Stephen Curry rompió otro récord histórico de Michael Jordan en la NBA: la nueva exhibición que mostró en los Warriors

La última actuación de Stephen Curry en la NBA ha reconfigurado los parámetros de la longevidad y la excelencia ofensiva en el baloncesto profesional. Con 48 puntos y 12 triples ante los Portland Trail Blazers en el Moda Center, el base de Golden State Warriors no solo firmó una de las noches más espectaculares de la temporada, sino que también superó a Michael Jordan como el jugador con más partidos de 40 puntos tras cumplir los 30 años, estableciendo un nuevo récord con 45 encuentros. Este hito, alcanzado a los 37 años, subraya la capacidad de Curry para mantenerse como el eje ofensivo de su equipo en una etapa en la que la mayoría de los bases han asumido roles secundarios o han visto disminuir su impacto.

El récord de Curry, logrado en una derrota ajustada por 136-131 frente a Portland, representa mucho más que una simple estadística. La marca anterior de Jordan, con 44 partidos de 40 puntos tras los 30 años, parecía inalcanzable en una liga donde la longevidad ofensiva suele estar reservada a casos excepcionales. Ahora, Curry lidera una lista en la que los siguientes perseguidores quedan a distancia considerable: Damian Lillard suma 31 partidos, mientras que James Harden y Kobe Bryant comparten el cuarto puesto con 30. LeBron James y Larry Bird figuran con 27 encuentros cada uno.

La exhibición de Curry no se limitó a la anotación. Sus 12 triples convertidos constituyeron la 28° ocasión en la que alcanza dobles dígitos en lanzamientos de tres puntos en un solo partido, un récord absoluto en la historia de la NBA. De las 112 actuaciones en la liga con al menos 10 triples, un 25% corresponden al base de los Warriors, lo que ilustra su dominio en el perímetro y su influencia en la evolución táctica del baloncesto moderno.

A pesar de la brillantez individual de Curry, el rendimiento colectivo de Golden State Warriors dista de ser regular. El equipo se encuentra en la octava posición del Oeste, en zona de play-in, con un balance de 13-14, mientras que los Blazers, tras la victoria, ocupan el undécimo puesto con 10-16. En el partido, Jerami Grant y Shaedon Sharpe lideraron la ofensiva de Portland con 35 puntos cada uno, y Deni Avdija aportó 26. Por parte de los Warriors, Jimmy Butler y Draymond Green sumaron 16 y 14 puntos respectivamente, pero no lograron acompañar la explosión de Curry hacia la victoria.

La temporada de los Warriors ha estado marcada por la irregularidad y las ausencias. Draymond Green y Al Horford permanecen de baja, lo que ha obligado a Curry a asumir una carga ofensiva aún mayor. Además, el base californiano regresó recientemente tras una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas, lo que añade mérito a su rendimiento actual.

El impacto de Curry trasciende los registros de 40 puntos. En otro encuentro reciente, el base alcanzó los 94 partidos con al menos 35 puntos después de los 30 años, superando los 93 de Michael Jordan. Esta estadística refuerza la idea de que Curry no solo ha prolongado su carrera, sino que ha mantenido un nivel de producción ofensiva sin precedentes en la historia de la NBA.

El contexto de la liga muestra una tendencia creciente hacia la prolongación de las carreras de las grandes estrellas. Nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, Fernando Alonso, Tom Brady o el propio LeBron James ilustran este fenómeno en diferentes disciplinas, pero la capacidad de Curry para reinventar su juego y seguir siendo determinante a los 37 años lo sitúa en una categoría aparte.

El legado de Curry se consolida no solo por los récords individuales, sino por la transformación que ha impulsado en la geometría del baloncesto. Su rango de tiro, su movimiento sin balón y su capacidad para desbaratar defensas han redefinido el estándar de excelencia para los jugadores de perímetro en la etapa final de sus carreras.

Superar a Michael Jordan en cualquier categoría de anotación tiene un peso simbólico indiscutible, y cada nueva noche explosiva de Curry refuerza la narrativa de que, en la conversación sobre longevidad y grandeza ofensiva sostenida, el base de los Warriors ya no sigue a nadie: es el referente para las generaciones futuras.