoría iniciará el calendario lejos de casa y deberá adaptarse rápidamente a condiciones adversas: superficies entre las más rápidas del circuito, calor extremo y una humedad sofocante que afecta el desgaste físico y la velocidad de la pelota.

La estadística confirma que Oceanía históricamente ha sido una gira esquiva para los argentinos, con pocos títulos y participaciones destacadas a través de Guillermo Vilas, David Nalbandian, Juan Martín del Potro o Juan Ignacio Chela.

Superada la Navidad, comenzará el éxodo hacia la región: el primer gran objetivo será el Australian Open, precedido por torneos preparatorios en Australia, Nueva Zelanda y Asia.

Número uno argentino y sudamericano, Francisco Cerúndolo (21° del ranking) iniciará 2026 en la segunda semana del calendario con el ATP de Adelaida, certamen en el que Novak Djokovic abrirá su temporada. Luego viajará a Melbourne para disputar el Australian Open.

El mayor interrogante pasará por su decisión respecto a la Copa Davis: evaluará, según resultados y tiempos de recuperación, si regresa al país o se pone a disposición del capitán Javier Frana para la serie que se disputará en Corea del Sur, el 7 y el 8 de febrero, ante el país anfitrión. En los primeros dos meses del año, Fran defenderá 465 puntos.

Francisco Cerúndolo saca en el Masters de Madrid este año (Fuente: REUTERS/Juan Medina)

Sebastián Báez (45) abrirá su año en la United Cup, donde será el líder del Team Argentina junto a su entrenador Sebastián Gutiérrez. Tras esa participación, volará a Auckland y luego volverá a Australia para disputar el primer Grand Slam de la temporada.

Camilo Ugo Carabelli (49) iniciará el año en Brisbane, luego jugará en Auckland y, posteriormente, participará del Australian Open. Más allá del enfoque en sumar puntos, su equipo, liderado por Pablo Fuentes, apunta a mejorar rendimiento en canchas duras para equilibrar la gran cosecha lograda sobre polvo de ladrillo en 2025: 395 puntos que marcaron su ingreso al Top 50.

Tomás Etcheverry (59) comenzará en Hong Kong y luego seguirá en Auckland y el Australian Open, con la meta de recuperar el nivel de hace dos temporadas y regresar al Top 30. La planificación incluye participación en la gira sudamericana.

Francisco Comesaña (67) también debutará en Hong Kong, será el cuarto argentino en el cuadro principal de Auckland y disputará por primera vez el Grand Slam oceánico. Su calendario posterior dependerá de si integra el equipo de Copa Davis o regresa al país.

Mariano Navone (72) confirmó presencia en Hong Kong y en el Australian Open, aún sin mayores precisiones sobre su planificación completa de inicio de año.

Sin triunfos en su experiencia 2025 en la región, Juan Manuel Cerúndolo (85) volverá a intentarlo: jugará la qualy de Auckland y buscará avanzar al cuadro principal del Australian Open. Luego regresaría a la Argentina para disputar la gira de polvo.

Tomás Etcheverry buscará reencontrarse con su mejor nivel (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Thiago Tirante (106), habitual participante de Grand Slams en los últimos tres años, afrontará su primer Australian Open con ingreso directo. Llegará semanas antes a Oceanía para disputar la qualy de Auckland o Adelaida.

Román Burruchaga (105) espera ingresar como lucky loser o mejorar su posición en la qualy del Grand Slam. Previamente buscará clasificar en Brisbane o Hong Kong. Su planificación posterior lo llevará al Challenger de Rosario, el IEB+ Argentina Open, el ATP de Río, la gira chilena y eventualmente los clasificatorios en Indian Wells y Miami.

Los doblistas y la mira puesta en la Davis

Horacio Zeballos debutará directamente en el Australian Open junto a Marcel Granollers. Aún no confirmó presencia en la serie ante Corea del Sur, pero sí tiene en agenda el ATP de Dallas.

Andrés Molteni y Máximo González iniciarán su año en Auckland o Adelaida y luego viajarán a Melbourne. Molteni permanecerá en la región unos días más para unirse al equipo de Copa Davis para los Qualifiers de febrero.

Guido Andreozzi integrará el equipo argentino en la United Cup, disputará el Australian Open y podría sumarse luego a la delegación que viaje a Corea si el capitán lo convoca.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni durante la serie con Alemania por la Copa Davis 2025 (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Los primeros torneos para los tenistas argentinos en 2026

Francisco Cerúndolo: Adelaida – Australian Open

Sebastián Báez: United Cup – Auckland – Australian Open

Camilo Ugo Carabelli: Brisbane – Auckland – Australian Open

Tomás Etcheverry: Hong Kong – Auckland – Australian Open

Francisco Comesaña: Hong Kong – Auckland – Australian Open

Mariano Navone: Hong Kong – Australian Open

Juan Manuel Cerúndolo: Qualy Auckland – Australian Open

Thiago Tirante: Qualy Auckland o Adelaida – Australian Open

Román Burruchaga: Qualy Brisbane o Hong Kong – Qualy Australian Open

Horacio Zeballos: Australian Open – Dallas

Andrés Molteni / Machi González: Auckland o Adelaida – Australian Open

Guido Andreozzi: United Cup – Australian Open