Deportes

Los videos de la feroz pelea del Turco Mohamed con un famoso periodista tras ser campeón en México: “Que me lo venga a decir acá”

El técnico del Toluca se enojó por una crítica tras cambiar el arquero antes de la final que ganó por penales frente a Tigres

Guardar
La bronca del Turco Mohamed con el periodista mexicano David Faitelson

El reciente bicampeonato de Toluca en la Liga MX, tras imponerse ante Tigres en una dramática final que se resolvió 9-8 en los penales luego de un empate global de 2-2, quedó marcada por la explosiva reacción de Antonio Mohamed durante los festejos. El entrenador argentino, que sumó su quinta corona en el fútbol azteca -tras sus títulos con Tijuana, América, Monterrey y Toluca-, protagonizó un tenso cruce con el periodista David Faitelson, a quien insultó públicamente y acusó de cuestionar su ética profesional.

En medio de la celebración en el campo de juego, Mohamed interrumpió la euforia para lanzar una dura acusación contra Faitelson en plena entrevista. El técnico, visiblemente alterado, expresó: “Faitelson estuvo muy desubicado. Es una mierda. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero. Antes de la transmisión. Yo estaba en el vestidor. Que baje y que me lo venga a decir acá si tiene huevos”, y evidenció la tensión acumulada por las críticas previas del comunicador.

El aviso del Turco Mohamed a David Faitelson: "Lo voy a ir a buscar"

La controversia se originó por la decisión de Mohamed de relegar al banco al arquero Hugo González para el partido de vuelta, luego de un error cometido en la ida, y optar por Luis García como titular en el encuentro decisivo. Faitelson, conocido por sus opiniones provocadoras en la cobertura del fútbol mexicano, había cuestionado abiertamente la medida en sus redes sociales, escribiendo: “Luis García va como titular esta noche por el Toluca… No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…”.

Hubo otro testimonio del ex delantero de Huracán, Boca Juniors e Independiente en el que también le dedicó unas palabras al comunicador y le mandó una advertencia: “Nunca hay que hablar antes. La prensa habló antes. Ese gordo de Faitelson que dijo cosas antes del partido. Ahora lo voy a ir a buscar”.

La crítica de Faitelson ante
La crítica de Faitelson ante el cambio de Mohamed (@DavidFaitelson_)

Y el Turco cumplió con su palabra y lo encaró a Faitelson. En ese momento ambos quedaron cara a cara y se vio una encendida conversación en la que el DT le planteó sus reproches al periodista, pero el tema no pasó a mayores.

Tras la consagración de Toluca, Faitelson compartió el video de la reacción de Mohamed y añadió con ironía: “El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano…”. Posteriormente, el periodista profundizó su postura en redes sociales, señalando: “Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca, que estaba a solo unos metros…”.

La respuesta de Faitelson luego
La respuesta de Faitelson luego del cruce con Mohamed (@DavidFaitelson_)

Faitelson continuó su descargo con una acusación directa: “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda… Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un ‘barra brava’”.

De la mano de Antonio Mohamed, con el bicampeonato conquistado este domingo ante Tigres en el Apertura 2025, los Diablos Rojos del Toluca igualaron a Chivas de Guadalajara como los equipos con más campeonatos en la Liga MX con 12 títulos, por detrás de los 16 que tiene el América.

El momento en el que el Turco Mohamed lo increpó a David Faitelson

Temas Relacionados

deportes-internacionalAntonio MohamedTolucaLiga MXdeportes-argentina

Últimas Noticias

La Conmebol actualizó su ranking de clubes: en qué puesto quedaron River y Boca, y el nuevo club argentino en el top 10

La entidad sudamericana informó el listado que determina los bombos para las Copa Libertadores y Sudamericana

La Conmebol actualizó su ranking

Tras la sorpresiva partida de Holan, Rosario Central anunció a Jorge Almirón como su nuevo entrenador

El Canalla tendrá al ex Boca Juniors al frente del plantel que jugará la Copa Libertadores 2026

Tras la sorpresiva partida de

Tras la llegada de Reguilón y la renovación de De Paul: el Dream Team que proyecta el Inter Miami de Messi para 2026

El conjunto de Florida anunció este lunes la incorporación del lateral ex Real Madrid. Pero la franquicia promete más nombres de impacto

Tras la llegada de Reguilón

La decisión de la Roma que podría acercar a Paulo Dybala a Boca Juniors

En los últimos días, circuló que el volante campeón del mundo con Argentina podría dejar Italia para volver al país y jugar en el Xeneize

La decisión de la Roma

El video que reveló la reacción de Scaloni en el golazo de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial 2022: el pálpito de Aimar

A casi tres años de la hazaña de Qatar, siguen apareciendo imágenes que ofrecen detalles curiosos sobre la gesta de la selección argentina

El video que reveló la
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
Niegan fianza al hijo de

Niegan fianza al hijo de Rob Reiner tras ser encontrado responsable de asesinar a sus padres

La última entrevista de Rob Reiner antes de morir: “Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”

“Being Charlie”, la película donde Rob Reiner y su hijo Nick compartieron su lucha real contra las drogas

Rosé reveló la inseguridad y el desafío personal detrás del nacimiento APT: “Pedí a los productores que borraran la canción”

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes europeos propusieron una

Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos

Tras la condena a Jimmy Lai en Hong Kong, Estados Unidos pidió a China la liberación del ex magnate de los medios

Qué son la reduflación y la skimpflation, dos fenómenos que pueden pasar desapercibidos en las góndolas y afectan la compra diaria