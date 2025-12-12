Deportes

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

El mediocampista podría recaer en Argentinos Juniors, aunque el Atlanta United también lo tiene en la mira

Enzo Pérez podría continuar su carrera en Argentinos Juniors (REUTERS/Mike Blake)

El futuro de Enzo Pérez tras su salida de River Plate comienza a definirse, y Argentinos Juniors emerge como uno de los principales interesados en sumar al experimentado mediocampista, quien cumplirá cuarenta años en febrero. El club de La Paternal, que disputará el repechaje de la Copa Libertadores en 2026, ya inició conversaciones con la representación del ex capitán millonario.

La posibilidad de que Pérez continúe su carrera en Buenos Aires responde tanto a su deseo personal de permanecer en la ciudad como al interés del equipo dirigido por Nicolás Diez, quien conoce al mendocino por su paso conjunto en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018, según informó TyC Sports.

En el tramo final de su ciclo en el Millonario, Enzo Pérez perdió protagonismo en el equipo, a pesar de haber sido titular en los últimos partidos frente a Vélez y Racing por el Torneo Clausura. Su despedida del club se produjo en un contexto de cambios, junto a otros referentes de la histórica consagración en la Copa Libertadores 2018 en Madrid. En redes sociales, la institución le dedicó un mensaje de gratitud: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!”.

El mensaje de despedida River Plate a Enzo Pérez

El mediocampista regresó a la Argentina en 2017 tras su paso por el Valencia de España, fue figura en la ya mencionada final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors y tuvo un segundo ciclo en el club tras jugar en Estudiantes de La Plata en 2024.

Luego de su último partido con la camiseta de La Banda, en la eliminación en octavos de final del Torneo Clausura frente a Racing, el volante habló de su presente, antes de saber que se iría del Millonario. “Se han hablado tantas cosas: de mi edad, de mis 39 años, y un montón de situaciones, pero cuántas lesiones he tenido, ahora y en años anteriores... Porque me cuido, porque soy un apasionado de este deporte, porque lo amo, es todo para mí. Después, las conclusiones que sacan son muy particulares", indicó en diálogo con ESPN, en su último contacto formal con los medios.

En total, el mediocampista disputó 279 encuentros con el club de Núñez, en los que aportó 8 goles y brindó 10 asistencias. Aunque en la última temporada jugó 37 partidos en los que no sumó anotaciones ni pases para permitir un grito de un compañero.

Cada vez que se abre una incógnita sobre el futuro de Pérez también surge la opción de que regrese a Deportivo Maipú, el club mendocino donde se formó y que actualmente milita en la Primera Nacional, pero todo indica que esa alternativa no se concretará en el corto plazo. Según indicó TyC Sports, el propio entorno del jugador prioriza la continuidad en la capital argentina, lo que refuerza la chance de sumarse a Argentinos Juniors, un equipo que ha sido protagonista en el fútbol local en los últimos años.

No obstante, la propuesta de Atlanta United de Estados Unidos, dirigido por Gerardo Martino, también está sobre la mesa. El mediocampista que disputó la mayoría de los 37 partidos de la temporada en el primer semestre, busca un nuevo destino donde pueda demostrar que, pese a su edad, mantiene su vigencia competitiva.

