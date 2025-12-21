Deportes

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

El volante debió abandonar el campo de juego a los 27 minutos por molestias musculares

El argentino tuvo que salir antes de la media hora del encuentro con Girona

La reciente lesión de Nicolás González ha generado inquietud tanto en el Atlético de Madrid como en la selección argentina, especialmente por la proximidad de la Supercopa de España y el último semestre previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El delantero, que hasta ahora no había presentado problemas físicos desde su llegada al club madrileño, se retiró del campo a los 27 minutos del primer tiempo durante el partido ante el Girona, tras manifestar una molestia muscular en el muslo derecho.

El incidente ocurrió cuando González intentaba avanzar por la banda izquierda y, tras gesticular dolor, fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del Colchonero. La decisión fue clara: Diego Simeone debió utilizar uno de sus cambios, dando ingreso a Conor Gallagher, quien poco después anotó un gol.

Esta situación deja al volante con pasado en Argentinos Juniors como una incógnita para el próximo compromiso del equipo, el domingo 4 de enero frente a la Real Sociedad, y, sobre todo, para la Supercopa de España, que comenzará el jueves 8 en Arabia Saudita.

Nico González tuvo que dejar
Nico González tuvo que dejar el campo de juego a los 27 minutos (REUTERS/Albert Gea)

En cuanto al partido, el marcador se abrió al minuto 13 con una jugada de Koke Resurrección, quien capturó un rechazo en el borde del área y conectó un disparo potente que se coló en el ángulo superior, imposible para Paulo Gazzaniga. Este fue el segundo gol consecutivo del mediocampista en La Liga, tras una sequía de 66 partidos sin anotar. La ventaja obligó a Jan Oblak a intervenir con una atajada decisiva al minuto 22, desviando un remate a quemarropa de Axel Witsel en un tiro de esquina, acción que permitió mantener la diferencia.

Poco después, ocurrió el ya mencionado ingreso de Gallagher en lugar de Nico González por molestias físicas y el Atlético amplió la ventaja al minuto 38 con un disparo lejano que, tras rebotar en Vitor Reis, sorprendió a Gazzaniga. El segundo gol enfrió el ambiente en Montilivi y consolidó el dominio del conjunto de Madrid, que dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia a través de Giuliano Simeone, Alexander Sorloth y el mencionado Koke antes del descanso y en la reanudación.

El 3-0 decisivo, con el gol de Griezmann en tiempo agregado, dejó al Atlético de Madrid con un triunfo valioso fuera del Metropolitano y mantiene vivas sus opciones en la pelea por La Liga, mientras que el Girona afronta el nuevo año con la urgencia de revertir una dinámica negativa que lo mantiene en la zona de descenso.

Atlético de Madrid goleó al
Atlético de Madrid goleó al Girona por La Liga de España (Europa Press)

Por su parte, el historial de lesiones de Nico González es un factor que preocupa de cara a la confección de la lista de 26 futbolistas para la próxima Copa del Mundo. Durante su paso por la Fiorentina, el atacante se perdió 32 partidos por problemas físicos, mientras que en la Juventus acumuló 18 ausencias. Estas dificultades también lo marginaron de la consagración de la Albiceleste en Qatar 2022.

El Atlético de Madrid afronta la Supercopa de España con la expectativa de romper una sequía de títulos que se extiende por cuatro temporadas y media. El primer escollo será el Real Madrid en la semifinal del ocho de enero; en caso de avanzar, el equipo dirigido por Simeone se enfrentará el domingo once al FC Barcelona o al Athletic Club de Bilbao. La presencia de González en estos encuentros permanece en duda, a la espera del parte médico oficial.

El parón por las fiestas ofrece un margen para la recuperación del delantero, aunque su evolución determinará si podrá estar disponible para los compromisos clave del conjunto madrileño.

