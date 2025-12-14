Toda la verdad del inesperado interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja que podría sacudir el mercado

El posible traspaso de Miguel Ángel Borja de River Plate a Boca Juniors generó una conmoción en el fútbol argentino, ya que el delantero colombiano se perfila como el principal candidato para reforzar la delantera xeneize en la próxima temporada. Según pudo saber Infobae, el club de la Ribera ya inició contactos con el entorno del jugador, lo que abre la puerta a un movimiento que, de concretarse, marcaría un hito en la historia de los clásicos.

El primer acercamiento entre Boca Juniors y Borja se produjo antes de la entrevista que el atacante concedió el jueves pasado a ESPN, donde sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro. Este gesto público no fue casual, ya que existía un diálogo previo que alimentó las versiones sobre el interés concreto del club presidido por Juan Román Riquelme. El propio Borja declaró: “Uno no puede cerrar las puertas”, en referencia a la chance de sumarse al equipo rival.

El contrato que une a Borja con River Plate finaliza el 31 de diciembre, lo que le permite negociar con otras instituciones durante el último semestre de su vínculo, aunque recién podrá disponer de su ficha a partir de enero. Por este motivo, cualquier definición relevante se postergaría hasta el inicio de 2026, cuando el plantel de Boca Juniors retome los entrenamientos el 2 de enero en el predio de Ezeiza. Hasta entonces, el delantero mantiene la potestad de dialogar con otros clubes, pero no puede firmar un nuevo contrato.

La posibilidad de que Borja cruce directamente de River Plate a Boca Juniors representa un desafío tanto en lo deportivo como en lo simbólico. El colombiano, que antes de llegar a Núñez ya había estado cerca de firmar con Boca en varias oportunidades, se consolidó como goleador y fue protagonista en superclásicos, lo que en su momento hacía inviable cualquier negociación. Sin embargo, su salida del club de Núñez y el distanciamiento con la hinchada abrieron un nuevo escenario, en el que la sed de revancha y la oportunidad de relanzar su carrera en el máximo rival cobran fuerza.

El interés de Boca Juniors por reforzar la posición de centrodelantero responde al bajo rendimiento de Edinson Cavani durante 2025 y a la falta de eficacia de Milton Giménez en los partidos decisivos. En este contexto, Borja aparece como una opción concreta, aunque no es el único destino posible para el atacante: desde México, clubes como Cruz Azul también han mostrado interés, aunque la relevancia deportiva de un traspaso a Boca podría equilibrar la balanza frente a ofertas económicamente superiores.

Miguel Borja contó cuando lo llamó Riquelme

El propio Juan Román Riquelme evalúa avanzar con una propuesta formal en los próximos días. El mutuo interés entre las partes reduce la distancia que suele existir en este tipo de operaciones, donde el costo político y la rivalidad histórica suelen ser obstáculos difíciles de sortear. Para Borja, la posibilidad de sumarse a Boca representa una oportunidad ideal para cambiar su presente tras el rechazo de los hinchas de River, mientras que para el club xeneize, la llegada de un delantero de selección con experiencia en superclásicos sería un golpe de efecto en el mercado de pases.

Por el momento, no existen negociaciones formales, pero el inicio de los contactos ya marca un punto de inflexión en una historia que promete nuevos capítulos. El simple hecho de que ambas partes hayan comenzado a dialogar convierte a Borja en el principal candidato para ocupar la camiseta número nueve de Boca Juniors en la próxima temporada.