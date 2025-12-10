La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Noemí Prone, múltiple campeona mundial (Archivo personal y gentileza de Noemí Prone)

El círculo del taekwondo ITF reconoce en Noemí Prone una figura insoslayable: es la única competidora argentina y la única mujer en el mundo que colaboró junto al fundador de la disciplina, el general Choi Hong Hi, y al gran master Choi Jung Hwa, en la creación de la enciclopedia técnico didáctica LEGACY, un manual de consulta que contiene muchos de los grandes secretos de este arte marcial.

A este hecho extraordinario se suma su nombramiento como “hija adoptiva” por parte del propio general Choi, un símbolo de confianza y reconocimiento reservado a pocos exponentes.

La trayectoria competitiva de Noemí Prone se extiende por cuatro décadas y abarca éxitos en competencias nacionales e internacionales. En Mundiales de taekwondo ITF, se consagró campeona en tres ocasiones, con títulos y medallas en sedes como Montreal (Canadá, 1990), Pyongyang (Corea del Norte, 1992) y Daejeon (Corea del Sur, 2004).

Noemí Prone junto al general Choi Hong Hi, fundador del taekwondo, y su colaboración directa con el Gran Master Choi Jung Hwa en la creación de la Enciclopedia Técnico Didáctica Legacy (Archivo personal y gentileza de Noemí Prone)

“Yo soy de Mercedes (Corrientes) y me enviaron a los 11 años a Buenos Aires a trabajar de empleada doméstica, cama adentro. Estuve trabajando ahí un año y medio; andaba por la zona haciendo mandados y vi un cartel que decía ´Karate japonés’ y yo decía: ‘¿Qué será?’, y me quedó la incógnita", comienza relatando a Infobae lo que fue su primer acercamiento, de lejos, a las artes marciales.

Pasó el tiempo, Noemí volvió a su tierra natal luego de dejar su trabajo, aunque aquel empleo, por obra del destino, fue el que la hizo descubrir su pasión. “Fuimos con una amiga al correo, a entregar un telegrama para informar que no volvía a trabajar, porque ellos querían que volviera. Enfrente, estaba un profesor entregando becas de 30 días de entrenamiento gratis. Cuando terminaron los 30 días, le dije que no iba a poder continuar y me invitó a seguir entrenando si limpiaba el lugar. Por esa razón es que entreno taekwondo desde el ‘82 prácticamente”, recuerda Prone.

Las dificultades económicas no estuvieron ausentes a lo largo de su carrera, aunque de una o otra manera se las rebuscó, junto a su familia, para poder salir adelante y triunfar. “A mí la escuela no me gustaba, pero estudiaba porque a mi mamá le pagaban una pensión y solo se la daban si yo presentaba el certificado de estudio. Así que hasta los 21 años estudié varias cosas”, comenta.

Nacida el 1 de septiembre de 1967 en Mercedes, Corrientes, su ingreso al taekwondo marcó el inicio de una trayectoria repleta de logros que modificaron para siempre la historia de este deporte en Argentina. Prone alcanzó el IX dan internacional en 2024 y es parte de la Federación ITF de Argentina, integrando, además, la presidencia de la Asociación Deportiva de Taekwondo ITF del Litoral.

“Mercedes está a 300 kilómetros de Corrientes capital, es un pueblo muy chiquito. El taekwondo en esas épocas para las mujeres... olvidate. Pero cuando yo arranqué dije: ‘Esto es lo que quiero para mi vida’. Competía con varones y les ganaba”, sostiene.

Las distinciones recibidas avalan su impacto deportivo, educativo y social. Fue reconocida como Primera Ciudadana Ilustre de Mercedes, recibió las Llaves de la Ciudad de Corrientes, además de ser nombrada Ciudadana Ilustre e Hija Adoptiva de Mariano Indalecio Loza. Suma múltiples premios otorgados por el Círculo de Periodistas Deportivos en los años noventa, el Premio Convivencia y la Taragüisita, entre otros. En 2011, ingresó al Salón de la Fama del Taekwondo, un honor concedido a los máximos referentes de este arte en todas las federaciones.

“No soy conocida, porque el taekwondo es totalmente amateur. A mi primer Mundial me llevó mi pareja y yo vendía cuadritos con mi foto para poder pagarme la estadía en Corea del Norte. No era fácil”, manifiesta.

De todos modos, hubo un hecho crucial en la carrera deportiva de Prone, el que la catapultó a la cima mundial. “El general Choi, fundador del taekwondo, me ve en un seminario que vino a dar a Buenos Aires y yo realicé una forma que es muy complicada de hacer que se llama Juche y, me contaron después los maestros que estaban ahí, que dijo: ‘Eso es el taekwondo’ y quedó sorprendido por la técnica. Después de eso, hubo algunas veces que él me llamó para los seminarios y compartir con él. Me tomó como una hija adoptiva“, rememora.

Actualmente, Noemí da clases en un gimnasio en su Corrientes natal y su vocación la quiere transmitir a sus alumnos. “Formamos personas. Para mí, era un placer entrenar, disfrutaba entrenar. No era un sacrificio. Soy una de las más antiguas del taekwondo ITF. Mi pensamiento siempre fue mejorar para mí. Después, los resultados se dan. Sí costó bastante, pero lo disfruto. El taekwondo es mi vida”, concluye.