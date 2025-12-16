Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

Lionel Messi, Luis Suárez y Tadeo Allende fueron los máximos goleadores del Inter Miami en la MLS (Crédito: Mark Smith-Imagn Images)

Inter Miami terminó un agotador año como campeón de la Major League Soccer (MLS) y ya comenzó a planificar lo que se vendrá con un desafiante 2026, que tendrá como ambición principal quedarse con la Copa de Campeones de la Concacaf y decir presente en la Intercontinental. Con esa mentalidad a cuestas, las Garzas podrían sumar una buena noticia en las próximas horas en torno a uno de los socios de Lionel Messi en la ofensiva.

Según informó el periódico Miami Herald, Luis Suárez “está ultimando” un nuevo contrato con la franquicia de Florida para extender el vínculo que vence el 31 de diciembre próximo. De esta forma, el delantero de 38 años (en enero cumplirá 39) se quedará en Estados Unidos para “una última temporada”, según le confió una fuente de la entidad al medio citado.

La permanencia del Pistolero es fundamental para evitar perder al tercer máximo goleador del cuadro en la MLS, ya que convirtió 10 goles en 28 juegos de la Temporada Regular, de los cuales empezó en 27 ocasiones como titular. Más allá de estos números, Suárez no tuvo tanto rodaje en los playoffs rumbo al título: perdió su lugar en el tercer y último duelo de la primera ronda contra Nashville por sanción, jugó poco y nada ante Cincinnati (14′) y New York City FC (8′) en cuartos y semis, mientras que fue suplente en los 90 minutos de la final con victoria 3-1 ante Vancouver Whitecaps.

Su experiencia y jerarquía en un plantel con muchos juveniles, sumado a los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets, lo mantendría como uno de los principales referentes de la plantilla junto a Messi y un hombre con mucha experiencia después de alzar 27 títulos en su carrera, entre los que se destaca la UEFA Champions League 2014/15 y el Mundial de Clubes 2015 con Barcelona.

Todavía hay varios jugadores que no acordaron su continuidad, al igual que Suárez (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Uno de los fundadores del club, Jorge Mas, se había referido a la posibilidad de seguir teniendo en la plantilla a Luis Suárez horas antes de la consagración en la MLS: “Es una leyenda del fútbol, es uno de los mejores nueve de todos los tiempos. Si Luis decide seguir un año, estaría bien por el club. A mí me encantaría ver seguir a Luis“.

El mercado de pases del Inter Miami sigue su curso a la espera de resolver la situación de Lucho. El primer refuerzo del club es el lateral izquierdo Sergio Reguilón, ex hombre del Real Madrid, Atlético de Madrid y Tottenham, entre otros equipos, que vendrá a ocupar el espacio dejado por Alba tras colgar los botines. El defensor español de 28 años firmó un contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí. No te voy a mentir: venir a jugar con Leo es una motivación extra”, declaró Reguilón en sus primeras declaraciones como futbolista de las Garzas.

Este movimiento se suma a que la institución hizo uso de la opción de compra de 17 millones de dólares por Rodrigo De Paul al Atlético de Madrid. Su vínculo lo une al elenco de Fort Lauderdale hasta 2029. Además, se llegó a un acuerdo para extender el contrato del defensor Ian Fray e Inter Miami “mantiene negociaciones con Allen Obando (préstamo concluido), Rocco Ríos Novo (préstamo concluido), Luis Suárez (fuera de contrato), Baltasar Rodríguez (préstamo concluido) y Tadeo Allende (préstamo concluido)“.