El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Davide Ancelotti dejó de ser el técnico de Botafogo a cinco meses de haber asumido (REUTERS/Cris Mattos)

La sorpresiva salida de Davide Ancelotti del banquillo de Botafogo sacudió el panorama del fútbol brasileño justo después de que el club asegurara su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El entrenador italiano, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, decidió abandonar el cargo tras apenas cinco meses, en medio de una racha positiva que incluyó diez partidos consecutivos sin derrotas y la consolidación del equipo en la sexta posición del Brasileirao.

La decisión de Ancelotti se precipitó tras una serie de desacuerdos internos con la directiva de Botafogo, que culminaron con el despido del preparador físico Luca Guerra, pieza clave en su cuerpo técnico. La dirigencia justificó la salida de Guerra por la elevada cantidad de lesiones sufridas por el plantel durante la temporada. Ancelotti había advertido previamente que no continuaría en el cargo si se prescindía de su colaborador, y tras confirmarse la decisión, presentó su renuncia de manera inmediata.

El conflicto giró en torno a la “discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo”, especialmente en lo referente a la intensidad de los entrenamientos exigida por el equipo de preparadores físicos de Ancelotti. Esta diferencia de criterios llevó a la ruptura definitiva entre el técnico y la cúpula directiva, encabezada por el propietario John Textor, quien ya había sido objeto de críticas por la inestabilidad en la gestión tanto en Botafogo como en otros clubes bajo su control, como el Olympique de Lyon.

El comunicado del Botafogo con el que confirmó la salida del entrenador Davide Ancelotti

Durante su breve etapa al frente del conjunto de Río de Janeiro, Ancelotti dirigió 33 partidos, con un balance de 15 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Bajo su mando, el equipo logró revertir un inicio de temporada irregular y se aseguró un lugar en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Su rival quedará confirmado en el sorteo que se celebrará el jueves 18 de diciembre en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

El club expresó públicamente su agradecimiento a Ancelotti por su “profesionalidad y compromiso” durante su ciclo, y anunció que en breve designará a su reemplazante, según comunicó en sus redes sociales. Junto a Ancelotti, también abandonaron el club sus asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan.

La salida del técnico italiano deja a Botafogo sin entrenador a las puertas de una temporada clave, en la que deberá afrontar tanto el campeonato estadual como la exigente Copa Libertadores. Mientras tanto, el futuro de Ancelotti permanece abierto: podría sumarse al cuerpo técnico de la selección de Brasil para la ventana de marzo o iniciar un nuevo proyecto en Europa, respaldado por la experiencia adquirida en el fútbol sudamericano y la positiva impresión que dejó en su paso por el club carioca.