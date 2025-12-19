“Estoy para ganar el Puskas”: el impactante tanto desde la mitad de cancha en la final de la Copa de Ecuador

Gol de mitad de cancha en la final de la Copa de Ecuador

Gregori Anangonó marcó un golazo desde la mitad de la cancha en la final de la Copa Ecuador, resultado que permitió a Universidad Católica conquistar el título por primera vez en su historia tras vencer a Liga de Quito. Fue 3-2 a favor del Trencito Azul, con el aporte del lateral derecho que luego se candidateó para ganar el gol del año.

Fue al minuto 15 del segundo tiempo cuando el arquero de Liga, Alexander Domínguez, cortó un avance rival en la puerta del área grande y quedó un tanto desacomodado. Anangonó, con un control fantástico hacia adelante, quedó bien perfilado para intentarlo desde atrás de la línea media y no dudo. Su remate llevó la dirección y potencia justa para colarse en la valla de un arquero que mide nada más y nada menos que 1,95.

El lateral ecuatoriano consideró que su anotación podría ser candidata al premio que otorga la FIFA y acaba de ganar el futbolista de Independiente de Avellaneda Santiago Montiel y expresó: "Seguro que estoy para el Puskás (entre risas), con mucho gusto“. Además, destacó la importancia del logro para el equipo, señalando que muchos de los jugadores disputaban una final por primera vez y que la motivación fue determinante.

Gol de otro partido: Anangonó aportó un gran tanto en el partido que le dio el título a Universidad Católica

La victoria se concretó luego de que Universidad Católica supo capitalizar los errores de Liga de Quito, lo que resultó decisivo para obtener el campeonato. Anangonó dedicó el gol y el triunfo a sus seres queridos: "Gracias a Dios se me dio y fue un gol que ni yo me esperaba y sirvió para darnos un título. Dedicárselo a mi mamá, a mi familia y a todos mis seres queridos“.

El futbolista reconoció la dificultad del encuentro, resaltando que el rival tenía mayor experiencia en finales, pero que el deseo de ganar de su equipo fue clave: "Fue una final muy complicada, donde ellos tenían más experiencia en esta clase de partidos, pero nosotros teníamos más hambre“.

El uruguayo Mauricio Alonso y el panameño José Fajardo completaron el marcador a favor de la U Católica ecuatoriana, que dio el golpe al imponerse a un histórico como Liga, que siempre estuvo por debajo en el marcador (empató 1-1 transitoriamente con Jeison Medina y descontó sobre el final a través de Kevin Minda). En el cuadro derrotado fue titular el argentino Lisandro Alzugaray, mientras que en el triunfador estuvieron Jerónimo Cacciabue y Mauro Díaz (titulares), más Facundo Martínez Montagnoli (ingresó).