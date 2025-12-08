Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

Las Finales de la Liga de Primera División AAT ya tienen a sus ocho equipos clasificados, tanto en damas como en caballeros. Este lunes, sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, comenzará la acción en busca del título.
Entre las damas, estos fueron los equipos que superaron la Ronda Base: Ferro Carril Oeste, GEBA, River Plate, Náutico Hacoaj, Asociación de Deportes Racionales, San Lorenzo de Almagro, Club Comercio y Tenis Club Argentino.
Los caballeros, en tanto, tendrán a estos ocho equipos luchando por la consagración: Gimnasia y Esg. de Bs.As., San Lorenzo de Almagro, Harrods, Gath y Chaves, Temperley L.T.C., Bs.As. Lawn Tennis Club, Atlético Monte Grande, Asoc. Dep. Racionales y Racing Club.
San Lorenzo de Almagro, Asociación de Deportes Racionales (ADR) y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) son los tres clubes que tendrán representación tanto en Las Finales de damas como de caballeros.
Este lunes, a partir de las 10:30, abrirán la acción en cancha central el campeón defensor de damas, Asociación de Deportes Racionales, frente a River Plate. A partir de las 11:45, en la cancha 2, se enfrentarán San Lorenzo y Náutico Hacoaj.
También comenzarán los cuartos de final de caballeros, con el cruce entre Harrods, Gath y Chaves y Atlético Monte Grande no antes de las 16:00, en la cancha central.
Cuartos de final - Damas
Lunes 08/12 - 10:30 | Asoc. Dep. Racionales Vs River Plate (Cancha Central)
Lunes 08/12 - 11:45 | San Lorenzo Vs Náutico Hacoaj (Cancha 2)
Martes 09/12 - 10:30 | Comercio Vs Ferro Carril Oeste (Cancha Central)
Martes 09/12 - 11:45 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs Tenis Club Argentino (Cancha 2)
Cuartos de Final - Caballeros
Lunes 08/12 - No antes de las 16:00 | Harrods, Gath y Chaves Vs Atlético Monte Grande (Cancha Central)
Martes 09/12 - No antes de las 16:00 | Buenos Aires LTC vs. Temperley LTC (Cancha Central)
Miércoles 10/12 - 10:30 | Deportes Racionales vs. Racing Club (Cancha Central)
Miércoles 10/12 - No antes de las 16:00 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs San Lorenzo (Cancha Central)
Resultados - Domingo 7 de diciembre
DAMAS
GRUPO A: Darling Tennis Club 1-2 Náutico Hacoaj
GRUPO A: San Lorenzo 3-0 Vélez Sarsfield
GRUPO B: Ferro Carril Oeste 3-0 San Fernando
GRUPO B: Luján Tennis Club 1-2 Tenis Club Argentino
GRUPO C: Gimnasia y Esg. de Bs.As. 2-1 Independiente
GRUPO C: Comercio 2-1 El Jagüel
GRUPO D: Bs.As. Lawn Tennis Club 1-2 Asoc. Dep. Racionales
GRUPO D: Harrods, Gath y Chaves 1-2 River Plate
CABALLEROS
GRUPO A: Gimnasia y Esg. de Bs.As.1-2 San Lorenzo de Almagro
GRUPO A: Villa Real Tenis 1-2 Urquiza Tenis Club
GRUPO B: Harrods, Gath y Chaves 3-0 Comercio
GRUPO B: Temperley L.T.C. 2-1 Ferro Carril Oeste
GRUPO C: Club Belgrano 1-2 Bs.As. Lawn Tennis Club
GRUPO C: Atlético Monte Grande 3-0 F. Gral. San Martín
GRUPO D: Banco Prov. de Bs. As. 1-2 Asoc. Dep. Racionales
GRUPO D: Racing Club 2-1 Tenis Club Argentino
La Semana del Tenis
Este domingo concluyó el Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, programa impulsado por el equipo de Desarrollo AAT que involucró a tenistas de sub 12, 14, 16 y 18 de distintos puntos del país.
Los jóvenes convocados se entrenaron en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea con trabajos de tenis y físico y participaron de charlas con Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF (también brindó una charla para entrenadores y padres); Facundo Díaz Acosta, tenista profesional; Alan Longo, psicólogo deportivo; Guido Pella, campeón de Copa Davis 2016; y preparadores físicos de Desarrollo AAT.
Además, se llevó a cabo el Masters de Americanos, con las mejores 21 parejas del año de las 17 fechas jugadas del circuito de torneos relámpago de la AAT. También continuó el Masters de Seniors en las canchas de polvo de ladrillo. Además, concluyó el Curso Inicial de Arbitraje.