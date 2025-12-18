“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

El posteo de Francia a tres años de la final del Mundial de Qatar contra Argentina (Instagram)

El 18 de diciembre de 2022 será un día difícil de olvidar para los argentinos, pero también para los franceses. Es que más allá de la victoria del seleccionado de Lionel Scaloni en la final del Mundial de Qatar en una dramática definición por penales tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario, el partido fue considerado como el mejor de todas las competencias por el tenor emotivo del mismo.

La cuenta de redes sociales de la selección de Francia hizo mención en su perfil público de Instagram y X (ex Twitter) a la mencionada final disputada en el estadio Lusail de Doha y, pese al mal trago de la derrota que le privó a Les Bleus de sumar su tercera estrella, recordaron el momento con un posteo y una galería de imágenes.

"¡Hace 3 años del día hoy, nuestros Bleus jugaron una de las mejores finales de la Copa Mundial de la historia! 120 minutos de elevación emocional, escalofríos y lágrimas... Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol. Hoy, hace tres años, Francia participó en una de las mejores finales de la Copa del Mundo jamás jugada, 120 minutos inolvidables de drama, emoción e historia", escribieron los franceses con una serie de fotos de aquella jornada en la que Kylian Mbappé convirtió los tres tantos de su equipo.

En contra partida, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video alusivo a la tres estrellas mundiales que consiguió la Albiceleste en su historia. En las imágenes se ve a un hombre de edad avanzada observando las tres Copas del Mundo ubicadas en una vitrina y al momento de tocarlas, las imágenes de los logros en 1978 y 1986 se hicieron presentes. Al llegar al momento de la última, dice: “La tercera”. Allí comenzaron a aparecer en pantalla la celebración del equipo en Qatar, con Lionel Messi a la cabeza.

Se cumplen tres año del Mundial 2022 que conquistó la selección argentina en Qatar

Por su parte, Messi también hizo alusión al título conseguido en tierras árabes con un posteo en sus historias de Instagram. “3 años de las tres estrellas”, escribió el capitán de 38 años. La seguidilla de recordatorios siguió con Rodrigo De Paul, compañero de La Pulga en el Inter Miami. El Motorcito eligió un posteo con una particular foto de la celebración, con la red cortada sobre su cuello, la medalla y un habano en su boca: “Todo valió la pena. Tres años de aquel día. Gracias”. En una misma sintonía, Leandro Paredes rememoró la gloria con una foto tocando el trofeo camino al podio y la frase: “Somos campeones del mundo. Hace tres años y para toda la vida”.

Por su parte, Emiliano Dibu Martínez fue compartiendo distintas menciones en sus historias de Instagram entre las que se destacaron su atajada vital contra Randal Kolo Muani en la final ante Francia que evitó la derrota, su premio Guante de Oro por ser el mejor arquero del Mundial y distintos festejos en el campo con familiares y compañero. Ángel Di María, otro de los héroes, eligió compartir el video que publicó la AFA en el que repasa las tres estrellas conseguidas por la selección argentina. “Qué lindo es ser argentino. Feliz aniversario”, escribió Fideo.

Alexis Mac Allister también eligió un video alusivo a la conquista del Mundial en el que cual se ve al mediocampista del Liverpool mirando en la pantalla de su teléfono móvil algunas imágenes de los festejos en Doha. Enzo Fernández, en tanto, compartió las publicaciones de su ex clubes, River Plate y Chelsea, saludando a los campeones mundiales en su aniversario.

El posteo de Lionel Messi a tres años de ser campeón mundial en Qatar 2022