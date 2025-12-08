Deportes

Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

El conjunto de Caballito venció 85-68 a Regatas Corrientes en la final que se disputó en Asunción. Eduardo Vassirani fue el MVP

Guardar
Venció 85-68 a Regatas Corrientes y alzó un título internacional que se le negaba desde hacía casi 40 años

Ferro Carril Oeste volvió a codearse con la gloria luego de casi cuatro décadas. El equipo de Caballito se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet luego de vencer 85-68 a Regatas Corrientes en la final que se disputó en el complejo de la Conmebol, en Asunción, con una actuación destacada de Eduardo Vassirani, máximo anotador con 19 puntos y galardonado con el premio MVP al jugador más valioso.

El conjunto que orienta Federico Fernández comenzó a edificar la victoria a partir del tercer cuarto, en el que sacó a relucir su mejor versión para llevarse el parcial 33-13, hasta sacar una máxima diferencia de 24 puntos. A partir de allí, Ferro dominó el resto del juego ante un Regatas que no podía encontrar el rumbo y dependió solamente de su goleador Fabián Ramírez Barrios (20 tantos).

El Verdolaga tuvo, además de Vassirani, entre sus mejores exponentes al base tucumano Emiliano Lezcano, autor de 14 puntos y 6 rebotes, Jano Martínez (12) y José Defelippo (11). En los números globales de la final, el puntero de la Liga Nacional tuvo un 45.5% en dobles y 33% en triples que fueron determinantes, como así también las 19 asistencias y los 16 rebotes ofensivos.

El camino de Ferro en la Liga Sudamericana, a la cual se clasificó por haber sido semifinalista de la última Liga Nacional, fue perfecto. Se llevó el título de manera invicta venciendo en la primera fase a Vasco da Gama, Universitario de Bolivia y Motilones de Colombia. En los cuartos de final derrotó a Jorge Guzmán de Ecuador, Olimpia de Paraguay y nuevamente al elenco boliviano. Ya en semifinales, Oeste se impuso 80-65 sobre Defensor Sporting de Uruguay.

El Ruso Bettiga celebra con
El Ruso Bettiga celebra con el Tucu Lezcano en la final de la Liga Sudamericana de básquet que consagró a Ferro como el campeón (FIBA)

Si nos remontamos a la historia, la primera vez que dos equipos argentinos se enfrentaron por un título internacional fue en 1982 y la definición es digna de una película: Ferro, el primero en levantar una copa en territorio extranjero, buscaba el bicampeonato del Sudamericano de Clubes Campeones y lo logró imponiéndose a Obras Sanitarias en un clásico porteño que se reeditaba en los viejos Metropolitanos. Aquel conjunto campeón estaba moldeado por el legendario León Najnudel, quien le imprimió una identidad y rigor deportivo muy moderno para la época.

El tradicional club de la Capital Federal volvió a tener la oportunidad histórica de codearse con la gloria en el básquet tras su último título de Liga Nacional en 1989. Cabe recordar que Ferro es tricampeón del torneo más prestigioso de la Argentina (alzó las copas de 1985 y 1986) y alcanzó las semifinales en la temporada anterior, siendo derrotado por Boca Juniors. En el plano internacional, el Verde fue ganador de tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes en 1981, 1981 y 1987. Cortó la sequía de 38 años con esta conquista de la Liga Sudamericana, su primera bajo el formato que impulsó la FIBA.

El afiche de Ferro campeón
El afiche de Ferro campeón de la Liga Sudamericana (@ferrobasquetok)

En lo que respecta a dicha competencia internacional, que se juega desde 1996, Atenas de Córdoba es el equipo argentino que más veces la ganó, con tres estrellas, y comparte la cima con el Brasilia. Libertad de Sunchales y Regatas poseen dos títulos y siguen Quimsa, Instituto, Olimpia de Venado Tuerto, Estudiantes de Olavarría, Obras Sanitarias y Ben Hur de Rafaela, con un trofeo. En la edición de 2024, el campeón fue Nacional de Uruguay, que derrotó 77-76 a San Lorenzo de Almagro en la final.

Temas Relacionados

FerroLiga Sudamericana de básquetRegatas CorrientesEduardo Vassiranideportes-argentina

Últimas Noticias

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Belgrano, con Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, es el defensor del título. En las últimas seis ediciones hubo campeones diferentes

Los Interclubes, a lo largo

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

San Lorenzo, ADR y GEBA estarán tanto en la definición de damas como en la de caballeros. Los enfrentamientos comienzan este lunes

Las Finales del Interclubes ya

Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing: Maravilla Martínez y los cambios de Úbeda, en el foco

La Academia superó 1-0 al Xeneize en La Bombonera y jugará la final del Torneo Clausura

Los mejores memes de la

Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

La victoria de Racing en las semifinales dejó al Millonario en la segunda competición en importancia de la Conmebol

Tras la eliminación de Boca

El gesto de Paredes cuando Úbeda reemplazó al Changuito Zeballos en la caída de Boca ante Racing: la reacción de La Bombonera

El mediocampista desaprobó la decisión del DT, minutos antes de que la Academia marcara el 1-0 con el que eliminó al Xeneize

El gesto de Paredes cuando
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones