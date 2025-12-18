Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

La Copa Mundial 2026 contará con 48 selecciones y una triple sede entre Estados Unidos, México y Canadá, rompiendo récords históricos (Ilustración: Jovani Pérez)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representa una edición histórica por la ampliación de participantes y la organización conjunta entre tres países, sino que sumará un nuevo hito al calendario del fútbol internacional: el encuentro número mil en la historia del certamen.

Según confirmó la FIFA, el partido 1.000 de la máxima cita futbolística se jugará entre Japón y Túnez, el 20 de junio de 2026, en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

EE.UU., México y Canadá: los anfitriones de una Copa del Mundo inédita

El Mundial 2026 se perfila desde hace años como una competencia de grandes cambios y récords. Por primera vez, la competición reunirá a 48 selecciones, superando el antiguo formato de 32 equipos, y contará con doce grupos en la fase inicial. Además, tiene como particularidad la triple sede: Estados Unidos, México y Canadá compartirán la localía, abriendo las puertas a una edición marcada por la diversidad de culturas y escenarios.

El reciente sorteo de la fase de grupos, realizado por la FIFA y encabezado por Gianni Infantino, definió no solo la ubicación de los equipos clasificados, sino también la de los seis puestos restantes que se decidirán entre marzo y junio a través del repechaje de la UEFA y el Torneo Clasificatorio Intercontinental.

En una jornada adicional al sorteo, celebrada con personalidades como Ronaldo Nazário, Francesco Totti y Lionel Scaloni, la dirigencia del fútbol mundial dio a conocer el cronograma oficial de partidos, días, horarios y sedes preliminares.

El encuentro 1.000: fecha, detalles y protagonistas

El partido número 1.000 de la Copa Mundial de la FIFA se disputará entre Japón y Túnez el 20 de junio de 2026 en Monterrey (foto: Composición fotográfica)

Entre todos los anuncios, sobresale uno que quedará grabado en la memoria de jugadores y aficionados: el partido número 1.000 en la historia de los mundiales. Este enfrentamiento será protagonizado por Japón y Túnez, equipos que integran el Grupo F junto a Países Bajos y al ganador de la segunda serie del repechaje europeo.

La cita será el 20 de junio de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, uno de los recintos deportivos más modernos y emblemáticos de México.

Así lo confirmó la cuenta oficial de X (Twitter) de la sede: “¡El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa! El Estadio Monterrey. El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos. 1,000 partidos, 1,000 historias y 1,000 recuerdos que se sellarán con nuestra gente recibiendo al mundo”.

De esta manera, la Copa del Mundo, que comenzó a disputar hace casi un siglo en las orillas del Río de la Plata, cumplirá el milenio de partidos disputados. Entre los cuales hay encuentros memorables y consagratorios que quedaron marcados en la retina de más de un aficionado a lo largo del planeta.

La FIFA destacó que este encuentro se disputará en el marco de la segunda fecha del Grupo F, escenario en el que cada punto será vital para asegurar un lugar en la siguiente ronda. La elección de Monterrey para albergar un partido de tan alto valor simbólico responde tanto a la calidad de sus instalaciones como a su relevancia en la historia del fútbol mundial.

El Estadio BBVA de Monterrey será el escenario del histórico encuentro que marca el milenio de partidos en los mundiales de fútbol (foto: REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Un hito deportivo y simbólico para el fútbol mundial

La llegada al partido 1.000 es, para la Copa del Mundo, mucho más que una cifra redonda. Representa décadas de emociones, triunfos, caídas y recuerdos inolvidables para millones de aficionados en todo el planeta. La edición 2026 buscará honrar esa historia con un evento que reunirá a selecciones de todos los continentes, ampliando el legado competitivo y cultural que distingue a los mundiales.

No obstante, a pesar de tratarse de la segunda jornada para ambos seleccionados, el contexto será especial: los hinchas podrán ser testigos directos de un hecho inédito en la historia de los mundiales.