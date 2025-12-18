La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

El heredero del futbolista argentino convirtió un emotivo tanto en la despedida de su padre

El partido despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional de Santiago se transformó en una celebración cargada de emociones, marcada por un momento inolvidable: el gol de su hijo Santino, quien fue ovacionado por todo el estadio. Aunque el exfutbolista argentino anunció su retiro hace casi cinco años, recién a fines de 2025 pudo concretar este homenaje, rodeado de leyendas de la Universidad de Chile y figuras internacionales.

Durante el segundo tiempo, Santino Montillo, quien tiene síndrome de Down, ingresó al campo y convirtió un gol que desató la euforia de los presentes. Algunos ex compañeros de su padre, como Álvaro Fernández y Mauricio Victorino, se sumaron a la celebración. El estadio entero reconoció el gesto con un aplauso cerrado, convirtiendo el instante en el más emotivo de la jornada.

Los lazos entre la familia Montillo y la hinchada chilena se forjaron 15 años atrás, cuando miles de hinchas organizaron cadenas de oración por la salud de Santino, quien acababa de nacer y atravesó múltiples cirugías: primero por megacolon, luego a corazón abierto y más tarde ante una peritonitis.

Walter y Santino Montillo

En medio de esta tormenta, el mediocampista argentino saltó al campo de juego frente a Unión San Felipe, sosteniendo a su familia desde el césped y retribuyendo el apoyo incondicional de los hinchas durante el momento más duro de su vida. Después, Montillo entregó fidelidad absoluta a los seguidores chilenos, quienes, a su vez, respondieron con un cariño que aún hoy une a ambas generaciones.

Ese momento de especial simbolismo fue recordado en la despedida, cuando el técnico Gerardo Pelusso permitió el ingreso de Santino, quien inmediatamente fue a buscar Juan Manuel Olivera. El ex delantero alzó a Santino y lo llevó en brazos imitando aquel icónico festejo realizado con el propio Montillo más de 15 años atrás, acercándolo a la popular de la U. Entre aplausos de su padre emocionado, la hinchada lució una pancarta que rezaba: “Aguante Montillo. Fuerza Santino”, que se había confeccionado en aquel entonces.

La despedida de Montillo reunió a figuras como Juan Pablo Sorín y a exjugadores de clubes donde el argentino dejó huella: San Lorenzo, Morelia, Cruzeiro, Santos, Shandong Luneng, Botafogo y Tigre. Además, integró la selección argentina, consolidando una trayectoria internacional que fue celebrada por colegas y aficionados.

Visiblemente conmovido, Montillo se dirigió a los hinchas de la Universidad de Chile y reflexionó sobre el significado de la jornada. “Muchos de los chicos que hoy me piden una foto seguramente lo saben por sus padres, porque la primera vez que vine acá, hace 17 años, algunos no habían nacido. Eso está muy bueno, que pase de generación en generación; por eso se mantiene la locura de esta gente”.

El ex jugador también compartió cómo vivió la previa del encuentro que le puso final a su amplia trayectoria como futbolista: “Lloré mucho antes del partido y por eso salí un poco más relajado. Se me pone la piel de gallina, porque al principio están diez minutos cantando. Yo estoy acostumbrado, porque los conozco y sé cómo son, pero muchos se han llevado una sorpresa”.

Montillo destacó el vínculo especial que une a quienes forman parte de la U de Chile: “Es un club del que no solo te enamorás por la gente, sino también por sus trabajadores. Desde que entrás al camarín, tomás un café o ves al que está arreglando la cancha, sientes que todos son hinchas del club. Desde adentro te transmiten el sentimiento, por eso el que pasa por acá se enamora”.

En total, la Ardilla disputó 41.081 minutos durante toda su carrera en clubes, distribuidos 578 partidos. En esos encuentros, conquistó 101 goles y brindó 102 asistencias. Además, jugó seis partidos con la selección argentina.