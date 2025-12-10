Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán Boca Juniors y River Plate

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este miércoles en el predio de Ezeiza el sorteo de los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina 2026, así como también el cuadro del certamen federal que tiene como participantes a 64 equipos de todas las categorías.
Antes de realizarse la ceremonia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, brindó unas palabras, se reconoció al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza y luego, el periodista Julián Bricco, quien ofició como presentador del evento, dio inició al sorteo. El mismo determinó que Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate se cruzará con Ciudad de Bolívar. Además, podría haber un hipotético Superclásico en la final.
El camino del Xeneize podría tener un encuentro con el Fortín en octavos de final y un posible cuartos ante Racing, si es que avanza, o una semifinal con San Lorenzo. El andar del Millonario en la Copa Argentina lo podría cruzar con Independiente en cuartos de final o Estudiantes, Rosario Central o Huracán en semis.
En cuanto a otros cruces destacados, Independiente se medirá frente a Atenas de Río Cuarto y Racing hará lo propio con San Martín de Formosa. En caso de haber un clásico de Avellaneda, será solamente en la final. Por su parte, San Lorenzo jugará en la primera fase contra Deportivo Rincón de Neuquén y Huracán chocará ante Olimpo de Bahía Blanca. Vélez debutará con Deportivo Armenio, Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó, Lanús frente a Sarmiento de La Banda y Rosario Central ante Sportivo Belgrano de San Francisco. Newell’s, en tanto se cruzará con Acassuso.
El campeón de la pasada edición, Independiente Rivadavia de Mendoza (superó por penales a Argentinos Juniors) comenzará su defensa del título frente a Estudiantes de Buenos Aires.
LOS CRUCES DE 32AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA:
Partido 1: San Lorenzo vs Deportivo Rincón de Neuquén
Partido 2: Huracán vs Olimpo de Bahía Blanca
Partido 3: River Plate vs Ciudad de Bolívar
Partido 4: Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy
Partido 5 : Racing vs San Martín de Formosa
Partido 6: Independiente vs Atenas de Río Cuarto
Partido 7: Platense vs Argentino de Monte Maíz
Partido 8: Argentinos Juniors vs FC Midland
Partido 9: Banfield vs Real Pilar
Partido 10: Lanús vs Sarmiento de La Banda
Partido 11: Talleres vs Argentino de Merlo
Partido 12: Belgrano vs Atlético de Rafaela
Partido 13: Vélez vs Deportivo Armenio
Partido 14: Tigre vs Claypole
Partido 15: Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó
Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros
Partido 17: Newell’s vs Acassuso
Partido 18: Rosario Central vs Sportivo Belgrano
Partido 19: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires
Partido 20: Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta
Partido 21: Central Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Partido 22: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
Partido 23: Instituto vs Atlanta
Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán
Partido 25: Godoy Cruz vs Deportivo Morón
Partido 26: San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn
Partido 27: Unión de Santa Fe vs Agropecuario
Partido 28: Defensa y Justicia vs Chaco For Ever
Partido 29: Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez
Partido 30: Aldosivi vs San Miguel
Partido 31: Barracas Central vs Temperley
Partido 32: Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA ARGENTINA:
- Boca Juniors: 4
- River Plate: 3
- Rosario Central: 1
- Central Córdoba: 1
- Arsenal: 1
- Estudiantes de La Plata: 1
- Huracán: 1
- Independiente Rivadavia: 1
- Patronato de Paraná: 1