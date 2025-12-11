Deportes

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

De la mano del carisma del rapero, el nombramiento busca aportar motivación y visibilidad al equipo olímpico y paralímpico. Los detalles de una estrategia inédita que fusiona cultura popular y alto rendimiento deportivo

El rapero Snoop Dogg acompañará a los atletas estadounidenses con un rol motivacional y de apoyo emocional durante la cita olímpica (REUTERS/Mike Blake)

Snoop Dogg fue nombrado entrenador honorario del equipo olímpico y paralímpico de Estados Unidos para los Juegos de Invierno 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina, Italia.

La decisión, anunciada por el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC), representa un hito histórico: por primera vez, la delegación suma a una figura emblemática de la cultura popular para brindar acompañamiento emocional y potenciar la visibilidad de los atletas fuera del terreno de juego.

El rapero, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr., integrará de manera voluntaria el llamado “equipo detrás del equipo”, un grupo que reúne a entrenadores, médicos y profesionales de apoyo. Su labor será estrictamente motivacional y no abarcará cuestiones técnicas.

Snoop Dogg busca ampliar la visibilidad y los recursos del Team USA Fund, apoyando la salud mental y la educación de los atletas (Foto AP/Chris Pizzello)

Según explicó Sarah Hirshland, directora ejecutiva del USOPC, su energía, humor y carisma serán factores clave para alimentar el ánimo y la cohesión de los atletas estadounidenses en la máxima cita invernal. “Su entusiasmo por el movimiento olímpico y paralímpico es contagioso, y estamos encantados de darle la bienvenida oficialmente a nuestro equipo”, señaló.

La reacción de Snoop Dogg a su designación fue entusiasta. En diálogo con People, declaró: “Los atletas de Team USA son las verdaderas estrellas. Yo solo quiero animar, elevar y, tal vez, dejar caer un poco de sabiduría desde la banda. Este equipo representa lo mejor del deporte: talento, corazón y esfuerzo. Si puedo sumar motivación y amor, eso ya es una victoria para mí”.

La relación de Snoop Dogg con el mundo olímpico comenzó a consolidarse durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se desempeñó como corresponsal para NBC, portó la antorcha en la ceremonia inaugural y participó de la ceremonia de clausura. Tras esa experiencia, aseguró: “A lo largo de los años sentí que me preparé para esto. Demostré que soy confiable, profesional, que sé lo que hago, y a la gente le gusta verme”. En 2026, volverá a desempeñarse en el rol de corresponsal, esta vez en Milán-Cortina.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos destaca el carisma y la energía de Snoop Dogg como factores clave para el ánimo del Team USA (Brian Snyder/REUTERS)

El nombramiento no solo busca aprovechar el magnetismo y la llegada de Snoop Dogg, también responde a una tendencia internacional de fortalecer el entorno psicosocial de los equipos de alto rendimiento.

Diversos estudios han demostrado que los atletas sometidos a la enorme presión de una cita olímpica se ven beneficiados por el acompañamiento emocional, el fomento del sentido de pertenencia y el contacto con personalidades inspiradoras ajenas al ámbito estrictamente deportivo. La elección de Snoop Dogg va en línea con estrategias aplicadas en otros países, donde figuras externas han participado como “embajadores”, creando un clima positivo que repercute tanto en los resultados como en el bienestar personal de los deportistas.

Más allá del acompañamiento inmediato, la presencia de Snoop Dogg busca ampliar la visibilidad y los recursos del Team USA Fund, que asiste a los atletas en áreas como la salud mental, la educación y la transición de carrera. Para los organizadores, tener a una estrella de la talla de Snoop Dogg aporta un diferencial: la capacidad de captar el interés de públicos que no suelen seguir los deportes de invierno y de potenciar la imagen internacional de Team USA en un escenario tan competitivo como el olímpico.

El compromiso social de Snoop Dogg, fundador de la Snoop Youth Football League, fue clave para su elección como mentor del equipo estadounidense (REUTERS/Mike Blake)

La trayectoria del rapero incluye un fuerte compromiso social. En 2005 fundó la Snoop Youth Football League, iniciativa que permitió a más de 15.000 jóvenes, con y sin discapacidad, practicar fútbol americano en estadios de todo el país. Su perfil como mentor y promotor del deporte entre la juventud fue un aspecto especialmente valorado por el USOPC a la hora de sumarlo a la delegación.

La designación generó un notable eco en las redes sociales. Tanto el público como atletas manifestaron su entusiasmo ante la perspectiva de convivir con una leyenda de la música y la televisión.

La expectativa es que su presencia aporte una dosis extra de energía y optimismo al equipo de Estados Unidos en su camino hacia el desafío de Milán-Cortina 2026, y que, con su participación, la delegación logre construir una identidad aún más fuerte y apoyada en valores de colaboración, resiliencia y diversidad. La próxima cita olímpica no solo verá a los mejores deportistas en acción, también será escenario de una apuesta innovadora donde la cultura, el carisma y el deporte se unirán en busca de los mejores resultados dentro y fuera de la pista.

