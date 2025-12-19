Deportes

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

El campeón de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se enfrentarán en una serie ida y vuelta por un nuevo título internacional

Flamengo y Lanús jugarán la
Flamengo y Lanús jugarán la Recopa Sudamericana

La Conmebol ha oficializado las fechas y horarios de la Recopa Sudamericana 2026 que enfrentará a Lanús y Flamengo, dos equipos que llegan tras destacadas campañas continentales, en las que obtuvieron la Copa Sudamericana y la Libertadores, respectivamente. De este modo, buscarán sumar un nuevo título internacional en febrero de 2025.

El organismo sudamericano informó que la serie se disputará a doble partido: el encuentro de ida tendrá lugar el 19 de febrero en Buenos Aires, mientras que la vuelta se jugará el 26 de febrero en Río de Janeiro. Esta definición mantiene el formato tradicional de ida y vuelta, a diferencia de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se resuelven en partido único. Ambos encuentros se disputarán desde las 21:30.

El anuncio se produce en un contexto de intensa actividad para el fútbol sudamericano, ya que la Conmebol realiza simultáneamente los sorteos de las fases preliminares de la temporada 2026. En este escenario, la Recopa Sudamericana se presenta como el primer gran desafío internacional del año para ambos clubes, que llegan tras conquistar los máximos trofeos continentales de la temporada anterior. Vale recordar que el último campeón fue Racing, que había obtenido la Sudamericana 2024, cuando venció al Botafogo de Brasil.

Lanús obtuvo la Copa Sudamericana
Lanús obtuvo la Copa Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

Lanús accedió a esta instancia tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana el 22 de noviembre, cuando venció a Atlético Mineiro en Paraguay. El equipo argentino, apodado el Granate, tuvo un recorrido exigente: lideró su grupo ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, y luego eliminó sucesivamente a Central Córdoba en octavos de final, Fluminense en cuartos, Universidad de Chile en semifinales y finalmente al Galo en la definición. Esta consagración le permitió también asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Flamengo llega como actual campeón de la Copa Libertadores y subcampeón de la Copa Intercontinental. El conjunto brasileño, conocido como el Mengao, tuvo un trayecto inesperado en la fase de grupos, donde finalizó segundo detrás de Liga de Quito, superando a Central Córdoba y Deportivo Táchira. En la fase de eliminación directa, Flamengo dejó en el camino a Inter de Porto Alegre en octavos, a Estudiantes en cuartos, a Racing en semifinales y se impuso a Palmeiras en la final.

Jugadores del Flamengo festejan con
Jugadores del Flamengo festejan con el trofeo tras conquistar la Copa Libertadores 2025 en Lima (REUTERS/Sebastian Castaneda)

LOS DETALLES DE LA RECOPA SUDAMERICANA

  • Partido de Ida: Jueves, 19 de febrero de 202621:30h (hora local) – GMT 00:30h Lanús, Argentina
  • Partido de Vuelta: Jueves, 26 de febrero de 202621:30h (hora local) – GMT 00:30h Rio de Janeiro – Brasil.

TODAS LAS EDICIONES DE LA RECOPA SUDAMERICANA

1989 Nacional vs. Racing Club 1-0 y 0-0

1990 Boca Juniors vs. Atlético Nacional 1-0

1991 Olimpia-Ganó ambos títulos (Libertadores y Supercopa)

1992 Colo Colo vs. Cruzeiro 0-0 (5-4)

1993 Sao Paulo vs. Cruzeiro 0-0 y 0-0 (4-2)

1994 Sao Paulo vs. Botafogo 3-1

1995 Independiente vs. Vélez Sarsfield 1-0

1996 Gremio vs. Independiente 4-1

1997 Vélez Sarsfield vs. River Plate 1-1 (4-2)

1998 Cruzeiro vs. River Plate 2-0 y 3-0

2003 Olimpia vs. San Lorenzo 2-0

2004 Cienciano vs. Boca Juniors 1-1 (4-2)

2005 Boca Juniors vs. Once Caldas 3-1 y 1-2

2006 Boca Juniors vs. Sao Paulo 2-1 y 2-2

2007 Internacional vs. Pachuca 1-2 y 4-0

2008 Boca Juniors vs. Arsenal 3-1 y 2-2

2009 Liga de Quito vs. Internacional 1-0 y 3-0

2010 Liga de Quito vs. Estudiantes 2-1 y 0-0

2011 Internacional vs. Independiente 1-2 y 3-1

2012 Santos vs. Universidad de Chile 0-0 y 2-0

2013 Corinthians vs. Sao Paulo 2-1 y 2-0

2014 Atlético Mineiro vs. Lanús 1-0 (4-3)

2015 River Plate vs. San Lorenzo 1-0 y 1-0

2016 River Plate vs. Santa Fe 0-0 y 2-1

2017 Atlético Nacional vs. Chapecoense 1-2 y 4-1

2018 Gremio vs. Independiente 1-1 y 0-0 (5-4)

2019 River Plate vs. Athletico Paranaense 0-1 y 3-0

2020 Flamengo vs. Independiente del Valle 2-2 y 3-0

2021 Defensa y Justicia vs. Palmeiras 1-2 y 2-1 (4-3)

2022 Palmeiras vs. Athletico Paranaense 2-2 y 2-0

2023 Independiente del Valle vs. Flamengo 1-0 y 0-1 (5-4)

2024 Fluminense vs. Liga de Quito 0-1 y 2-0

2025 Racing Club vs. Botafogo 2-0 y 2-0

