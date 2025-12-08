Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

El equipo de damas de San Lorenzo

Las Finales de la Liga de Primera División AAT ya tienen a sus ocho equipos clasificados, tanto en damas como en caballeros. Este lunes, sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, comenzará la acción en busca del título.

Entre las damas, estos fueron los equipos que superaron la Ronda Base: Ferro Carril Oeste, GEBA, River Plate, Náutico Hacoaj, Asociación de Deportes Racionales, San Lorenzo de Almagro, Club Comercio y Tenis Club Argentino.

Los caballeros, en tanto, tendrán a estos ocho equipos luchando por la consagración: Gimnasia y Esg. de Bs.As., San Lorenzo de Almagro, Harrods, Gath y Chaves, Temperley L.T.C., Bs.As. Lawn Tennis Club, Atlético Monte Grande, Asoc. Dep. Racionales y Racing Club.

San Lorenzo de Almagro, Asociación de Deportes Racionales (ADR) y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) son los tres clubes que tendrán representación tanto en Las Finales de damas como de caballeros.

Este lunes, a partir de las 10:30, abrirán la acción en cancha central el campeón defensor de damas, Asociación de Deportes Racionales, frente a River Plate. A partir de las 11:45, en la cancha 2, se enfrentarán San Lorenzo y Náutico Hacoaj.

También comenzarán los cuartos de final de caballeros, con el cruce entre Harrods, Gath y Chaves y Atlético Monte Grande no antes de las 16:00, en la cancha central.

Cuartos de final - Damas

Lunes 08/12 - 10:30 | Asoc. Dep. Racionales Vs River Plate (Cancha Central)

Lunes 08/12 - 11:45 | San Lorenzo Vs Náutico Hacoaj (Cancha 2)

Martes 09/12 - 10:30 | Comercio Vs Ferro Carril Oeste (Cancha Central)

Martes 09/12 - 11:45 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs Tenis Club Argentino (Cancha 2)

Cuartos de Final - Caballeros

Lunes 08/12 - No antes de las 16:00 | Harrods, Gath y Chaves Vs Atlético Monte Grande (Cancha Central)

Martes 09/12 - No antes de las 16:00 | Buenos Aires LTC vs. Temperley LTC (Cancha Central)

Miércoles 10/12 - 10:30 | Deportes Racionales vs. Racing Club (Cancha Central)

Miércoles 10/12 - No antes de las 16:00 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs San Lorenzo (Cancha Central)

GEBA, con Sebastián Báez y Francisco Comesaña, avanzó a las Finales (Fuente: Prensa AAT)

Resultados - Domingo 7 de diciembre

DAMAS

GRUPO A: Darling Tennis Club 1-2 Náutico Hacoaj

GRUPO A: San Lorenzo 3-0 Vélez Sarsfield

GRUPO B: Ferro Carril Oeste 3-0 San Fernando

GRUPO B: Luján Tennis Club 1-2 Tenis Club Argentino

GRUPO C: Gimnasia y Esg. de Bs.As. 2-1 Independiente

GRUPO C: Comercio 2-1 El Jagüel

GRUPO D: Bs.As. Lawn Tennis Club 1-2 Asoc. Dep. Racionales

GRUPO D: Harrods, Gath y Chaves 1-2 River Plate

CABALLEROS

GRUPO A: Gimnasia y Esg. de Bs.As.1-2 San Lorenzo de Almagro

GRUPO A: Villa Real Tenis 1-2 Urquiza Tenis Club

GRUPO B: Harrods, Gath y Chaves 3-0 Comercio

GRUPO B: Temperley L.T.C. 2-1 Ferro Carril Oeste

GRUPO C: Club Belgrano 1-2 Bs.As. Lawn Tennis Club

GRUPO C: Atlético Monte Grande 3-0 F. Gral. San Martín

GRUPO D: Banco Prov. de Bs. As. 1-2 Asoc. Dep. Racionales

GRUPO D: Racing Club 2-1 Tenis Club Argentino

La Semana del Tenis

Este domingo concluyó el Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, programa impulsado por el equipo de Desarrollo AAT que involucró a tenistas de sub 12, 14, 16 y 18 de distintos puntos del país.

Javier Frana, capitán del equipo de Copa Davis, participó del Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos (Fuente: Prensa AAT)

Los jóvenes convocados se entrenaron en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea con trabajos de tenis y físico y participaron de charlas con Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF (también brindó una charla para entrenadores y padres); Facundo Díaz Acosta, tenista profesional; Alan Longo, psicólogo deportivo; Guido Pella, campeón de Copa Davis 2016; y preparadores físicos de Desarrollo AAT.

Además, se llevó a cabo el Masters de Americanos, con las mejores 21 parejas del año de las 17 fechas jugadas del circuito de torneos relámpago de la AAT. También continuó el Masters de Seniors en las canchas de polvo de ladrillo. Además, concluyó el Curso Inicial de Arbitraje.