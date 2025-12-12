Deportes

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

Con 44 años y convertido en abuelo, quien ya fue considerado una leyenda, deja atrás el retiro y asume el desafío de liderar a los Colts tras la ola de lesiones, en una apuesta por la experiencia que reaviva la pelea por los playoffs y marca un hecho inédito en la liga

Philip Rivers regresa a la NFL a los 44 años para liderar a los Indianapolis Colts tras una crisis de lesiones en el equipo (AP Foto/Ryan Sun)

A los 44 años, Philip Rivers, quien recientemente se convirtió en abuelo y es semifinalista para el Salón de la Fama, ha sorprendido al mundo de la NFL al regresar del retiro para unirse a los Indianapolis Colts.

El equipo, afectado por una crisis de lesiones en la posición de quarterback, recurrió a la experiencia de Rivers, quien firmó con la franquicia el 9 de diciembre tras una prueba realizada el día anterior, coincidiendo con su cumpleaños, según People. Este inesperado regreso ocurre en un momento clave para los Colts, que buscan mantener vivas sus aspiraciones de playoffs.

La emergencia en Indianápolis se desató cuando Daniel Jones, mariscal titular, sufrió una rotura del tendón de Aquiles el 7 de diciembre durante un partido ante los Jacksonville Jaguars, lo que lo dejó fuera por el resto de la temporada, de acuerdo con People.

La emergencia en los Colts surge tras las lesiones de Daniel Jones, Anthony Richardson y Riley Leonard, dejando vacante la posición de quarterback (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

A esta baja se sumó la ausencia de Anthony Richardson, quien permanece en la lista de lesionados por una fractura en el hueso orbital, y la lesión de rodilla del novato Riley Leonard, quien también está en duda para los próximos encuentros, según información de AP News.

Ante este panorama, la directiva de los Colts optó por llamar a Rivers, quien se encontraba retirado desde 2021 y residía en Fairhope, Alabama, donde ejercía como entrenador de fútbol americano a nivel de secundaria.

El proceso que llevó al regreso de Rivers se desarrolló con rapidez. Tras la llamada de los Colts, el exmariscal aceptó de inmediato la invitación para una prueba, como relató el entrenador Shane Steichen a AP News: “Él dijo: ‘Claro que estoy interesado’”.

Los Colts apuestan por la experiencia de Rivers para intentar clasificar a playoffs tras cuatro temporadas de ausencia y un calendario desafiante (Grace Hollars-USA TODAY Network via Imagn Images)

Rivers acudió a las instalaciones del equipo y, según Steichen, “no olvidó cómo lanzar un balón de fútbol”. El propio Rivers expresó su entusiasmo por volver a competir y su deseo de buscar el anillo de Super Bowl que se le ha escapado durante su carrera. Aunque su rol inicial será en el equipo de práctica, Steichen no descartó la posibilidad de que Rivers sea titular en el próximo partido, dependiendo de su desempeño en los entrenamientos.

La trayectoria de Rivers en la NFL es extensa y llena de logros. Durante 17 temporadas, jugó para los San Diego/Los Angeles Chargers y los Colts, acumulando 63.440 yardas por pase y 421 touchdowns, cifras que lo ubican séptimo y sexto en la historia de la liga en esos rubros, respectivamente, según datos del sitio oficial de los Colts.

Fue seleccionado ocho veces al Pro Bowl y superó las 4.000 yardas por pase en 12 de sus 15 temporadas como titular. Rivers también fue nombrado Jugador Regreso del Año en 2013 y protagonizó el histórico intercambio de draft que llevó a Eli Manning a los Giants en 2004, como recuerda DAZN. Su última aparición en playoffs fue en 2020, cuando lideró a los Colts a una marca de 11-5 y una derrota en la ronda de comodines ante los Buffalo Bills.

Rivers, retirado desde 2021 y entrenador en secundaria, acepta de inmediato la oferta de los Colts para una prueba en su cumpleaños (Mark Konezny/USA TODAY Sports)

Más allá de sus estadísticas, Rivers destaca por su longevidad y por hitos personales poco comunes en la NFL. Es padre de diez hijos y, desde el año pasado, abuelo, tras el nacimiento del hijo de su primogénita Halle, de 23 años, según People.

Con su regreso, se convierte en el jugador más veterano de la liga, superando a Aaron Rodgers, y en el segundo abuelo en disputar un partido de la NFL, después de Brett Favre, quien alcanzó ese estatus en 2010.

Una curiosidad adicional es que, de ser titular, Rivers podría reemplazar a Leonard, un jugador más joven que su propia hija, ya que ambos tienen veintitrés años, como destaca People. Además, Rivers es semifinalista para el Salón de la Fama de 2026, aunque si llega a disputar un partido oficial, su elegibilidad se pospondría hasta 2031.

Con 63.440 yardas y 421 touchdowns, Philip Rivers es uno de los quarterbacks más prolíficos en la historia de la NFL (EFE/EPA/PETER JONELEIT)

Las expectativas en torno a Rivers son altas, pero existen interrogantes. Steichen, quien ya trabajó con Rivers en los Chargers, señaló que el libro de jugadas de los Colts mantiene similitudes con el que ambos compartieron en el pasado, lo que podría facilitar la adaptación del veterano mariscal. Sin embargo, reconoció que, aunque ha seguido entrenando y lanzando, la exigencia de la NFL es distinta a la de su labor como entrenador en secundaria.

Los Colts, que no han clasificado a playoffs en las últimas cuatro temporadas, enfrentan un cierre de calendario exigente ante equipos como Seattle, Jacksonville, San Francisco y Houston, todos con aspiraciones de postemporada, según AP News.

En este contexto, la llegada de Rivers representa tanto una apuesta por la experiencia como un último intento por revertir la fortuna de la franquicia. El propio Rivers, consciente de los riesgos y desafíos, decidió aceptar la oportunidad y comprobar hasta dónde puede llegar en esta nueva etapa.

