Los videos de la feroz pelea del Turco Mohamed con un famoso periodista tras ser campeón en México: “Que me lo venga a decir acá”

La bronca del Turco Mohamed con el periodista mexicano David Faitelson

El reciente bicampeonato de Toluca en la Liga MX, tras imponerse ante Tigres en una dramática final que se resolvió 9-8 en los penales luego de un empate global de 2-2, quedó marcada por la explosiva reacción de Antonio Mohamed durante los festejos. El entrenador argentino, que sumó su quinta corona en el fútbol azteca -tras sus títulos con Tijuana, América, Monterrey y Toluca-, protagonizó un tenso cruce con el periodista David Faitelson, a quien insultó públicamente y acusó de cuestionar su ética profesional.

En medio de la celebración en el campo de juego, Mohamed interrumpió la euforia para lanzar una dura acusación contra Faitelson en plena entrevista. El técnico, visiblemente alterado, expresó: “Faitelson estuvo muy desubicado. Es una mierda. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero. Antes de la transmisión. Yo estaba en el vestidor. Que baje y que me lo venga a decir acá si tiene huevos”, y evidenció la tensión acumulada por las críticas previas del comunicador.

El aviso del Turco Mohamed a David Faitelson: "Lo voy a ir a buscar"

La controversia se originó por la decisión de Mohamed de relegar al banco al arquero Hugo González para el partido de vuelta, luego de un error cometido en la ida, y optar por Luis García como titular en el encuentro decisivo. Faitelson, conocido por sus opiniones provocadoras en la cobertura del fútbol mexicano, había cuestionado abiertamente la medida en sus redes sociales, escribiendo: “Luis García va como titular esta noche por el Toluca… No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…”.

Hubo otro testimonio del ex delantero de Huracán, Boca Juniors e Independiente en el que también le dedicó unas palabras al comunicador y le mandó una advertencia: “Nunca hay que hablar antes. La prensa habló antes. Ese gordo de Faitelson que dijo cosas antes del partido. Ahora lo voy a ir a buscar”.

La crítica de Faitelson ante el cambio de Mohamed (@DavidFaitelson_)

Y el Turco cumplió con su palabra y lo encaró a Faitelson. En ese momento ambos quedaron cara a cara y se vio una encendida conversación en la que el DT le planteó sus reproches al periodista, pero el tema no pasó a mayores.

Tras la consagración de Toluca, Faitelson compartió el video de la reacción de Mohamed y añadió con ironía: “El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano…”. Posteriormente, el periodista profundizó su postura en redes sociales, señalando: “Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca, que estaba a solo unos metros…”.

La respuesta de Faitelson luego del cruce con Mohamed (@DavidFaitelson_)

Faitelson continuó su descargo con una acusación directa: “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda… Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un ‘barra brava’”.

De la mano de Antonio Mohamed, con el bicampeonato conquistado este domingo ante Tigres en el Apertura 2025, los Diablos Rojos del Toluca igualaron a Chivas de Guadalajara como los equipos con más campeonatos en la Liga MX con 12 títulos, por detrás de los 16 que tiene el América.

El momento en el que el Turco Mohamed lo increpó a David Faitelson