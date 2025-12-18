Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

A tres años del título, la FIFA difundió una serie de videos de la celebración

Se cumple el tercer aniversario de la histórica consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. El 18 de diciembre de 2022, el combinado nacional albiceleste venció en la tanda de penales tras empatar 3-3 contra la Francia de Kylian Mbappé y bordó la tercera estrella en su camiseta. A pesar de que las imágenes de la celebración en el Estadio Lusail quedaron grabadas en la memoria de los argentinos y se viralizaron por todo el mundo, la FIFA reveló videos inéditos de los minutos previos a la premiación del plantel dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi.

A partir de un reel en la cuenta oficial de Instagram de la Copa del Mundo, la Casa Madre del fútbol difundió una serie de recortes insólitos que llamaron la atención de los aficionados albicelestes. La grabación se inicia con una tierna charla entre Messi y Enzo Fernández, quien luego de mirar durante varios segundos al capitán, le preguntó: “No lo podés creer, ¿no?”. Inmediatamente, con La Pulga con una sonrisa de oreja a oreja y con las manos en la cara, el ex volante de River Plate le da un fuerte abrazo y comienzan a reírse.

El astro argentino fue el gran protagonista del video publicado por la FIFA. Después de un breve lapso en el que se lo muestra celebrando y gritando frente a los hinchas albicelestes presentes en la tribuna, se desvela un sentimental momento entre Messi y Antonela Roccuzzo, su esposa: sentados en el escenario de la premiación, ambos se fundieron en un abrazo que duró varios minutos, con sus hijos de fondo.

A tres años de la consagración en Qatar, la FIFA reveló inéditas escenas de la premiación de Argetina (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Posteriormente, apareció un recorte de Emiliano Martínez animando la intimidad de la premiación. “¡No sabes lo que brilla eso! ¡No sabes! No sabes lo que brilla la cami... ¡esa Copa!”, gritó el Dibu, quien estaba acompañado de Nicolás Otamendi, Alejandro Papu Gómez y el propio Messi.

Luego, apareció un recorte inédito que revolucionó las redes sociales. Con las luces del Estadio Lusail con una baja intensidad en la antesala de la premiación, Kylian Mbappé se acercó para saludar a Lionel Messi, con quien en ese momento compartía vestuario en el París Saint-Germain, y a Lionel Scaloni. Después de un fuerte abrazo y unas palabras con La Pulga, el atacante francés saludó al entrenador de la Selección y lo felicitó por el título: “Míster, mis felicitaciones. Disfrute con la familia”.

El video de la FIFA culmina con la intensa celebración de los futbolistas de la selección argentina frente al público albiceleste presente en el Estadio Lusail. Este se centra en un eufórico Lionel Messi, quien celebró y cantó a la par de sus compañeros en el césped de Qatar.

El posteo de Lionel Messi en su Instagram para recordar la consagración

Cabe resaltar que a lo largo de la jornada del 18 de diciembre gran parte de los futbolistas campeones del mundo recordaron el título en Qatar. “3 años de las tres estrellas”, escribió Messi en su Instagram personal. “3 años de este maravilloso día. Cómo sufrimos, lloramos, disfrutamos y festejamos en esas horas, no me lo voy a olvidar nunca y va a ser eterno en mi corazón. Gracias Argentina por tanto amor. 18/12/2022” comentó, por su parte, Enzo Fernández.

La seguidilla de recordatorios siguió con Rodrigo De Paul, compañero de La Pulga en el Inter Miami. El Motorcito eligió un posteo con una particular foto de la celebración, con la red cortada sobre su cuello, la medalla y un habano en su boca: “Todo valió la pena. Tres años de aquel día. Gracias”. En una misma sintonía, Leandro Paredes rememoró la gloria con una foto tocando el trofeo camino al podio y la frase: “Somos campeones del mundo. Hace tres años y para toda la vida”.

Otros futbolistas que celebraron el histórico día fueron Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Emiliano Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, entre otros.