Ferro Carril Oeste se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en damas

El conjunto femenino de Ferro Carril Oeste se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT (Crédito: Prensa AAT)

Ferro Carril Oeste se consagró campeón de Las Finales de la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis al vencer por 2-1 a Asociación Deportes Racionales, en una definición intensa y de alto nivel disputada sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea.

La serie comenzó favorable para el conjunto de Palermo gracias al triunfo de Carla Markus, que arribó a la semana decisiva en un excelente momento deportivo tras su destacada actuación en el WTA 125 de Tucumán, torneo en el que logró por primera vez meterse en los octavos de final luego de superar la clasificación. Acompañada muy de cerca por su padre, el extenista Gabriel Markus, la jugadora se mostró sólida y resolutiva para derrotar a Francesca Mattioli por 6-2 y 7-5.

La reacción de Ferro no tardó en llegar. Luisina Giovannini, integrante de la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF y una de las grandes figuras de la temporada con cinco títulos del ITF Women’s World Tennis Tour, igualó la serie con una actuación convincente frente a Martina Capurro, a quien superó por 6-3 y 6-1.

Con la serie igualada, la definición quedó en manos del dobles. La dupla de Nicole Fossa Huergo y Noelia Zeballos marcó la diferencia con un rendimiento muy firme y cerró la final al imponerse por 6-3 y 6-2 ante Katja Markus y Marian Gómez Pezuela, desatando el festejo del conjunto de Caballito.

El camino de Ferro Carril Oeste hasta el título había comenzado en la Ronda Base, donde venció a Luján (2-1), Tenis Club Argentino (2-1) y San Fernando (3-0). Ya en Las Finales, superó a Comercio en cuartos de final, dejó atrás a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en semifinales y coronó su gran campaña con la victoria decisiva frente a Asociación Deportes Racionales.

Además del prestigio deportivo, esta edición marcó un hito institucional: por decisión de la Asociación Argentina de Tenis, el certamen repartió un prize money total de 40 millones de pesos, algo que no ocurría desde hacía 15 años. De esta manera, Ferro Carril Oeste recibirá $10 millones como campeón, Asociación Deportes Racionales $5 millones, mientras que los semifinalistas GEBA y San Lorenzo se llevarán $2,5 millones cada uno.

Ferro Carril Oeste venció por 2-1 a Asociación Deportes Racionales y se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en damas (Crédito: Prensa AAT)

De la ceremonia de premiación participaron Mariano Zabaleta, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis; Alfonso Prat-Gay, como representante de un nuevo sponsor de la AAT; Alfredo Pleguezuelos, integrante de la comisión de la Liga de Primera División AAT; y Brigadier Alejandro Biso, Jefe de la Sede Vicente López del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

Sobre la competencia, Zabaleta manifestó: “Quiero agradecer a todos los que trabajaron para que esta Semana del Tenis, que iniciamos este año como una primera experiencia, haya sido un verdadero éxito. Ojalá que el año que viene sigamos creciendo, no solo para el desarrollo del tenis nacional, sino también para que este evento y todos los clubes continúen fortaleciendo su trabajo”.

Y admitió: “Estoy muy contento de que este año los equipos que llegaron a las rondas finales reciban un premio económico. Hacía muchos años que no sucedía y para nosotros, como Asociación, es fundamental que los clubes tengan ese reconocimiento”.

Las palabras de las protagonistas

Luisina Giovannini, pieza clave en la definición del Interclubes junto a Ferro Carril Oeste tras una actuación decisiva en la final (Crédito: Prensa AAT)

Luisina Giovannini: “La verdad es que siempre disfruto mucho jugar en equipo y me trae recuerdos de la Billie Jean King Cup, de entrar a la cancha y ver a todas las jugadoras del equipo afuera alentando. Para mí es algo muy lindo, se siente un ambiente distinto. Durante el año estamos muy solos en los torneos, y tener este tipo de competencias en Argentina es especial: creo que para todas es lindo jugar en equipo y sentirse acompañada. Por eso es una de las cosas que más me gusta y por lo que siempre vengo a jugar estas series”.

Noelia Zeballos: “Es un evento muy lindo, la verdad es que no estoy acostumbrada. El ambiente en Argentina es especial: la gente, la forma en que te acompañan, las canciones que cantan. Dentro de la cancha se siente algo muy lindo, ver a la gente apoyándote y alentándote en un contexto de equipo. Había bastante público siguiendo el partido y, además, estaba televisado. Creo que en Argentina le dan mucha importancia a este tipo de eventos y para mí eso es algo nuevo. En mi país no suele haber competencias así, salvo en lo que es Billie Jean King Cup, que también se juega por equipos. Por eso fue una experiencia muy linda para mí”.

Francesca Mattioli: “Cada vez que tengo la posibilidad de venir a competir a Argentina es totalmente distinto e increíble. El año pasado no pude estar en el equipo y me quería matar (risas), pero por suerte este año pude volver y coronarlo saliendo campeona otra vez con este grupo, que la verdad es espectacular”.

Nicole Fossa Huergo: “Muy contenta, muy feliz de volver y salir campeonas. El año pasado estuve en el equipo y nos quedamos un poco amargadas, así que queríamos la revancha y esta vez se nos dio. Muy contenta con este equipo, que está muy unido”.

Matías Fernández (capitán): “Si bien llevamos varios años jugando juntas, arrancamos con un equipo de intermedia y, de a poco, fuimos sumando a cada una de las chicas para formar un grupo numeroso, con muchas opciones de juego y competencia. Este partido, en particular, era muy importante para nosotras porque fue el cruce que habíamos perdido el año pasado. Por eso nos enfocamos en darlo vuelta y en recuperar la copa que se nos había escapado en la edición anterior”.

Se juega la final de caballeros

Este domingo Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires enfrenta al Buenos Aires Lawn Tennis Club por la final de los Interclubes AAT (Crédito: Prensa AAT)

Este domingo, desde las 15:00 y con televisación de Fox Sports 3, se disputará la final masculina de los Interclubes de laAAT. El Buenos Aires Lawn Tennis Club, máximo campeón del certamen con 43 títulos, se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, finalista de la última edición, en busca del trofeo.

La definición se jugará sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea y se espera una importante convocatoria de público de ambas parcialidades. Además, los equipos podrían contar con varias de sus principales figuras: por el lado de GEBA aparecen como opciones Sebastián Báez (45° del ranking ATP), Francisco Comesaña (67°), Thiago Seyboth Wild (218°) y Alejo Lingua Lavallén (973°), mientras que en el BALTC están en consideración Tomás Etcheverry (59°), Román Burruchaga (105°), Federico Gómez (183°) y el especialista en dobles Andrés Molteni (25°).

Reconocimiento para los juniors

Mariano Zabaleta, Vicepresidente 1° de la Asociación Argentina de Tenis, estuvo presente en la distinción a los jugadores juniors (Crédito: Prensa AAT)

Durante La Semana del Tenis, este sábado se realizó una mención especial para cuatro jóvenes tenistas que representan el presente y el futuro del tenis argentino. Se trató de los medallistas de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025: Sol Larraya Guidi, ganadora de la medalla de plata en singles y oro en dobles; Candela Vázquez, oro en dobles y bronce en singles; Dante Pagani, plata en singles y oro en dobles; e Ian Vertberger, oro en dobles.

La ceremonia contó con la presencia de Mariano Zabaleta, Vicepresidente 1° de la Asociación Argentina de Tenis, y de Eddie Fiumara, Director Deportivo de la AAT.