“¿Cómo es ser normal?“: El insólito disfraz que usó Neymar para pasear por Nueva York sin ser reconocido

El brasileño está de vacaciones en Estados Unidos junto a su pareja Bruna Biancardi y amigos

Neymar, una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional y actual jugador del Santos FC, sorprendió a sus seguidores al pasear de incógnito por las calles de Nueva York durante sus vacaciones. El futbolista brasileño recurrió a un elaborado disfraz para recuperar, aunque fuera por unas horas, la sensación de anonimato que la fama le ha arrebatado.

Neymar optó por cubrirse el rostro con un pasamontañas y completó su atuendo con una chaqueta Louis Vuitton blanca y rosa, equipada con capucha, lo que le permitió ocultar casi por completo su identidad. Esta estrategia le facilitó caminar sin ser reconocido por los fanáticos, acompañado de su pareja Bruna Biancardi, su amigo Cris Guedes y la esposa de este, Bianca Coimbra. El grupo recorrió lugares emblemáticos de la ciudad, como Times Square y el Rockefeller Center, y disfrutó de la libertad de moverse sin la presión de la atención pública.

El episodio fue documentado por Guedes, quien grabó un video titulado “Misión: que Neymar pase desapercibido”. En las imágenes, se observa al delantero descendiendo de un vehículo con el rostro cubierto, caminando por las calles neoyorquinas y tomándose selfies, mientras sus acompañantes celebraban el éxito de la maniobra. En un momento del recorrido, el delantero, de 33 años, se permitió bajar la capucha y quitarse el pasamontañas para disfrutar de un helado, y bromeó sobre el calor que sentía en el rostro debido al disfraz.

“Nadie reconoció al hombre... ¿Cómo es ser una persona normal?”, le preguntó su amigo al ex Barcelona y PSG. “No creo que tenga un aspecto muy normal”, contestó Ney entre risas, haciendo alusión a la cantidad de prendas que llevaba puestas. El breve retorno al anonimato evocó para Neymar recuerdos de su vida en São Paulo antes de alcanzar la fama internacional.

El punta atraviesa un momento clave en su carrera. Tras haber sido decisivo para evitar el descenso del Santos FC y asegurar la clasificación del club a la Copa Sudamericana 2026, el delantero se encuentra de vacaciones antes de someterse a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda, prevista para la semana próxima. Su renovación con el Santos dependerá de su recuperación, estimada en un mes.

El principal objetivo del ex compañero de Lionel Messi es ponerse a punto desde lo futbolístico y lo físico para intentar ser parte de la nómina de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, dijo el italiano hace menos de un mes. “No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, advirtió tiempo antes. El último cotejo del atacante con la Verdeamarela fue en octubre de 2023.

La jornada neoyorquina de Neymar evidenció el contraste entre la vida pública de una superestrella y el deseo de disfrutar, aunque sea por instantes, de la normalidad perdida. Entre bromas y disfraces, el futbolista mostró que, pese a los esfuerzos por pasar inadvertido, la fama sigue marcando cada paso de su día a día.

