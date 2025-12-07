Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

Milorad Stajic sufrió una lesión muscular segundos antes del pitido inicial

Un episodio insólito marcó el inicio del partido de Brisbane Roar en la A-League australiana, cuando el mediocampista Milorad Stajic sufrió una lesión muscular grave segundos antes del pitido inicial, obligando al equipo a realizar un cambio de último momento y alterando la dinámica del encuentro frente al Adelaide United.

Aun así, la sustitución inesperada no impidió que el conjunto celebrara una victoria agónica con un gol en el minuto 95, resultado que los posicionó en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Sydney FC tras siete jornadas.

La escena que protagonizó Stajic fue tan dramática como desafortunada. Mientras corría para ocupar su lugar en la formación previa al saque inicial, el futbolista suizo sintió un desgarro en la parte posterior de la pierna derecha y cayó al césped antes de que el balón comenzara a rodar. Sus compañeros solicitaron de inmediato la intervención del cuerpo médico, y el jugador fue retirado del campo con ayuda bajo ambos brazos, sin haber tocado el balón.

La secuencia de la lesión y su fastidio en el banco

Ya en el banco de suplentes, la reacción emocional de Stajic reflejó la magnitud del golpe anímico. Tras una breve risa nerviosa, la frustración se apoderó de él: descargó un puñetazo sobre uno de los asientos acolchados y luego se cubrió el rostro con ambas manos, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. De todos modos, el equipo pudo aprovechar el reglamento, que permite realizar un cambio gratuito antes del inicio si el partido aún no ha comenzado.

El desenlace del encuentro resultó favorable para Brisbane Roar, que logró imponerse gracias a un tanto de Chris Long en el tiempo añadido, consolidando su buen arranque de temporada. Stajic, quien llegó al club este verano tras firmar un contrato por dos años procedente del Radnicki Nis de Serbia, cuenta con experiencia en la academia del FC Basel, el Graficar Beograd y en las selecciones juveniles de Suiza y Bosnia y Herzegovina.

Los inicios de Stajic se sitúan en Meiringen, Suiza, donde nació el 7 de febrero de 2002. Su formación futbolística se consolidó en las categorías juveniles del FC Basel, uno de los equipos más prestigiosos del fútbol suizo. Tras varios años de desarrollo en esa cantera, optó por impulsar su carrera profesional en la liga serbia durante el receso de invierno de la temporada 2021-22, firmando con FK Grafičar Beograd para integrarse al primer equipo.

Al concluir la campaña 2022-23, las actuaciones de Stajic llamaron la atención del conjunto FK Radnicki Nis, perteneciente a la SuperLiga Serbia. Allí compartió vestuario con su compatriota Filip Frei, lo que contribuyó a su integración en la principal categoría del fútbol serbio.

La llegada de Milorad Stajic al fútbol australiano representó un paso relevante en la carrera de este mediocampista. El 17 de junio de 2025, el club Brisbane Roar confirmó su fichaje por un periodo de dos años, fortaleciendo así su plantilla con un jugador joven con proyección internacional.

Desde su arribo al fútbol australiano, el volante solo ha disputado seis partidos, en los que no marcó goles ni brindó asistencias, según indica el medio especializado Transfermarkt. El equipo en el que más jugó fue el Radnicki, donde disputó 53 encuentros y brindó una asistencia.