La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

En el cierre del año, la pelea entre Yojanler Martínez y Joeshon James que ocupó la cartelera preliminar en el War Memorial Auditorium de Fort Lauderdale se guardó un lugar entre las escenas más destacadas del boxeo en el 2025. En el tercer asalto, el cubano y el norteamericano se acertaron al mismo tiempo, protagonizando una estremecedora doble caída que los dejó a ambos al borde del KO.

La velada para Martínez no había arrancado bien porque al minuto del combate el norteamericano lo conectó de izquierda para hacerle tocar la lona: aunque no cayó del todo, el árbitro debió hacer la cuenta reglamentaria.

En el segundo asalto, el cubano protagonizó una escena polémica que derivó en una advertencia por pegarle en la nuca a su contendiente: el juez marcó que debían quitarle un punto en las tarjetas. Instantes más tarde, lanzó a James a la lona, pero tras una burda zancadilla.

La escena que recorrió el mundo y será recordada se desarrolló durante los últimos 50 segundos del tercer asalto. James y Martínez sacaron al mismo tiempo sus derechazos e impactaron en el rostro de su contrincante justo cuando ellos también se encontraban con el puño rival. El espectacular resultado quedó a la vista: cayeron al unísono a la lona.

El referí Tyrone Parker inició la cuenta inmediata, aunque el norteamericano fue el primero en pararse. El cubano quedó tendido en el suelo, debió hacer un enorme esfuerzo para ponerse de pie y, una vez que lo logró, trastabilló hasta casi caer de nuevo pero logró sostener su verticalidad. Parker llegó a contar ocho segundos con muchas dudas, pero al chequear a los peleadores constató que podían seguir en el ring.

Durante algunos segundos más detuvo el embate de James y volvió a corroborar la estabilidad del cubano, permitiendo que se reanude el tercer asalto recién con 18 segundos por delante. Fueron interminables para un Martínez que logró detener a su rival con clinch y luego amparándose en las sogas, aunque el norteamericano tampoco mostró ferocidad para terminar con la faena visiblemente golpeado por lo sucedido instantes antes.

James y Martínez cayeron a la lona al mismo tiempo

Aunque los dos se pusieron al borde del nocaut, la pelea a ocho rounds entre estos dos Supermedianos llegó hasta las tarjetas, donde el juez Harold Louis Hunt Jr. visualizó un empate 75-75, pero sus colegas Rocky Young (77-74) y Fernando Barbosa (77-73) dictaminaron la victoria de Shontime James por decisión mayoritaria.

Las estadísticas formales indicaron que el ganador acertó 99 de los 530 golpes que lanzó con 26 de ellos conectados al cuerpo, mientras que su rival tiró 267 golpes y alcanzó 88, con 24 al cuerpo.

El norteamericano de 27 años, que para esta velada acusó 163.4 libras (74.11kg) en la balanza, alcanzó el 10° triunfo de su trayectoria profesional, que cuenta con 5 nocauts. James también contabiliza una derrota por KO (en su pelea previa ante Lester Martínez en San Bernardino) y dos empates que se dieron de manera consecutiva contra Javier Martínez y Abilkhan Amankul en 2023.

El cubano, que también tiene 27 años y llegó con un peso de 165.4 libras (75kg) para esta velada, padeció su primera derrota oficial en la séptima presentación de su camino formal que empezó en Estados Unidos hace dos años. Martínez registra ahora 5 triunfos (2KO), 1 caída y 1 empate.

El evento tuvo también como combate destacado la impactante victoria por nocaut en el quinto asalto del norteamericano Ramón Cárdenas ante el mexicano Erik Robles Ayala. El vencedor, que venía de perder por segunda vez en su vida profesional en una electrizante pelea ante el Monstruo Naoya Inoue, le puso punto final al enfrentamiento de los supergallo con un brutal derechazo que dejó a Ayala sin respuestas en la lona.

A los 30 años, Dinamita sumó el 27° triunfo a su historial y el 15° antes de la campana, con apenas 2 derrotas: una en 2017 por decisión dividida y el reciente KO ante el japonés Inoue. El mexicano, de 25 años, tiene 16 victorias (10 nocauts) pero sumó la tercera derrota entre sus últimas cuatro apariciones.