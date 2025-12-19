Deportes

La romántica propuesta de casamiento del futbolista de River Plate Facundo Colidio a su novia a orillas del mar: “De película”

El delantero de 25 años le pidió matrimonio a su pareja en la playa con un particular detalle

Facundo Colidio y su pareja
Facundo Colidio y su pareja se comprometieron a orillas del mar (Instagram)

Luego de un semestre complicado en el plano futbolístico con River Plate, Facundo Colidio sorprendió a su pareja, Clara Muzzio, y le propuso matrimonio en una romántica ceremonia a orillas del mar, con un particular detalle que generó un tierno mensaje de parte de la novia.

"De película, cada vez me sorprendes más, Facu Colidio. Y que esté Voyage en este momento lo hace aún más mágico, sabiendo lo importante que es para mí corazón. Sos único, te amo", escribió Clari Muzzio en su cuenta de Instagram con una galería de fotos del inolvidable momento en las playas de Costa Esmeralda.

El futbolista de 25 años se encuentra de vacaciones a la espera de reincorporarse a la pretemporada del equipo que dirige Marcelo Gallardo. De acuerdo a las fotos que compartió la pareja, se puede ver a ambos muy enamorados en la playa en medio del atardecer. Con un vestido blanco, Muzzio mostró el anillo que le regaló Colidio en compañía de un caballo negro. Este animal tiene un significado especial, ya que Clara practica equitación, tal como muestra en su perfil público.

El anillo de compromiso que
El anillo de compromiso que muestra Clara Muzzio, la pareja de Facundo Colidio (Instagram)

En otra de las fotos se ve a la pareja abrazada y a la mujer luciendo el anillo a espaldas de un gazebo blanco, con almohadones en su interior y una tira de luces amarillas que le aportaron un marco romántico.

El jugador nacido en Rafaela, Santa Fe, se inició en las inferiores de Atlético de su ciudad y se probó como arquero. Luego se inclinó por el puesto de delantero, el que ocupa en la actualidad. En 2014 fue captado por los observadores de Boca Juniors, que lo llevaron al club de La Ribera. Allí, Colidio brilló desde la categoría novena y fue creciendo hasta llegar a la Rerserva que dirigía Rolando Schiavi. Tras una convocatoria a la selección argentina Sub 17, Facundo emigró a Italia para jugar en las juveniles del Inter de Milán.

A principios de 2022, Colidio eligió regresar a la Argentina para tener mayor rodaje y relanzar su carrera en Tigre luego de un breve paso por Europa, que continuó con el Sint-Triden de Bélgica. En el Matador conformó una delantera letal con Mateo Retegui y disputó 72 partidos, con 11 goles y 10 asistencias. Su gran rendimiento llamó la atención de un grande como River, que lo fichó en 2023 tras comprar su pase al Inter y lo blindó con una cláusula de rescición de 25 millones de dólares. En el Millonario lleva 112 encuentros oficiales, con 27 tantos y 13 asistencias.

Facundo Colidio muestra el anillo
Facundo Colidio muestra el anillo de compromiso que le regaló a su futura esposa, Clara Muzzio (Instagram)

En cuanto al mercado de pases, River cerró la incorporación del mediocampista Fausto Vera y tiene otros apuntados para reforzar el plantel de cara al 2026 luego de un año decepcionante, al que se le sumaron las salidas de referentes como Nacho Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez, Pity Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni. Además, Marcelo Gallardo busca sumar a un lateral izquierdo, enfocándose en Elías Báez de San Lorenzo y considerando a Alexandro Bernabei, de Inter de Porto Alegre, aunque en este último caso no se registraron avances significativos.

En el sector ofensivo, el Millonario dirigió sus gestiones a incorporar un mediapunta, con Gianluca Prestianni del Benfica como principal objetivo, mientras evalúa como alternativa a Leo Fernández de Peñarol. En el mediocampo, Santiago Ascacibar de Estudiantes continúa en la órbita del club, así como Aníbal Moreno de Palmeiras. Para el puesto de centrodelantero, la dirigencia analiza las opciones de Tadeo Allende, quien integró el plantel campeón del Inter Miami en la MLS, y del juvenil Santino Andino, de Godoy Cruz, recientemente descendido.

