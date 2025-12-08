Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

Venció 85-68 a Regatas Corrientes y alzó un título internacional que se le negaba desde hacía casi 40 años

Ferro Carril Oeste volvió a codearse con la gloria luego de casi cuatro décadas. El equipo de Caballito se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet luego de vencer 85-68 a Regatas Corrientes en la final que se disputó en el complejo de la Conmebol, en Asunción, con una actuación destacada de Eduardo Vassirani, máximo anotador con 19 puntos y galardonado con el premio MVP al jugador más valioso.

El conjunto que orienta Federico Fernández comenzó a edificar la victoria a partir del tercer cuarto, en el que sacó a relucir su mejor versión para llevarse el parcial 33-13, hasta sacar una máxima diferencia de 24 puntos. A partir de allí, Ferro dominó el resto del juego ante un Regatas que no podía encontrar el rumbo y dependió solamente de su goleador Fabián Ramírez Barrios (20 tantos).

El Verdolaga tuvo, además de Vassirani, entre sus mejores exponentes al base tucumano Emiliano Lezcano, autor de 14 puntos y 6 rebotes, Jano Martínez (12) y José Defelippo (11). En los números globales de la final, el puntero de la Liga Nacional tuvo un 45.5% en dobles y 33% en triples que fueron determinantes, como así también las 19 asistencias y los 16 rebotes ofensivos.

El camino de Ferro en la Liga Sudamericana, a la cual se clasificó por haber sido semifinalista de la última Liga Nacional, fue perfecto. Se llevó el título de manera invicta venciendo en la primera fase a Vasco da Gama, Universitario de Bolivia y Motilones de Colombia. En los cuartos de final derrotó a Jorge Guzmán de Ecuador, Olimpia de Paraguay y nuevamente al elenco boliviano. Ya en semifinales, Oeste se impuso 80-65 sobre Defensor Sporting de Uruguay.

El Ruso Bettiga celebra con el Tucu Lezcano en la final de la Liga Sudamericana de básquet que consagró a Ferro como el campeón (FIBA)

Si nos remontamos a la historia, la primera vez que dos equipos argentinos se enfrentaron por un título internacional fue en 1982 y la definición es digna de una película: Ferro, el primero en levantar una copa en territorio extranjero, buscaba el bicampeonato del Sudamericano de Clubes Campeones y lo logró imponiéndose a Obras Sanitarias en un clásico porteño que se reeditaba en los viejos Metropolitanos. Aquel conjunto campeón estaba moldeado por el legendario León Najnudel, quien le imprimió una identidad y rigor deportivo muy moderno para la época.

El tradicional club de la Capital Federal volvió a tener la oportunidad histórica de codearse con la gloria en el básquet tras su último título de Liga Nacional en 1989. Cabe recordar que Ferro es tricampeón del torneo más prestigioso de la Argentina (alzó las copas de 1985 y 1986) y alcanzó las semifinales en la temporada anterior, siendo derrotado por Boca Juniors. En el plano internacional, el Verde fue ganador de tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes en 1981, 1981 y 1987. Cortó la sequía de 38 años con esta conquista de la Liga Sudamericana, su primera bajo el formato que impulsó la FIBA.

El afiche de Ferro campeón de la Liga Sudamericana (@ferrobasquetok)

En lo que respecta a dicha competencia internacional, que se juega desde 1996, Atenas de Córdoba es el equipo argentino que más veces la ganó, con tres estrellas, y comparte la cima con el Brasilia. Libertad de Sunchales y Regatas poseen dos títulos y siguen Quimsa, Instituto, Olimpia de Venado Tuerto, Estudiantes de Olavarría, Obras Sanitarias y Ben Hur de Rafaela, con un trofeo. En la edición de 2024, el campeón fue Nacional de Uruguay, que derrotó 77-76 a San Lorenzo de Almagro en la final.