Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

“Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo”, escribió el delantero argentino

Julián Álvarez y Emilia Fereero
Julián Álvarez y Emilia Fereero esperan su primer hijo (Instagram: @juliaanalvarez)

La inminente llegada de su primer hijo ha llevado a Julián Álvarez a compartir públicamente su entusiasmo, mostrando una faceta íntima poco habitual en el delantero. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una serie de imágenes junto a Emilia Ferrero, su pareja, en las que ambos posan sonrientes y relajados, acompañados por su mascota de pelaje blanco, en una sesión que resalta la armonía familiar y la expectativa ante el nacimiento de Amadeo, el nombre elegido para el bebé.

En una de las postales, Álvarez aparece tocando el vientre de Ferrero, quien atraviesa la etapa final del embarazo, mientras ambos lucen camisetas blancas y jeans, manteniendo una estética sencilla y coordinada. El futbolista acompañó las imágenes con un mensaje cargado de afecto: “Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”.

El delantero compartió las fotos
El delantero compartió las fotos en sus redes sociales (Instagram: @juliaanalvarez)

La pareja, que suele mantener su vida privada alejada de los reflectores, optó por compartir este momento especial con sus seguidores, que no tardaron en acompañar con mensajes positivos.

Para anunciar la llegada de su primer hijo, Julián Álvarez y Emilia Ferrero difundieron previamente un video emotivo en el que revelaron el sexo del bebé. En una pequeña cancha, rodeados de familiares y amigos, el delantero del Atlético de Madrid fue el encargado de ejecutar un penal que, al convertirse en gol, desató una nube de humo celeste, confirmando que la pareja espera un varón. La escena, compartida en redes sociales, estuvo marcada por la alegría y las lágrimas de los presentes, reflejando la intensidad del momento.

La mascota también fue parte
La mascota también fue parte de las fotografías (Instagram: @juliaanalvarez)

El anuncio del embarazo, realizado el 23 de junio a través de una publicación en redes sociales, incluyó una imagen junto a su perro y una ecografía. Ambos escribieron: “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices!”, mostrando su entusiasmo por la llegada de su primer hijo.

La confirmación pública del embarazo se produjo cuando un cronista consultó a Álvarez sobre los rumores durante una entrevista previa al Mundial de Clubes. El futbolista agradeció los saludos y expresó su felicidad, lo que generó una ola de felicitaciones de familiares, amigos y seguidores. La pareja, que mantiene una relación desde 2022, se conoce desde la infancia en Calchín, Córdoba, donde Ferrero solía visitar a su abuelo y forjó una amistad con el futbolista que, con el tiempo, se transformó en un vínculo sentimental.

Emilia Ferrero es profesora de educación física y cursa un máster en entrenamiento y nutrición en la Universidad Alfonso X El Sabio de España. Además de compartir la pasión por el fútbol con Álvarez, practica hockey desde los ocho años y ha incursionado en el pádel y el modelaje. La historia de la pareja ha sido relatada en documentales y entrevistas, donde ambos han destacado los valores y la conexión que los une desde pequeños.

En cuanto a lo deportivo, en medio de una temporada en la que el Atlético de Madrid se consolida como uno de los equipos más competitivos de Europa, Julián Álvarez se ha transformado en una de las figuras centrales del plantel dirigido por Diego Simeone. El delantero argentino, que suma 11 goles y cuatro asistencias en 21 partidos, aseguró que su prioridad es el proyecto colchonero, pese a los persistentes rumores que lo vinculan con el Barcelona para la próxima temporada.

En diálogo con Marca, Álvarez subrayó: “Estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.

“Hoy estoy con más experiencia en los partidos, me siento cómodo y todavía hay mucho por mejorar”, agregó el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

MÁS FOTOS QUE COMPARTIÓ LA PAREJA:

Emilia atraviesa la recta final
Emilia atraviesa la recta final del embarazo (Instagram: @juliaanalvarez)
Tarzán, el perro de la
Tarzán, el perro de la familia (Instagram: @juliaanalvarez)
Julián, Tarzán y Amadeo en
Julián, Tarzán y Amadeo en la panza de Emilia (Instagram: @juliaanalvarez)

