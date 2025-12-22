La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El regreso de Ignacio Nacho Fernández a Gimnasia y Esgrima La Plata se concretó con una presentación cargada de emoción y nostalgia, tras su reciente salida de River Plate. El mediocampista zurdo, de 35 años, firmó un contrato por 12 meses y expresó, notablemente emocionado, su alegría por volver al club donde debutó en la Primera División: “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Le agradezco al club. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”.

Durante la presentación, Fernández destacó el trabajo del entrenador Fernando Zaniratto, al señalar que “acomodó muy bien el equipo” y que la intención es “seguir por esa línea futbolística”. Además, subrayó: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

En el tramo final de la jornada, la institución platense difundió un video en el que Olivia, la hija de Fernández nacida en 2023, sorprendió al público al presentarse y anunciar: “Mi papá juega en el Lobo”. La pequeña también entonó una parte de una canción característica del club: “El basurero provocó hasta terremotos, oh oh”.

Además, el club celebró el regreso con un video que recopiló los mejores goles de Fernández en su primera etapa en Gimnasia, incluyendo imágenes de su debut en la máxima categoría el 2 de octubre de 2010, cuando el equipo enfrentó a Argentinos Juniors en el estadio del Bosque. Entre 2010 y 2016, Fernández disputó 93 partidos, anotó 15 goles y fue una de las figuras clave en la campaña 2012/13, en la que el equipo logró el ascenso a la élite del fútbol argentino. Su transferencia a River Plate se concretó en 2016 por USD 2.700.000, correspondientes al 70% de su pase.

La salida de River se dio tras conocerse que Marcelo Gallardo le comunicó que no sería tenido en cuenta para el plantel de 2026, cerrando así la posibilidad de renovación de contrato. Antes de la confirmación oficial de su regreso a Gimnasia, la transferencia ya era considerada un secreto a voces dentro del ambiente futbolístico argentino.

En diálogo con ESPN, Fernández reconoció que el segundo semestre del año representó uno de los desafíos más complejos de su carrera reciente: “Nos tenía preocupados no encontrar lo que buscaba Marcelo, terminamos un año muy complicado y hay que hacerse cargo. Marcelo se hace cargo, los jugadores también. La verdad es que fallamos y no pudimos cerrar un año como marca la historia de River, que en lo personal me duele porque no fue la despedida que hubiera deseado”.

Luego, amplió su análisis en TyC Sports y profundizó en el trasfondo del rendimiento colectivo: “Es difícil encontrarle una explicación. Cuando las cosas no te salen y entrás en esos malos resultados. Nos costó mucho salir. Hay que ser muy autocrítico, fue un año malo. No se cumplieron los objetivos planteados y nos dolió mucho”.

Al referirse a su relación personal con Gallardo, Fernández subrayó la cordialidad y el respeto mutuo que caracterizaron su vínculo: “Con Marcelo siempre estuvimos muy bien. Siempre tuve una gran relación cuando jugaba o no jugaba tanto. Las charlas siempre fueron con mucho respeto. Tengo palabras de agradecimiento porque confiaron en mí en 2015. Fue una charla muy linda, nos agradecimos los dos, nos dimos la mano y nos deseamos lo mejor para todo lo que viene”.

Antes de su regreso, Fernández se despidió del Millonario con un mensaje en el que reconoció: “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”. Ahora, el mediocampista se prepara para volver a vestir la camiseta albiazul, con la expectativa de aportar su experiencia y liderazgo.